Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której celem jest wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, takich jak płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu, czyli gruntów wyłączonych z produkcji, podała Kancelaria Prezydenta.

„Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji będą przyznawane do powierzchni gruntów ornych będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów. Te płatności będą przyznawane do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności” – czytamy w komunikacie.

Natomiast płatności dla małych gospodarstw będą przyznawane rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha, oraz użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi nie więcej niż 5 ha, podano także.

Wysokość stawki płatności dla małych gospodarstw ma być – zgodnie z ustawą – ustalona na takim samym poziomie, jak stawka płatności dla małych gospodarstw w 2023 r., tj. 225 euro/ha, maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo. Wprowadzono także podstawę dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do wydania dwóch aktów wykonawczych, a także przepisy przejściowe, z powodu rozpoczętego naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2024 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews