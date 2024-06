KGHM Polska Miedź w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C na rynku polskim o wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł, podała spółka.Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża 125 pb. rocznie. Data wykupu to 26 czerwca 2031 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews