PKP Intercity oraz PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo, podały spółki. Program będzie realizowany w II połowie 2024 roku, obejmie do 400 osób i będzie dotyczyć stanowisk związanych z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą taboru.

„Podpisany list intencyjny i plany współpracy PKP Cargo z PKP Intercity to kolejny dowód na to, jaki mamy plan na Grupę PKP. Przede wszystkim zależy nam na współpracy i jak najlepszym wykorzystaniu zasobów oraz wiedzy i doświadczeniu pracowników holdingu. To bardzo istotne zarówno w kontekście odbudowy pozycji PKP Cargo i możliwości rozwijania tej spółki, jak i działalności Grupy PKP na krajowym i europejskim rynku konkurencyjnym” – powiedział prezes PKP SA i Grupy PKP Alan Beroud, cytowany w komunikacie.

Program zatrudniania pracowników PKP Cargo SA przez PKP Intercity będzie realizowany od lipca br. W najbliższych miesiącach będą oni mogli wziąć udział w rekrutacjach na stanowiska związane z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą taboru. Zatrudnienie w PKP Intercity znajdą również drużyny trakcyjne. Nowy pracodawca zapewni stabilne warunki pracy w swoich zakładach zlokalizowanych w Krakowie (Zakład Południowy), Poznaniu (Zakład Zachodni), Gdyni (Zakład Północny), a także w Warszawie (Zakład Centralny), wyjaśniono.

„To już kolejny list intencyjny, jaki podpisujemy w celu zagwarantowania miejsc pracy dla pracowników naszej spółki, jeśli nie będzie dla nich u nas pracy przewozowej. Warto zwrócić uwagę, że dzięki synergii podmiotów, z którymi podpisujemy listy intencyjne, nasi pracownicy będą mogli kontynuować pracę w zawodzie, po zrealizowaniu niezbędnych szkoleń. Już teraz oferujemy rzeczywiste gwarancje zatrudnienia dla 700 osób – czyli 5% załogi PKP Cargo SA. Planujemy kolejne takie programy wspierające zatrudnienie naszych pracowników i umożliwiające im nieprzerwaną, dalszą karierę zawodową w niekonkurencyjnych podmiotach” – powiedział p.o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka.

„Naszym celem, jako narodowego przewoźnika kolejowego, jest zapewnienie pasażerom dogodnych połączeń, komfortowych pociągów i bezpiecznych podróży. Możemy go osiągać dzięki profesjonalnej, kompetentnej i zaangażowanej załodze PKP Intercity. Dołączenie do niej dotychczasowych doświadczonych pracowników PKP Cargo przyczyni się do realizacji naszych zadań. Program wsparcia zatrudnienia dla nich jest wyrazem troski o polską kolej, potwierdzeniem skutecznej współpracy w ramach Grupy PKP na rzecz podróżnych oraz wyrazem społecznej odpowiedzialności spółek, które podpisały list intencyjny” – dodał prezes PKP IC Janusz Malinowski.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews