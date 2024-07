Postępowanie ws. wyłonienia podmiotu, który przygotuje Port Zewnętrzny w Gdyni zostało przedłużone do września, poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Natomiast jeszcze w czasie wakacji ma zostać podpisana umowa na realizację falochronu osłonowego.

„Jeśli chodzi o sprawy związane z portem morskim w Gdyni – również tym kluczowym dla realizacji naszego narodowego interesu – chcę […] powiedzieć, że postępowanie na wyłonienie podmiotu, który przygotuje również Port Zewnętrzny w Gdyni to jest to procedura, która została wydłużona do września, dlatego że daliśmy potencjalnym inwestorom dodatkowy czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów w tej sprawie” – powiedział Marchewka podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Termin składania ofert był już kilkakrotnie przesuwany. Ostatnio – na 14 czerwca br.

Wiceminister poinformował o planach podpisania umowy na budowę falochronów z konsorcjum, w skład którego wchodzą Budimex, Roverpol oraz Rover Maritime.

„Myślę, że w czasie wakacji – to zależy wszystko od przygotowania odpowiedniej dokumentacji ewentualnych odwołań – uda się podpisać umowę na realizację falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego w Gdyni” – dodał.

Doprecyzował, że chodzi o infrastrukturę od strony lądu. Podkreślił, że jest przygotowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.

„Więc to jest czas, który mógłby do połowy 2026 r. być wykorzystany, aby zrealizować tę inwestycję” – podkreślił.

Jak informował zarząd portu oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, oferta konsorcjum, w skład którego wchodzą Budimex, Roverpol i Rover Maritime S.L., na zaprojektowanie i budowę falochronów, została wybrana jako najkorzystniejsza.

Źródło: ISBnews