Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 22-26 lipca.

RYNEK BANKOWY

Regulacje: Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z niepełną transpozycją dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów, podała Komisja.

Regulacje: Komisja Europejska (KE) skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niepełną transpozycją zmian w dyrektywie w sprawie naprawy i restrukturyzacji banków (dyrektywa 2014/59/UE), wprowadzonych rozporządzeniem 2022/2036, które dotyczą ostrożnościowego traktowania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz zdolności do absorbowania strat i rekapitalizacji grup bankowych, podała Komisja.

Kredyty mieszkaniowe: Akcja kredytów mieszkaniowych ma wzrosnąć do 81 mld zł w 2024 r. wobec 72 mld zł przewidywanych na początku roku, prognozuje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Akcja kredytowa: Wartość bankowych kredytów gotówkowych wzrośnie o 9,8 mld zł r/r, osiągając łącznie 91 mld zł w całym 2024 r., wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK). Prognozowany wzrost wynika z poprawy zdolności kredytowej, spowodowanej realnym wzrostem dochodów Polaków oraz stabilizacją stóp procentowych.

Wakacje kredytowe: Zainteresowanie wakacjami kredytowymi jest mniejsze niż przy poprzedniej odsłonie tego programu, poinformował prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

NBP: Rząd zobowiązał ministra finansów do przygotowania projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, ustanawiającej prawny mechanizm komunikacji pomiędzy NBP i Ministerstwem Finansów w procesie opracowywania projektu budżetu państwa, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

NBP: Rząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym NBP oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Kredyt na start: Polska2050 nie poprze projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart w obecnej formie, zapowiedział marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zadeklarował, że poparcie takie byłoby możliwe w przypadku wsparcia budownictwa społecznego i zwiększenie podaży mieszkań.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Zaległości: Zaległe płatności klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych wyniosły 593,9 mln zł na koniec czerwca 2024 r., czyli o 44% więcej niż w analogicznym momencie ub.r., wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Firmy mają do spłacenia 369,3 mln zł, podczas gdy konsumenci są winni 224,6 mln zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 0,98 mld zł m/m i wyniosła 27,45 mld zł na koniec czerwca 2024 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 48%.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadziła do obrotu dwa nowe certyfikaty strukturyzowane Tracker oparte na giełdowych indeksach EURO STOXX 50 Net Return oraz STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Return, podała giełda. Emitentem certyfikatów jest ING N.V.

IPO: Wartość pierwotnych ofert publicznych (initial public offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I poł. 2024 r. wyniosła 11,4 mld euro (łącznie 36 debiutów), co oznacza wzrost o 356% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (2,5 mld euro, łącznie 25 debiutów). W Warszawie odnotowano cztery debiuty na NewConnect, których wartość wyniosła 12,9 mln zł (ok. 2,9 mln euro), co oznacza spadek o 13% r/r, kiedy przeprowadzono sześć ofert o łącznej wartości 14,7 mln zł (około 3,2 mln euro), wynika z raportu firmy PwC.

Waluty: Awersja inwestorów do ryzyka wsparła waluty safe haven – na szczycie zestawienia G10 znalazły się frank szwajcarski oraz jen japoński. Stracił za to złoty, który – w przeciwieństwie do innych walut regionu – osłabił się w minionym tygodniu względem euro, oceniają analitycy Ebury Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Michał Jóźwiak .

Stopy procentowe: Najwcześniejszy moment na rozpoczęcie dyskusji o cięciach stóp procentowych to „być może” II połowa 2025 r., bo w I poł. przyszłego roku będziemy mieli znów do czynienia z podwyższoną inflacją i szczytem na poziomie ponad 6%, a to utrudnia dyskusję o obniżaniu stóp, powiedziała członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Iwona Duda w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Kryptowaluty: Obecny rząd powinien zająć się uporządkowaniem tematu kryptowalut, żeby były bezpieczniejsze w kwestii inwestowania – uważa tak 60,9% dorosłych Polaków, z kolei przeciwnego zdania jest 16,5% badanych, zaś 22,6% ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat, wynika z raportu UCE Research i Ari10.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zadłużenie firm: Łączne zaległości finansowe producentów przemysłowych wyniosły 1,16 mld zł na koniec I poł. 2024 r., wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). 58% dłużników stanowią mikrofirmy.

Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 1,1% r/r do ok. 228,3 mld zł w I poł. 2024 r., podał PZF. Z usług firm należących do Związku korzysta obecnie 24,1 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 14,2 mln faktur.

Płatności odroczone: Z czynnej usługi płatności odroczonych (BNPL- Buy Now Pay Later) korzystało na koniec czerwca 1,28 mln polskich klientów, wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ogółem z usługi BNPL skorzystało już 2,3 mln klientów.

Zadłużenie kredytobiorców: Łączne zadłużenie kredytobiorców z tytułu wszystkich kredytów i pożyczek pozabankowych wyniosło 747 mld zł na koniec czerwca 2024 r., wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK). To wzrost o 23 mld zł w porównaniu z grudniem 2023 r.

Pożyczki pozabankowe: Rynek pożyczek pozabankowych urósł o 133% r/r w ujęciu liczbowym i o 86,2% r/r w ujęciu wartościowym, wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Regulacje: Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych, umożliwiając skuteczniejsze korzystanie konsumentów z pozwów grupowych. Za nowelizacją głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciwny, 18 wstrzymało się od głosu.

Zadłużenie firm: Jednoosobowe działalności gospodarcze mają 5,06 mld zł przeterminowanych zobowiązań, podał Krajowy Rejestr Długów (KRD). Niemal 2/3 wszystkich przedsiębiorstw widniejących w KRD to właśnie najmniejsze podmioty.

Upadłości firm: Trend wzrostowy w zakresie niewypłacalności polskich firm utrzyma się dłużej niż można było wcześniej oczekiwać – z rekordową liczbą 4 700 przypadków w 2024 r., tj. +5% r/r, wynika z analiz Allianz Trade. W konsekwencji będzie to piąty z rzędu rok wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm, a tym samym ich rekordowa seria – zarówno pod względem skali wzrostu, jak i długości jego trwania.

Wakacyjne wydatki: Na letnie zajęcia dla swoich dzieci rodzice wydadzą średnio 1 421 zł, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Dla 35% rodzin płatne półkolonie czy wyjazdy to wydatek nie do udźwignięcia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

VeloBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez podmiot z grupy Cerberus akcji VeloBanku, podała Komisja.

mBank: Zdecydował o aktualizacji „Strategii zarządzania kapitałem Grupy mBanku”, która zakłada brak wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego w 2024 roku, podał bank. Bank planuje przeznaczyć zatrzymany zysk na wzrost wolumenów kredytów, zachowując bufory kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych oraz zgodnie ze strategią banku. Długoterminowa strategia dywidendowa banku na kolejne lata zakłada współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 50%, dodano.

Santander Bank Polska: Zawarł ponad 11 tys. ugód dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych we frankach do końca czerwca br., a tempo ich zawierania przyspiesza, poinformował prezes Michał Gajewski.

Santander Bank Polska: Odnotował 794,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1 130,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

BGK: Premier Donald Tusk powołał z dniem 6 sierpnia br. Jarosława Dariusza Dąbrowskiego oraz Mateusza Szczurka na stanowiska członków zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

PKO BP: Rada nadzorcza Kredobanku z grupy PKO BP powołała Jakuba Karnowskiego na pierwszego wiceprezesa, podał bank. Zastąpi on odwołanego przez radę z tego stanowiska Jacka Szugajewa.

mBank: Rada nadzorcza powołała Krzysztofa Bratosa do zarządu na stanowisko wiceprezesa ds. bankowości detalicznej, na miejsce Cezarego Kocika, który został powołany warunkowo na stanowisko prezesa.

