Legislacja: Senat przyjął bez poprawek prawo komunikacji elektronicznej, które wdraża w Polsce przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie jednolitych uniwersalnych gniazd – USB typu C dla smartfonów, tabletów czy laptopów oraz usługi Advanced Mobile Location (AML), dzięki której będzie można przekazywać precyzyjne informacje o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112.

Legislacja: Senat wprowadził poprawki do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym procedurę zapewniającą równowagę stron – wydawców prasy i usługodawców korzystających z treści wydawców – w procesie ustalania wynagrodzenia za eksploatację prawa pokrewnego do publikacji prasowych.

Cyberbezpieczeństwo sieci OZE: W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba zaawansowanych cyberataków, takich jak ataki wykorzystujące sztuczną inteligencję, botnety, ataki 0-day oraz ataki sponsorowane przez państwa jako narzędzie w agresji geopolitycznej. Celem tych ataków jest często paraliżowanie sieci energetycznych i infrastruktury sieciowe. Obrona przed dzisiejszymi, wysoce wyrafinowanymi i zautomatyzowanymi cyberatakami wymaga przede wszystkim zwiększenia świadomości wśród właścicieli domów, firm, operatorów sieci i rządów, że cyberbezpieczeństwo produktów solarnych różni się znacznie w zależności od producenta. Rozumiejąc ryzyko, jakie stwarza to dla bezpieczeństwa energetycznego, należy zmienić sposób myślenia w całym łańcuchu wartości energii na podejście „lepiej zapobiegać niż leczyć” – nie inaczej niż w przypadku solidnych środków bezpieczeństwa cybernetycznego wbudowanych standardowo w telefony lub samochody, ocenia dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w SolarEdge Technologies Uri Sadot.

Krypto: Chicago Board Options Exchange (CBOE) rozpoczął handel nowymi spotowymi funduszami ETF opartymi na Ethereum (ETH), w tym od takich gigantów finansowych jak Fidelity, Franklin, Invesco Galaxy, VanEck czy 21Shares, podał Binance. „Chociaż spodziewamy się stabilnego napływu kapitału do tych ETF-ów, początkowo prawdopodobnie nie będzie on bardzo wysoki i będzie się wahać w zależności od różnych czynników makroekonomicznych. Uważam jednak, że potencjał wykładniczego wzrostu płynności ETF-ów jest znaczący. Dzięki zatwierdzeniu przez SEC i notowaniu na giełdach w ETF-y ETH mogą teraz inwestować instytucje, które zwykle mają długoterminowy horyzont inwestycyjny. To zaangażowanie instytucjonalne może z czasem zapewnić stabilny i znaczący napływ kapitału” – powiedział Richard Teng, CEO największej giełdy kryptowalutowej na świecie.

Cyberbezpieczeństwo: Francuska Żandarmeria Narodowa zidentyfikowała już ponad 300 oszukańczych stron internetowych oferujących fałszywe bilety wstępu na olimpijskie areny. Cyberprzestępcy i haktywiści zastawiają liczne pułapki na kibiców. Według informacji firmy Fortinet w darkwebie pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży baz danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do ataków typu brute-force; zaobserwowano wyraźny wzrost poziomu aktywności haktywistów z Rosji i Białorusi, a także Sudanu czy Turcji; przestępcy podszywają się pod znane marki, jak Coca-Cola, Microsoft, Google, Bank Światowy.

Cyberbezpieczeństwo: Rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie, które skierują uwagę całego świata na Europę. Wydarzeniem zainteresują się także z pewnością cyberprzestępcy. Palo Alto Networks publikuje raport na ten temat, a wśród zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia wymienia m.in. działania prorosyjskich haktywistów, przypadki naruszenia biznesowej poczty mailowej i ataki phishingowe. „Prognozujemy, że najpoważniejsze zagrożenie będą stanowiły przestępstwa motywowane finansowo, na przykład podszywanie się pod sprzedawców biletów. Nie można jednak wykluczyć sabotaży politycznych przeprowadzanych zarówno przez służby wywiadowcze, szpiegów, jak i haktywistów reprezentujących różne grupy interesów. Szpiegostwo, choć jest mniej jawne, nadal budzi obawy, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń sponsorowanych przez państwo, prowadzących inwigilację decydentów czy aktywistów” – powiedział wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Wschodniej Wojciech Gołębiowski.

Legislacja: Ministerstwo cyfryzacji chce, by rozporządzenie wprowadzające standard ładowania USB-C dla elektroniki wszedł w życie 28 grudnia 2024 roku z wyjątkiem laptopów, dla których wprowadzenie systemu ładowania USB-C ma wejść w życie 28 kwietnia 2026 roku – wynika z projektu resortu.

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało ok. 40,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r., tj. spadł o 55% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Poczta Polska: Plany transformacji przygotowywane przez nowy zarząd wspólnie z ministrem aktywów państwowych (MAP) nie zakładają likwidacji placówek pocztowych ani zwolnień listonoszy czy pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami, poinformował wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Nie wykluczył możliwości przeniesienia Orlen Paczki do Poczty Polskiej.

Orange Polska: Uruchomiło sieć 5G w tzw. paśmie C na ponad 2 tys. stacji bazowych od stycznia, obejmując zasięgiem niemal 28% populacji kraju, podał operator. Do końca roku Orange planuje udostępnić „najszybsze” 5G na blisko 3 tys. stacji bazowych w ponad 350 miastach i miejscowościach.

Orange Polska: Podtrzymuje zamiar zaprezentowania celów nowej perspektywy strategicznej na początku 2025 roku, poinformowała CEO operatora Liudmila Climoc.

Orange Polska: Spodziewa się niższego tempa spadku sprzedaży energii, przy oczekiwaniu na ożywienie w sektorze ICT i kontynuacji solidnego wzrostu w „core’owej” działalności telekomunikacyjnej, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki.

Orange Polska: Chce zwiększać wolumeny podczas dwóch wysokich okresów handlowych w II półroczu i intensyfikuje przygotowania do nowej strategii średnioterminowej, poinformowała prezes operatora Liudmila Climoc.

Orange Polska: Odnotowało 231 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 239 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Po publikacji wyników za II kw. br. Orange Polska zaktualizował prognozy na cały 2024 rok, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki. Zakładają one: stabilny poziom/nisko jednocyfrowy spadek przychodów (wobec niskiego jednocyfrowego wzrostu wcześniej), niski do średniego jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wobec niskiego jednocyfrowego wzrostu wcześniej) oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,7-1,9 mld zł (prognoza została podtrzymana).

Zalando: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał spółkę do właściwego informowania klientów o ich prawach podczas korzystania z platformy zakupowej, bo konsumenci muszą wiedzieć, od kogo i na jakich zasadach kupują towary jeszcze przed kliknięciem „przejdź do kasy”, podał Urząd. Dodatkowo platforma ma przyznać konsumentom vouchery po 40 zł do wykorzystania w określony sposób na zalando.pl.

Allegro: Udział spółki w wartości dodanej brutto polskiej gospodarki i całym Produkcie Krajowym Brutto (PKB) to ok. 1%, wynika z „Raportu wpływu Allegro”. Wyliczenie uwzględnia działalność spółek Grupy Allegro w Polsce, działalność sprzedawców możliwą dzięki sprzedaży na platformie oraz działalność dostawców w związku z zamówieniami będącymi kosztami klienta. Według raportu dzięki Allegro zatrudnienie ma również blisko 1% całkowitej liczby pracujących w polskiej gospodarce.

Twisto: Ma już 2 mln użytkowników w Polsce.

Saxo Bank: Platforma inwestycyjna z duńską licencją bankową w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęła ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w Polsce. Firma kładzie nacisk na różnorodność produktów inwestycyjnych jako kluczowy czynnik swojego rozwoju w regionie. „Polska staje się coraz istotniejszym rynkiem dla Saxo Banku. Kontynuujemy tu swój rozwój, od wielu lat stawiając na stabilne fundamenty – dywersyfikację oferty w oparciu o różne klasy aktywów z wielu rynków oraz współpracę z różnymi podmiotami, zarówno klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi” – mówi Marcin Ciechoński odpowiedzialny za ofertę Saxo w Polsce. „Znaczące zwiększenie liczby klientów korzystających z platformy pokazuje nam, że Polacy coraz śmielej inwestują za granicą. Dawanie im takiej możliwości to nasz główny cel, zgodny z filozofią firmy” – dodał Ciechoński.

DHL eCommerce Polska: Dywizja globalnej firmy logistycznej DHL ogłosiła oficjalne członkostwo w Izbie Gospodarki Elektronicznej. To strategiczne posunięcie wpisuje się w ciągłe zaangażowanie DHL eCommerce w rozwój handlu elektronicznego w Polsce. E-Izba zyskując partnera logistyki tej skali, powiększa potencjał współpracy i doskonalenia krajowego handlu online.

Vectra: W opublikowanym rankingu dostawców Internetu w Polsce speedtest, w kategorii Internet domowy, operator zajął drugie miejsce z prędkością pobierania 255,4 Mb/s, do lidera tracąc minimalne 1 Mb/s. „Oznacza to, że Vectra zanotowała olbrzymi awans w ciągu ostatnich 12 miesięcy: na koniec czerwca 2023 r. była 4, osiągając średnią prędkość 211,6 Mb/s. To wzrost prędkości o ponad 20% r/r na bardzo konkurencyjnym rynku dostawców Internetu domowego. Co więcej, według wyników testów, Vectra jest nr 1 pod względem prędkości Internetu w 65 miejscowościach na terenie całej Polski, w tym między innymi w: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu czy Sopocie. To osiągnięcie to efekt konsekwentnej polityki rozbudowy infrastruktury i nieustannego dążenia do zagwarantowania jak najwyższej jakości usług” – podano w informacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Rozpoczęła nabór do programu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii, podała Agencja. Działanie jest finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Budżet konkursu wynosi 25 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 26 września 2024 roku.

hiPower Energy: Zgodnie z podpisaną 16 maja br. umową inwestycyjną objęło 30% udziałów w kapitale zakładowym nowej spółki hiPower Labs, podało hiPower Energy. To pierwszy krok do stworzenia unikalnego na skalę światową laboratorium do badania i certyfikacji zbiorników przeznaczonych do przechowywania wodoru oraz rur umożliwiających jego przesył, podkreślono.

PTWP-Online: Podmiot zależny w Grupie PTWP rozważa poszukiwanie inwestora strategicznego, pozyskanie nowych partnerów lub sprzedaż udziałów w spółce Farmer Direct, właścicielu serwisu Lokalny Rolnik i Wojny Warzyw, podała PTWP.

Digital First AI: Startup działający w obszarze technologii marketingowych (MarTech) pozyskał 3,8 mln USD na rozwój platformy umożliwiającej automatyzację tworzenia strategii marketingowych dla kampanii online z użyciem sztucznej inteligencji, podała spółka. Zebrane finansowanie wzmocni międzynarodową pozycję spółki oraz ułatwi wdrożenie oferty dla dużych firm i korporacji.

PKO Bank Polski: Zaprasza startupy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu akceleracyjnego „Huge Thing Startup Booster”. PKO Bank Polski jest jednym z odbiorców technologii programu akceleracyjnego Huge Thing Startup Booster i zaprasza startupy do udziału w rekrutacji. Bank poszukuje rozwiązań, które pozwolą jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów lub będą wspierały transformację cyfrową organizacji. Autorzy najlepszych zgłoszeń, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, mogą otrzymać grant w wysokości do 350 tys. zł na wdrożenie rozwiązania m.in. w PKO Banku Polskim.

Alior Bank: Połączył siły z Huge Thing przy programie Startup Booster i został partnerem ścieżki akceleracyjnej Industry Test. W ramach inicjatywy start-upy będą miały możliwość testowania swoich rozwiązań we współpracy z korporacją oraz korzystania ze wsparcia doświadczonych ekspertów z branży. Zainteresowani uczestnicy mogą aplikować do wyzwań Alior Banku w zakresie aplikacji mobilnej i omnichannel.

Proacta: Spółka bioinformatyczna w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji serii N z zachowaniem prawa poboru przystąpiła do tzw. transzy zarządu, czyli zaproszeń do oferty kierowanych przez zarząd Proacta. W terminie do 6 sierpnia inwestorzy za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC mogą składać zapisy na akcje serii N nieobjęte w wykonaniu prawa poboru po cenie emisyjnej 0,50 zł za akcję. Proacta planuje pozyskać do 2,02 mln zł na dalszy rozwój i promocję produktów własnych, w szczególności platformy „Dbam o siebie Smart LAB”.

zondacrypto: 5,6 mln tokenów kupionych w zaledwie 25 minut za kwotę 416 tys. euro – I runda publicznej sprzedaży Tokena ZND przez zondacrypto zakończyła się spektakularnym sukcesem. Kolejna runda sprzedaży tokenów, będących częścią ekosystemu Platformy ZND, zaplanowana jest na wrzesień, a podsumowujący Token Generation Event na październik. „Od początku wierzyliśmy w sukces naszego projektu. Jednak tak ogromne zainteresowanie i osiągnięcie 100% celu na I rundę publicznej sprzedaży w niespełna pół godziny zaskoczyło nawet nas. Dziękujemy inwestorom za zaufanie. Cieszymy się, że nasze globalne współprace sponsoringowe z Juventusem FC, Giro d’Italia i innymi słynnymi partnerami coraz bardziej wzmacniają naszą pozycję na mapie międzynarodowych giełd kryptowalut, już nie tylko jako lidera regionu CEE” – powiedział CEO zondacrypto Przemysław Kral, cytowany w komunikacie.

Sportano: Fundusz bValue zainwestował kilkadziesiąt mln zł na dalszy rozwój spółki, poinformował Marcin Grzymkowski na LinkedIn. „Pozyskane środki wykorzystamy na jeszcze bardziej ambitny rozwój i skalowanie naszej obecności na europejskich rynkach. Przypomnę tylko, że jesteśmy obecni już w 12 europejskich krajach: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Grecja, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Litwa, Ukraina i Włochy – tam klienci mogą sięgnąć po każdą z ponad 800 marek, które mamy w ofercie” – napisał Grzymkowski.

Orange Polska: W połowie 2027 r. pierwsze okno na wykonanie opcji przejęcia kontroli nad FiberCo JV, możliwość takiego ruchu będzie do 2029 r.

Digitree Group: Polinvest 29 lipca rozpocznie budowę księgi popytu na maksymalnie 1,5 mln akcji spółki – akcje stanowią 60,51% kapitału i głosów. Planowane termin zakończenia oferty to 13 sierpnia 2024 roku.

Creotech: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wybrała Creotech Instruments do zaprojektowania sześciu sond kosmicznych odpornych na radiację, które będą częścią misji naukowej „Plasma Observatory”, podała spółka. Koszt całej misji szacowany jest na ok. 0,5 mld euro, a kontrakt Creotech Instruments opiewa na 3,95 mln euro.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Nowej Soli na wykorzystanie technologii VCAST w projekcie badawczym, podała spółka. To pierwszy kontrakt zakładający wdrożenie rozwijanej przez spółkę technologii do bezinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej wykorzystującej algorytmy AI do automatycznej detekcji i analizy zwężeń naczyń wieńcowych na podstawie danych tomografii komputerowej (TK) serca.

Sescom: Zawarł umowę, na mocy której – EIF IX – subfundusz Polish Enterprise Funds SCA kupił 1 088 029 akcji po 77,83 zł za sztukę co stanowi ok. 51,81% kapitału, dającego ok. 38,18% głosów w Sescom, podała spółka. To realizacja zawartej w maju umowy przedwstępnej.

Allegro Pay: Ma już ponad 2 mln aktywnych użytkowników, czyli takich, którzy posiadają aktywną usługę, a blisko z nich 90% dokonało zakupu z Allegro Pay, podało Allegro. W samym I kw. br. Allegro Pay udzieliło finansowania na kwotę 2,1 mld zł, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 14% wartości sprzedaży na platformie Allegro.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec br. wyniosły ok. 226 mln USD i były o ok. 15% niższe r/r, podała spółka. Porównując czerwiec 2024 r. z poprzednimi udanymi latami, tegoroczny wynik był wyższy o prawie 10% od czerwca 2022 r., podkreśliła jednak spółka.

Cisco Talos: 5 najbardziej aktywnych i niebezpiecznych dla organizacji z całego świata grup ransomware od 2023 roku to LockBit, AlphV/BlackCat, Play, 8base oraz Black Basta, wynika z raportów Cisco Talos.

ZnanyLekarz: Rozpoczął współpracę z Autopay, liderem polskiego rynku płatniczego. Dzięki płatnościom online Autopay pacjenci mogą opłacić wizytę w trakcie rezerwowania terminu. Wdrożenie systemu płatniczego Autopay w portalu i aplikacji ZnanyLekarz wprowadza ułatwienia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Pacjenci mogą opłacić wizytę u specjalisty bezpośrednio z poziomu portalu w momencie dokonywania rezerwacji, i to w wygodny i bezpieczny sposób, doskonale im znany z zakupów internetowych.

Worldline: Globalny lider w obszarze płatności bezgotówkowych oraz PayEye, dostawca technologii biometrycznej dla systemów płatniczych, podpisały strategiczną umowę o współpracy. Jej celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług płatniczych opartych o technologię biometryczną.

KODA.ai: Stworzył Adaptive Chats, nowy model chatbota, redefiniujący standardy interakcji z klientem. Jego technologia wykorzystuje zaawansowaną analizę danych w czasie rzeczywistym, aby przewidywać pytania użytkowników (a nie tylko, jak dotychczas, udzielać odpowiedzi na te już zadane) i oferować spersonalizowane rozwiązania. Adaptive Chats to nie tylko narzędzie do odpowiadania na pytania, ale wirtualny konsjerż, który przewiduje potrzeby klientów, oferując im wyjątkowe doświadczenia.

TechnipFMC: Spółka notowana na NYSE, dostawca technologii dla przemysłu naftowego i energetycznego, przedłużyła umowę najmu 7 tys. m2 powierzchni biurowej w biurowcu Podium Park w Krakowie w kompleksie zarządzanym przez Globalworth.

Carrefour, Wolt: Zacieśniają współpracę w obszarze e-commerce. Klienci sklepu internetowego carrefour.pl mają teraz nową opcję szybkiej dostawy dzięki Wolt Drive. Oferta ta dostępna jest we wszystkich miastach obsługiwanych przez Wolt, w tym między innymi w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. „E-commerce stale się rozwija i w ostatnich latach widzimy wzmożone zainteresowanie możliwością dokonywania szybkich zakupów przez Internet, gdy np. brakuje nam składników na śniadanie, lunch czy spotkanie ze znajomymi. Wyraźnie widać, że takie zakupy dorównują popularnością tym dużym, robionym na cały tydzień dla całej rodziny. Dzięki współpracy z Wolt nasi klienci mogą zamówić swoje ulubione produkty z oferty Carrefour i mieć je dostarczone w przeciągu kilku godzin pod drzwi” – powiedział dyrektor e-commerce w Carrefour Polska Marek Garus, cytowany w komunikacie.

Displate: Przedłużyło umowę najmu biura w wieżowcu Atlas Tower w centrum Warszawy. Spółkę reprezentowali doradcy ITRA w procesie renegocjacji. Displate to globalny marketplace (platforma internetowa zestawiająca oferty wielu sprzedawców), który w ciągu 9 lat sprzedał ponad 6 mln metalowych plakatów do 2,5 mln domów na świecie.

Vehis: Leasingowy fintech stworzył pierwszą w Polsce platformę z największym wyborem nowych i używanych samochodów dealerskich. Dla dealerów to nowe, bezpłatne narzędzie, które ma wesprzeć sprzedaż oraz pomóc w dotarciu do klientów w kanale online. Klienci VEHIS zyskują w ten sposób dostęp do najszerszej i zawsze aktualnej oferty dealerów samochodowych pod jednym adresem.

Biedronka: Umożliwiła uzyskanie cyfrowego e-paragonu fiskalnego. To kolejny etap cyfryzacji Biedronki po uruchomieniu nowej aplikacji mobilnej, ofercie sklepów internetowych i ogłoszeniu instalacji elektronicznych etykiet cenowych. Cyfrowy paragon w Biedronce spełnia wymogi paragonu fiskalnego, co wyróżnia sieć na tle drogiej konkurencji.

KION: Dostawca wózków widłowych, sprzętu magazynowego i zautomatyzowanych rozwiązań usprawniających łańcuch dostaw przedłużył umowę najmu w kompleksie biurowym Bonarka for Business „B4B”, gdzie wynajmuje łącznie 3 900 m2 powierzchni biurowej.

Progress: Wprowadza do oferty rozwiązanie Progress MarkLogic FastTrack – zestaw narzędzi usprawniających proces projektowania interfejsu użytkownika w aplikacjach. Ułatwia ono przeszukiwanie dużych baz danych przechowanych na platformie Progress MarkLogic dzięki: niestandardowym kryteriom wyszukiwania oraz dynamicznym filtrom; wyszukiwaniu pełnotekstowemu, umożliwiającemu natychmiastowe przeszukiwanie wszystkich danych w zarządzanej przez użytkownika bazie MarkLogic; technikom wizualizacji dowolnych danych, takim jak mapa geoprzestrzenna, oś czasu czy schemat infrastruktury sieciowej.

Vertiv: Wprowadził do oferty jednofazowe zasilacze UPS Vertiv Liebert GXE, o mocy od 1 do 3 kVA. Zostały one wyposażone w mechanizm podwójnej konwersji online i zaprojektowane do zasilania napięciem 230 V krytycznych urządzeń wdrażanych na brzegu sieci. Ponadto, zasilacze Liebert GXE 1-3 kVA: są dostępne w obudowie wieżowej lub jako elastyczna konstrukcja konwertowalna; zapewniają wysoką sprawność do 91% w trybie online i do 96% w trybie ECO; wyposażone są w system zarządzania akumulatorami, który wydłuża ich żywotność. Oferta zasilaczy Liebert GXE zawiera teraz pełny zakres mocy od 1 do 10 kVA. Urządzenia są przygotowane do natychmiastowych dostaw.

Platige Image: Wraz z Agencja 2012 ogłosiły współpracę przy najnowszych odsłonach kampanii „W środowisku Pracuj.pl”. Kampania stanowi rozwinięcie wcześniejszych działań marki Pracuj.pl – lidera rynku rekrutacyjnego – zapraszając widzów do świata zwierząt, które symbolizują różne charaktery i doświadczenia kandydatów szukających pracy.

Helping Hand: Pierwsza w Polsce platforma wellbeing i kompleksowego wsparcia psychologicznego oraz aplikacja mobilna powiększyła portfolio swoich klientów, do których dołączyło towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA. Dzięki współpracy z Helping Hand UNIQA w Polsce zaoferowała swoim pracownikom nowy benefit pozapłacowy w postaci kompleksowego wsparcia psychologicznego. Z rozwiązań Helping Hand korzysta przeszło 70 tysięcy użytkowników w tym pracownicy m.in. Rossmann, Makro i Cushman&Wakefield.

Neptis: W I półroczu 2024 r. zwiększył liczbę użytkowników aplikacji Yanosik, czyli najpopularniejszego komunikatora drogowego dla kierowców. Na koniec czerwca br. łączna liczba pobrań aplikacji Yanosik wyniosła ponad 32,5 mln. Zwiększyła się również liczba płacących abonament do terminali, na koniec czerwca liczba aktywnych posiadaczy urządzeń wynosiła 125 tys. czyli o 18% więcej niż przed rokiem. Rośnie również zaangażowanie użytkowników, co jest m.in. efektem prowadzonych nowych projektów przez spółkę – Yanosik Warsztaty czy Yanosik Traffic.

Plus: Od 29 lipca w Plushu na kartę pojawi się nowa oferta 0 nawet 6900 GB, które nie przepada. Dla użytkowników, którzy potrzebują jeszcze więcej, operator przewiduje nielimitowany internet za 1 zł dziennie.

HP: Wprowadza kolejne innowacje z zakresu sztucznej inteligencji – wydajne komputery AI oraz pierwszą platformę do tworzenia modeli AI ze zintegrowaną funkcją trust framework. HP ogłasza wdrożenie platformy AI dla stacji roboczych, Z by HP AI Studio ze zintegrowanymi rozwiązaniami generatywnej sztucznej inteligencji do rozwijania dużych modeli językowych (LLM – large language model) w celu wykrywania i korygowania ich słabych punktów. Firma wprowadza linię komputerów OmniStudio X. HP podejmuje współpracę z Beautiful.ai, Loccus.ai, Luminar Neo, Omnibridge, Polymer i Virtual Sapiens, by zapewnić użytkownikom nowe możliwości sztucznej inteligencji.

Snowflake: Dostawca Chmury Danych AI (AI Data Cloud) będzie hostować zestaw wielojęzycznych dużych modeli językowych (LLM) open source Llama 3.1 w Snowflake Cortex AI. Firma wprowadza najnowocześniejsze rozwiązanie dla systemów wnioskowania i dostrajania open source dla modeli LLM o setkach miliardów parametrów, takich jak Llama 3.1 405B. Zespół badawczy Snowflake AI zoptymalizował Llama 3.1 405B zarówno na potrzeby wnioskowania, jak i dostrajania, wspierając potężne okno kontekstowe 128K. Jednocześnie umożliwia wnioskowanie w czasie rzeczywistym z opóźnieniem end-to-end, do 3 razy niższym i przepustowością 1,4 razy wyższą, niż istniejące rozwiązania open source. Snowflake udostępnia również Snowflake Cortex Guard, w celu dalszej ochrony przed szkodliwymi treściami dla każdego modelu LLM lub zasobu stworzonego w Cortex AI.

ZTE: Rozpoczyna sprzedaż na polskim rynku zupełnie nowego routera mobilnego F50 5G, który dzięki swoim niewielkim wymiarom zmieści się do plecaka lub torby, dzięki czemu świetnie się sprawdzi na wakacyjnych wyjazdach.

Ströer Polska: Stał się partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zapewniając realizację kampanii informacyjnych i promocyjnych na swoich nośnikach reklamy zewnętrznej dotyczących Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

T-Mobile: Nowa oferta Magenta Moments rozszerzona i nielimitowany internet w prezencie, z którego skorzystają klienci abonamentowi, na kartę i mix. Operator przygotował również zniżki na noclegi rezerwowane na dedykowanej stronie Travel Credits powered by Expedia. A im dłużej użytkownik jest w T-Mobile, tym większą kwotę zgarnie – oferta jest aktywowana w aplikacji „Mój T-Mobile”. Ponadto operator dostarcza dla Urzędu Miasta Wrocław rozwiązanie polegające na zdalnym monitoringu parametrów czystości wody.

Google: Ogłosił aktualizację Gemini. Od teraz bezpłatna wersja Gemini zapewnia dostęp do modelu 1.5 Flash, który pozwala uzyskać bardziej pomocne i szybsze odpowiedzi. Oprócz tego Google wprowadza: funkcję powiązanych treści, dzięki której Gemini lepiej radzi sobie z halucynacjami, dostępność usługi Gemini dla nastolatków i aplikacji mobilnej w większej liczbie krajów.

Intel: Aby zapewnić powszechne zastosowanie sztucznej inteligencji, nieustannie inwestuje w ekosystem oprogramowania i zapewnia optymalizację nowych modeli pod kątem sprzętu AI. Firma Intel udostępniła aktualizację wydajności i optymalizacji w swoich centrach danych, urządzeniach brzegowych i klienckich produktach AI dla Llama 3.1, najnowszego, dużego modelu językowego (LLM) firmy Meta. Llama 3.1 wprowadza kilka nowych, zaktualizowanych modeli o różnych rozmiarach i możliwościach, w tym Llama 3.1 405B. Nowe modele są obsługiwane i zoptymalizowane przez produkty Intel AI z oprogramowaniem otwartego ekosystemu, takim jak PyTorch i Intel Extension for PyTorch, DeepSpeed, biblioteki Hugging Face Optimum i vLLM. Są one również wspierane przez Open Platform for Enterprise AI (OPEA), projekt otwartej platformy w ramach LF AI & Data Foundation.

Microsoft: Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę potrzebną do działania centrów danych, Microsoft wprowadza innowacje wszędzie – od budynków centrów danych po układy scalone. Wszystkie te działania przynoszą znaczące rezultaty. Intensywność zużycia wody (zużycie wody na kWh) zmniejszyła się o ponad 80% od pierwszej generacji centrów danych Microsoft na początku XXI wieku do obecnej. To dowodzi, że możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia wody przez centra danych w przeliczeniu na każdy kilowat mocy, nawet w miarę rozwoju infrastruktury chmurowej.

Blik SK: Rozszerzył współpracę z jednym z największych banków na Słowacji – Tatra banka.

IAI: Polska platforma IdoSell wprowadziła do swojej oferty narzędzie umożliwiające sprzedaż na najpopularniejszym marketplace w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Integracja IdoSell z eMAG może pomóc polskim sprzedawcom dotrzeć do ponad 9 mln aktywnych użytkowników z Europy Wschodniej.

Polsat Plus: Oddał do użytku ogólnodostępną stację tankowania wodoru w Gdańsku, a zarazem trzecią stację NESO w kraju, zbudowaną i uruchomioną przez Grupę Polsat Plus i Grupę ZE PAK. Na stacji będą mogły tankować autobusy, samochody osobowe i ciężarówki wodorowe. Już teraz na stacji będą tankowane pierwsze z 10 NesoBusów wyprodukowanych przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK dla miasta Gdańska. Ultraekologiczne autobusy wodorowe dołączą do floty pojazdów ekologicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

