Senat wprowadził poprawki do nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym wprowadzającej możliwość kredytowania odpłatnych studiów na kierunku lekarskim i obowiązek późniejszego odpracowania kredytu w publicznej służbie zdrowia. Poprawki zmierzają m.in. do zwiększenia liczby uczelni, które mogłyby ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Za nowelą wraz z przyjętymi ponad dwudziestoma poprawkami głosowało 58 senatorów, nikt nie był przeciwny, 40 wstrzymało się od głosu.

Jedna z poprawek zakłada, że o pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, spełniające warunki ustawowe oraz uczelnie, które są stroną umowy w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Zgodnie z inną do 31 grudnia 2022 r. o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym będą mogły ubiegać się również uczelnie zawodowe, które spełniają warunki do używania nazwy zawierającej wyrazy „akademia nauk stosowanych” oraz prowadzą od co najmniej 10 lat studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne.

Senat przyjął też poprawkę nakładającą na Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji, dotyczących zawartych umów kredytu na studia medyczne. A także tę, która zakłada że sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ma zawierać informacje o kwocie i liczbie kredytów udzielonych w poprzednim roku oraz kwocie kredytów umorzonych w poprzednim roku, a nie informacje o kwocie i liczbie kredytów planowanych do udzielenia w danym roku oraz kwocie kredytów planowanych do umorzenia w danym roku.

Nowela zakłada, że pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu albo prowadzi studia co najmniej na 1 kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma kategorię naukową w dyscyplinach: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu. Określa też zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.

Zgodnie z nowelizacją, studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie jego częściowego lub całkowitego umorzenia pod warunkiem odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów. Kredytowanie ma odbywać się w transzach wypłacanych przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Źródło: ISBnews