Saxo Bank: Platforma inwestycyjna z duńską licencją bankową, w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w Polsce. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku polscy inwestorzy korzystający z platformy Saxo stawiali przede wszystkim na długofalowe podejście do budowania swojego portfela inwestycyjnego, najchętniej lokując środki w akcjach. Ponad połowa z nich posiadała w swoim portfelu tę klasę aktywów. Największą popularnością w tym kontekście cieszyli się technologiczni giganci zza oceanu na czele z gwiazdą AI, czyli NVIDIĄ, za którą uplasowały się Intel, Apple oraz Microsoft. W czołowej dziesiątce najpopularniejszych akcji znalazły się również m.in. AMD, Tesla czy Palantir.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BLIK: BLIK SK, dawniej Viamo, rozszerzył współpracę z jednym z największych banków na Słowacji – Tatra banka. Już wkrótce użytkownicy aplikacji mobilnej Tatra banka Viamo będą mogli realizować zakupy online jeszcze szybciej, wygodniej i bezpieczniej dzięki nowej usłudze. Metoda płatności BLIK zostanie udostępniona klientom słowackiego banku w nadchodzących tygodniach.

V4C Poland Plus Fund II: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczył 25 mln euro na fundusz private equity V4C Poland Plus Fund II, zarządzany przez V4C, podał Bank. Fundusz skupi się na inwestycjach w sektorze mid-market w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

mLeasing: Umowa leasingu operacyjnego (w trybie leasingu zwrotnego) pomiędzy Mo-Bruk a Millennium Leasing, której przedmiotem jest moduł turbiny ORC wraz z węzłem produkcji energii elektrycznej i rozproszenia ciepła oraz kocioł wodny (odzysknicowy), weszła w życie, podała spółka. Cena zakupu netto przedmiotu leasingu wynosi 50,05 mln zł netto.

Sescom: Zawarł umowę, na mocy której – EIF IX – subfundusz Polish Enterprise Funds SCA kupił 1 088 029 akcji po 77,83 zł za sztukę co stanowi ok. 51,81% kapitału, dającego ok. 38,18% głosów w Sescom, podała spółka. To realizacja zawartej w maju umowy przedwstępnej.

V4C Poland Plus Fund II: IFC z grupy Banku Światowego zainwestuje do 15 mln euro w nowy fundusz private equity V4C Poland Plus Fund II (V4C II), którego celem jest wsparcie spółek spółki z niższego segmentu firm średniej wielkości w Polsce, Rumunii i całej Europie Środkowo-Wschodniej, podał fundusz.

Digital First AI: Startup Digital First AI, działający w obszarze technologii marketingowych (MarTech), pozyskał 3,8 mln USD na rozwój platformy umożliwiającej automatyzację tworzenia strategii marketingowych dla kampanii online z użyciem sztucznej inteligencji, podała spółka. Zebrane finansowanie wzmocni międzynarodową pozycję spółki oraz ułatwi wdrożenie oferty dla dużych firm i korporacji.

ZnanyLekarz: Rozpoczął współpracę z Autopay, liderem polskiego rynku płatniczego. Dzięki płatnościom online Autopay pacjenci mogą opłacić wizytę w trakcie rezerwowania terminu. Wdrożenie systemu płatniczego Autopay w portalu i aplikacji ZnanyLekarz wprowadza ułatwienia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Pacjenci mogą opłacić wizytę u specjalisty bezpośrednio z poziomu portalu w momencie dokonywania rezerwacji, i to w wygodny i bezpieczny sposób, doskonale im znany z zakupów internetowych.

PayEye: Podpisał strategiczną umowę o współpracy z Wordline, globalnym liderem w obszarze płatności bezgotówkowych. Jej celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług płatniczych opartych o technologię biometryczną. Firma PayEye opracowała pierwszy na świecie biometryczny terminal płatniczy eyepos, dzięki któremu można potwierdzić płatność jednym spojrzeniem. Połączenie tej innowacyjnej technologii biometrycznej z funkcjonalnościami, dostarczanymi przez zaufanego i doświadczonego partnera, jakim jest globalna spółka Worldline to, zdaniem spółki, przełomowe rozwiązanie zmieniające spojrzenie na cały rynek płatności elektronicznych.

