Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu wyborczego rozszerzającą możliwość głosownia korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Głosowanie korespondencyjne ma być wyłączone, co do zasady, tylko w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, z wyjątkiem wyborców niepełnosprawnych i tych, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat.

Za nowelą głosowało 54 senatorów, przeciw było 30.

Projekt nowelizacji został zgłoszony przez grupę posłów KO.

Nowelizacja zakłada, że głosowanie korespondencyjne jest dobrowolne, więc wyborca sam decyduje, czy dogodniejsze jest dla niego oddanie głosu w formie korespondencyjnej, czy w lokalu wyborczym.

Nowela zakłada wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Głosowanie korespondencyjne będzie wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie mógł głosować korespondencyjnie także w tych wyborach. Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów prezydenta RP albo wyborów wójta, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyć również ponownego głosowania. Dotyczy to także wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat.

Zgodnie z nowelizacją, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu i w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu, a za granicą konsulowi do 13 dnia przed dniem wyborów. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, zostanie umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju (obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mają być komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju).

Obwodowe komisje wyborcze będące komisjami dla celów głosowania korespondencyjnego (w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów prezydenta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego), ustalając wyniki głosowania w obwodzie będą uwzględniać również głosy oddane korespondencyjnie.

Obwodowa komisja wyborcza będzie ustalać również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych. Jeżeli koperta na kartę do głosowania nie będzie zaklejona, koperty na kartę do głosowania nie będą wrzucane do urny, a karty nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.

Źródło: ISBnews