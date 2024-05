Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 kwietnia – 2 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Wydatki komunijne: Widoczną tendencją na przestrzeni ostatnich lat jest organizowanie imprez komunijnych w domach i ogrodach. Konsumenci, którzy się na to decydują, kupują przede wszystkim ścianki z balonów i zestawy dekoracyjne. W tej kategorii zauważalny jest wzrost 25% r/r, wynika z danych Allegro. Oprócz elementów, które posłużą klientom do organizacji uroczystości pojawia się również kwestia prezentów. Peak prezentowy widoczny jest zaraz po majówce. Wśród najbardziej popularnych kategorii na pewno należy wymienić zabawki. Najczęściej wybieranymi prezentami w tej grupie są pojazdy zdalnie sterowane i zestawy Lego, głównie z serii Creator, Ideas oraz Technics. Chętnie wybierane są również produkty z kategorii elektronika, a peak sprzedażowy zaczyna się zaraz po majówce. Polacy najczęściej wybierają konsole, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, czy drony. Obserwujemy, że coraz częściej dzieci i dostają gotówkę jako prezent komunijny i pod koniec maja, zaraz po zakończeniu okresu komunijnego zamieniają ją na wymarzone prezenty. Chętniej wybieramy hulajnogi elektryczne. W tym okresie znacznie wzrasta ich sprzedaż, a średnio na hulajnogę wydajemy około 1000 zł. Jeśli rodzice decydują się na rower, to wybierają często większe modele (26″, 27″ a nawet 29″), jednak nie jest to częsty prezent komunijny w obecnych czasach.

Praca w IT: 71,4% polskich specjalistów IT przyznaje, że szukanie pracy w tej branży jest obecnie trudniejsze niż rok temu, jak wynika z raportu No Fluff Jobs. Według danych: znacząco wzrosła rok do roku średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę pracy w IT, najbardziej w specjalizacji Frontend – o 108%; liczba ofert pracy jest obecnie o 14% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku; blisko 60% szukających pracy w branży decyduje się na aplikowanie na stanowiska o niższym poziomie wymaganego doświadczenia, niż posiadają; ponad 1/3 szuka zatrudnienia również w innych specjalizacjach niż te, w których obecnie pracują; jak na razie, 60% spośród bezrobotnych w IT pozostaje bez pracy krócej niż trzy miesiące; zaś co piąta osoba szuka nowego zajęcia już ponad pół roku; utraty pracy w najbliższym czasie obawia się 14,3% specjalistów i specjalistek IT. „Od kilku miesięcy obserwujemy, że sytuacja w IT na polskim rynku jest niespokojna, niepodobna do niczego przedtem. W bardzo krótkim czasie dały o sobie znać skutki zamrożeń projektów i zwolnień za oceanem, wymieszane z lokalnym wyzwaniami: wojną w Ukrainie i inflacją. W efekcie stworzyło się coś w rodzaju tymczasowego rynku pracodawcy, a branża nie jest w tej chwili w stanie zapewnić tylu miejsc pracy, co jeszcze przed rokiem” – skomentował CEO No Fluff Jobs Tomasz Bujok.

Transformacja IT: 88% polskich firm twierdzi, że ich kultura organizacyjna wspiera innowacje, a 24% uważa się za przygotowane do transformacji związanych z wdrażaniem technologii Generative AI (GenAI), wskazuje badanie Future Builders AI Acceleration. Zostało ono przeprowadzone wspólnie przez Dell Technologies Polska i CIONET w kwietniu br. wśród 101 CIO i menadżerów IT.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

zondacrypto: Ma łącznie 1,2 mln użytkowników, w tym ok. 1 mln to klienci z Polski, poinformował ISBtech CEO Przemysław Kral. Strategia zakłada osiągnięcie 2-3. pozycji wśród regulowanych giełd kryptowalutowych w Europie.

Maxcom: Miał 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 4,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Odnotował 14,34 mln zł jednostkowej straty netto w 2023 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut: Odnotował 10,21 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana straty netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 10,11 mln zł wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej.

Oponeo: Odnotowało 54,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 40,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dadelo: Odnotowało 82 tys. zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Woodpecker.co: Odnotował 2,09 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Odnotował 20,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 38,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

IFS: Ogłosił najlepsze w historii firmy wyniki za I kwartał z 26% wzrostem przychodów cyklicznych (ARR) r/r i 20% wzrostem przychodów z chmury r/r. Wzrost przychodów z oprogramowania wyniósł 19% r/r.

Spyrosoft: Marże w kontrakcie z BBC powinny być znacząco wyższe od przeciętnych, większy wpływ na przychody spodziewany od III kw. 2024. Spółka celuje w spełnienie założeń ze strategii odnośnie przedziału marży w 2024 (marża EBITDA 11-14% w strategii, wobec 10,1% w 2023 roku).

XTB: Utrzymuje plan minimum na ten rok, który zakłada pozyskiwanie 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie. Prezes XTB Omar Arnaout poinformował, że nowe rynki, na które XTB chce pozyskać licencje, to Brazylia i Indonezja.

Localazy: Czeski startup wkracza pełnoskalowo na nasz rynek i chce pomóc w ekspansji zagranicznej polskich firm i organizacji. Czeski startup stawia sobie za cel wsparcie firm w dotarciu do rynków docelowych za pośrednictwem lokalnych języków, gdyż angielski jest językiem ojczystym dla 380 mln ludzi na świecie. 75% konsumentów preferuje zakupy na stronach dostępnych w ich ojczystym języku, a 60% nigdy nie dokonuje zakupu, jeśli strona jest dostępna tylko w języku angielskim.

Grupa WP: Itaka wypowiedziała umowę współpracy z Wakacje.pl.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Brand24: Larq Growth Fund 1 FIZ, UNFOLD.VC ASI, Michał Sadowski oraz Piotr Wierzejewski – jako sprzedający zawarli z Prowly.com jako kupującym oraz z SEMrush Holdings Inc. jako poręczycielem umowę sprzedaży wszystkich akcji Brand24, posiadanych przez sprzedających (1 281 999 akcji, ok. 57,58% kapitału zakładowego), za 43,04 mln zł plus earn-out, podała spółka.

Euvic: Do grupy dołączył WeExpert, który w krótkim czasie stworzył społeczność ponad 500 freelancerów.

Asseco Poland: Fundacja Rodzinna Ducha, podmiot związany z przewodniczącym rady nadzorczej, kupił 6,9 tys. akcji po 78,70-79,10 zł.

Creotech Instruments: Katarzyna Kubrak zmniejszyła zaangażowanie z 10,15% do 8,89% kapitału i głosów.

Allegro: Cidinan Sarl zmniejszył zaangażowanie z 21,59% do 18,81% kapitału i głosów, a Permira VI IP Ltd z 24,87% do 22,10% kapitału i głosów.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Traficar: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozszerzył ofertę o nową kategorię pojazdów z zakresu mikromobilności, wprowadzając w Krakowie 1000 hulajnóg elektrycznych na minuty, które dołączyły do floty dostępnych w tym mieście aut, podała spółka.

ITBoom: Dołączył do grona partnerów MS-CRM ADD-ONS, i jako pierwsza w Polsce firma została dostawcą DocumentsCorePack, rozwiązania dedykowanego dla Microsoft Dynamics 365. CorePack to specjalistyczny moduł do tworzenia szablonów dokumentów dla CRM. Dzięki dołączeniu do grona oficjalnych partnerów możliwe będzie jeszcze efektywniejsze wdrażanie rozwiązań oferowanych przez MS-CRM ADD-ONS, światowej klasy partnera Microsoft w Europie.

SAS: Ogłosił rozszerzenie możliwości swojej platformy sztucznej inteligencji i analityki danych SAS Viya, w tym ogólną dostępność środowiska SAS Viya Workbench. To skierowane do programistów i twórców modeli samoobsługowe środowisko obliczeniowe na żądanie, przeznaczone do przygotowywania danych, ich eksploracyjnej analizy oraz opracowywania modeli analitycznych i uczenia maszynowego.

zondacrypto: Po nawiązaniu współpracy z Tour de Pologne, wywodząca się z Polski zondacrypto została Oficjalną Giełdą Kryptowalut jednego z najsłynniejszych kolarskich wyścigów świata – włoskiego Giro d’Italia.

Turcja: W celu uzyskania wizy cyfrowi nomadzi mogą w rozpocząć proces składania wniosku na platformie Digital Nomad GoTürkiye. Po spełnieniu wymagań określonych na tej platformie, które stanowią pierwszy krok w całej procedurze, cyfrowi nomadzi otrzymują „Certyfikat Identyfikacyjny Cyfrowego Nomady”.

DeLaval: Szwedzka firma zdecydowała się na skorzystanie z chmurowego rozwiązania ERP w całej organizacji. Zaowocowało to m.in. zapotrzebowaniem na specjalistów IT w jej oddziale we Wrocławiu, gdzie DeLaval ma centrum produkcyjne i finansowe.

Romet, Gleevery: Stworzyły usługę, dzięki której użytkownicy indywidualni mogą wynająć rower na wybrany przez siebie czas, nawet na jeden miesiąc. Właściciele firm, którzy zdecydują się skorzystać z usługi, mogą zaoferować dostęp do rowerów osobom zatrudnionym w formie benefitu pracowniczego.

Plus: Sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, uruchomił platformę Klub Kibica. Na rozgrzewkę przed rozpoczęciem zmagań Olimpijskiej Reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wszyscy klienci Plusa mogą otrzymać prezent – pakiet 25 GB z dostępem do szybkiej sieci 5G oraz 5G Ultra.

HMD Global: Przygotował trzy nowe modele klasycznych telefonów – Nokia 215 4G,Nokia 235 4G i Nokia 225 4G. Dwa pierwsze urządzenia będą dostępne w Polsce w maju. „Nokia 215 4G, Nokia 225 4G i Nokia 235 4G to piękne, kompaktowe telefony z funkcjami, które można dostosować do własnych potrzeb. W HMD skupiamy się na opracowywaniu produktów spełniających potrzeby naszych konsumentów” – powiedział Adam Ferguson z HMD.

Huawei CBG: Wprowadza do sprzedaży w Polsce smartfony z serii Pura 70. Na rynku debiutują trzy modele: Pura 70 Ultra, Pura 70 Pro oraz Pura 70.

Airbnb: Poprawia ofertę i doświadczenia dla gości i gospodarzy przed pracowitym letnim sezonem podróżniczym. W swojej Letniej Edycji 2024, Airbnb przedstawia Ikony – nową kategorię wrażeń, których gospodarzami są największe nazwiska m.in. ze świata muzyki, filmu, telewizji, sztuki, sportu, w tym np. zwiedzanie Muzeum Ferrari.

Źródło: ISBnews