Alior Bank: Został oficjalnym partnerem Startup Booster od Huge Thing. Ścieżka Industry Test, której partnerem jest Alior Bank, skierowana jest do biznesów, które chcą przetestować swoje rozwiązania we współpracy z korporacją. Dzięki temu startupy będą miały szansę zrozumieć specyficzne warunki pracy z dużymi organizacjami oraz zyskają dostęp do grona mentorów, inwestorów i przedstawicieli korporacji. Wybrane biznesy będą miały możliwość przetestowania swoich technologii m.in. w Alior Banku. Jako partner inicjatywy, bank poszukuje rozwiązań, które zwiększą zaangażowanie i satysfakcję użytkowników aplikacji mobilnej oraz zapewnią klientom najwyższą jakość procesów, niezależnie od wybranego kanału obsługi.

Vehis: Leasingowy fintech stworzył pierwszą w Polsce platformę z największym wyborem nowych i używanych samochodów dealerskich. Dla dealerów to nowe, bezpłatne narzędzie, które ma wesprzeć sprzedaż oraz pomóc w dotarciu do klientów w kanale online. Klienci zyskują w ten sposób dostęp do najszerszej i zawsze aktualnej oferty dealerów samochodowych pod jednym adresem. W najnowszym przygotowanym przez Vehis rozwiązaniu technologicznym VASH (Vehicle Automotive Stock Hub) zastosowano AI i machine learning. Wspierają one import danych o samochodach, rozkodowują informacje o wyposażeniu oraz dbają o spójność importowanych danych.

ING Bank Śląski: Umożliwił zakładanie konta walutowego dla młodych w aplikacji Moje ING. Rachunek jest dostępny w EUR, GBP oraz USD. W ramach konta walutowego można korzystać z wielowalutowej karty Visa zbliżeniowa – jeśli dziecko ma zgodę rodzica na zarządzanie swoją kartą Visa zbliżeniowa to może ją samodzielnie podpiąć do konta walutowego. Dziecko może też samodzielnie wymienić pieniądze w kantorze. Tym samym bank oferuje pakiet usług i rozwiązań walutowych dla młodych w aplikacji Moje ING.

VeloBank: Umożliwił składanie wniosku o kredyt samochodowy „Wymarzone auto” bezpośrednio z poziomu bankowości mobilnej i internetowej. Niezmienna pozostaje specyfika produktu, w którym najpierw otrzymujemy środki, a później mamy 60 dni na wybór konkretnej marki. Oferta Wymarzone auto skierowana jest do konsumentów. Kwota kredytu to nawet 150 tys. zł, bez względu na to, czy auto jest nowe, czy używane.

mLeasing: Spółka z grupy mBanku zarejestrowała w tym roku 889 samochodów elektrycznych, dzięki czemu stała się liderem wśród firm finansujących i wynajmujących nowe samochody.

Kredyt Inkaso: Należący do Kredyt Inkaso fundusz zawarł umowę kredytu z Santander Bank Polska w wysokości do 100 mln zł. Wykorzystanie kredytu odbywać się będzie: do kwoty 50 mln zł w terminie do dnia 31 października 2024 r. włącznie, oraz do kwoty 100 mln zł w terminie od dnia 01 listopada 2024 r. do ostatniego dnia okresu dostępności, czyli do 22 lipca 2025 r., a kwota wykorzystanego Kredytu w żadnym przypadku nie może być wyższa niż 75% wartości aktywów netto funduszu wedle ostatniej dostępnej wyceny aktywów netto funduszu. Dzięki umowie kredytu w najbliższym roku możliwe będzie sfinansowanie nabycia nowych portfeli o wartości ponad 100 mln zł.

Źródło: ISBnews