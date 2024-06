Develia wprowadziła do oferty II etap inwestycji Ogrody Wojszyce we Wrocławiu. W ramach tej fazy osiedla powstaną wille miejskie w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, w których znajdzie się 40 mieszkań o metrażach od 117 do 158 m2, podała spółka. Termin zakończenia budowy II etapu zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews