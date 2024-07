Projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który zakłada podwyższenie do 1 tys. zł świadczenia osobom z zasądzonym świadczeniem wyższym niż 500 zł, a otrzymującym je z Funduszu Alimentacyjnego w takiej właśnie wysokości, to koszt 20,59 mln zł w tym roku, 80,7 mln zł w roku przyszłym i łącznie 758,8 mln zł na przestrzeni 11 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

Projekt zakłada, że regulacja weszłaby w życie od 1 października br.

Projektowana ustawa stanowi realizację zapowiedzi wskazanej w dokumencie Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, będącej częścią umowy koalicyjnej „Koalicji 15 października”, dotyczącej podniesienia kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1 tys. zł, podano.

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznawane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dla niektórych osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne. Osobie uprawnionej, tj. dziecku uprawnionemu do alimentów od rodzica, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1 209 zł netto na osobę w rodzinie. W aktualnym stanie prawnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Ta wysokość świadczeń jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota netto) po wprowadzeniu zmian będzie wynosiła 1 tys. zł.

Grupę docelową odbiorców zwiększonego świadczenia będą stanowiły osoby, które aktualnie (2024 r.) mają zasądzone alimenty powyżej 500 zł (38,8 tys. osób), natomiast otrzymują świadczenie w najwyższej możliwej obecnie wysokości, tj. 500 zł. Świadczeniobiorcy ci stanowią blisko jedną czwartą (23%) wszystkich osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Większości z nich (70%) zasądzono kwoty alimentów w wysokości od 500 do 700 zł.

Założono, że osoby te otrzymają po zmianie świadczenia podwyższone o kwotę w wysokości różnicy między zasądzoną kwotą świadczenia a dotychczasową maksymalną kwotą świadczenia (500 zł.) Świadczeniobiorcy, którym zasądzono kwoty wyższe niż 1 tys. zł (jest ich mniej niż co 100 świadczeniobiorca) otrzymają świadczenie w maksymalnej wysokości (1 tys. zł).

Jak wynika z OSR, koszty wprowadzenia tego rozwiązania oszacowano następująco:

– 20,59 mln zł w 2024 r.

– 80,71 mln zł w 2025 r.

– 79,10 mln zł w 2026 r.

Łącznie w ciągu najbliższych 11 lat wydatki na ten cel mają wynieść 758,8 mln zł.

Źródło: ISBnews