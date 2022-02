Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego, zmianę formuły obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty oraz dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych do nowych wytycznych Komisji Europejskiej.

Za nowelą głosowało 454 posłów, nikt nie był przeciwny, trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

Zgodnie z regulacją, maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 ma wynieść ponad 45 mld zł. W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł.

Celem regulacji jest wyrównanie szans krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. Regulacja dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru.

Nowe przepisy mają umożliwić uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. do 2030 roku.

Nowelizacja ma na celu:

– zmianę formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;

– dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do Nowych Wytycznych KE ;

– objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;

– wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, mających na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;

– wprowadzenie możliwości zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W nowelizacji znalazły się także przepisy dot. przedłużenia terminu składania wniosków w 2022 roku do 30 kwietnia. Ma to umożliwić przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie ich zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Dotychczas system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews