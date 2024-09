Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 23-27 września 2024 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Branża kurierska: Zadłużenie branży kurierskiej sięgnęło 40,7 mln zł, z czego 72% to nieuregulowane zobowiązania jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

AI: Jeżeli okaże się, że technologie AI będą wdrażane na szerszą skalę i okażą się zyskowne, spółki software’owe mogą napędzać wzrosty na amerykańskich giełdach, uważa prezes VIG/C Quadrat Michał Szymański.

AI: Swoje przetrwanie na rynku uzależnia od rozwoju sztucznej inteligencji uzależnia 19% polskich przedsiębiorstw z branż FMCG, retail, e-commerce oraz fashion&beauty, wynika z raportu przygotowanego przez K+Research na zlecenie firmy logistyki kontraktowej ID Logistics.

Półprzewodniki: W ciągu najbliższych miesięcy zostanie powstanie koordynowana przez Ministerstwo Cyfryzacji wieloletnia polityka półprzewodnikowa, wskazująca kluczowe obszary inwestycyjne oraz rozwojowe w obszarze tej technologii, podał resort.

AI: Komisja Europejska ogłosiła ponad sto przedsiębiorstw, które są pierwszymi sygnatariuszami unijnego paktu na rzecz sztucznej inteligencji (AI) i jego dobrowolnych zobowiązań. Pakt wspiera dobrowolne zobowiązania przemysłu do rozpoczęcia stosowania zasad aktu w sprawie sztucznej inteligencji przed jego wejściem w życie.

Laptopy i edukacja: Blisko 16 tys. laptopów zostanie przekazanych dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych i zagrożonych powodzią, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

AI: Pomimo dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), 31% Polaków uważa, że ich zawód nie ma i nie będzie miał nic wspólnego z AI, wynika z badania Personnel Service. 82% badanych osób nie zna nikogo, kto straciłby pracę z powodu AI.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 8% w sierpniu br. z 8,2% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 0,7% r/r.

Startupy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi 10 października nabór wniosków w działaniu FEPW 01.01 „Platformy startowe dla nowych pomysłów, komponent IIa: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”, podała PARP. Startupy z Polski Wschodniej mają szansę na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 600 tys. zł, a nabór wniosków potrwa do 29 stycznia 2025 r. Całkowity budżet na ten nabór wynosi 20 mln zł.

E-commerce: Niemcy – poparte przez Polskę, Austrię, Danię, Francję i Holandię – poprosiły KE o podjęcie całego pakietu działań, których celem jest ukrócenie nieuczciwej – ich zdaniem – konkurencji ze strony rosnących w siłę chińskich platform, podała „Rzeczpospolita”. „Jak zauważają w swoim liście do KE, zarówno Temu, jak i Shein, zostały już uznane przez Komisję za tzw. VLOP-y (czyli bardzo duże platformy internetowe). I jako takie mają szczególne obowiązki dotyczące np. kontrolowania legalności sprzedawanych za ich pośrednictwem produktów. A to oznacza też spełnianie europejskich norm jakości czy bezpieczeństwa” – czytamy w gazecie.

CLI spoofing: Od 26 września 2024 roku przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą aktywnie przeciwdziałać oszustwom telefonicznym, znanym jako CLI spoofing. Jest to skutek ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która ma zmniejszyć liczbę fałszywych połączeń, SMS-ów oraz ograniczyć dostęp do oszukańczych stron internetowych i tym samym poprawić bezpieczeństwo obywatelek i obywateli. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli czas od 6 do 12 miesięcy na wdrożenie technologii umożliwiających skuteczne monitorowanie i blokowanie fałszywych połączeń. Id 26 września są zobowiązani do stałej analizy ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, by wyłapywać podejrzane połączenia i chronić użytkowników przed oszustami. CLI spoofing to metoda, w której przestępca dzwoni, podszywając się pod znany numer telefonu, np. bliskiej osoby lub urzędu. Ofiara myśli, że dzwoni ktoś zaufany i może zostać nakłoniona do przekazania swoich danych osobowych lub finansowych. W ten sposób dochodzi do wyłudzeń i strat finansowych.

Startupy: „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to kompleksowe wsparcie dla startupów na wczesnym etapie rozwoju, skierowane do osób fizycznych lub zespołów posiadających innowacyjne pomysły biznesowe. Działanie realizowane w ramach Funduszy Europejskiej dla Polski Wschodniej ruszyło w marcu br. i potrwa do czerwca 2027 r. Zgłaszający mają do wyboru sześć Platform startowych, z których każda proponuje autorski program inkubacji, dostęp do unikalnych parterów biznesowych oraz branżowe specjalizacje. Odpowiedni dobór zaawansowanych usług, dostęp do właściwej infrastruktury oraz sieci branżowych ekspertów może być kluczem do sukcesu projektu.

Robotyzacja: W 2023 r. w sektorze przetwórstwa przemysłowego w Polsce było ponad 19 tys. działających robotów przemysłowych. To plasowało nasz kraj na 6. pozycji w UE, wynika z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, cytowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Jednocześnie znacznie słabiej wypadliśmy pod względem wskaźnika gęstości robotyzacji, który lepiej obrazuje nasycenie gospodarki tą technologią. Powodem do umiarkowanego optymizmu jest mniejsze znaczenie sektora motoryzacyjnego dla procesu robotyzacji, w porównaniu do innych krajów regionu. Gęstość robotyzacji w Polsce w 2023 r. w sektorze przetwórstwa przemysłowego wynosiła 59 robotów na 10 tys. pracowników. To o 6 robotów więcej niż rok wcześniej. Plasowało to nasz kraj na 16. pozycji w UE.

Zaległości płatnicze: Z analiz Ultima RATIO wynika, że największy problem z płatnościami dotyczy sektora budowalnego, finansowego i IT. „Swoich zobowiązań nie regulują duże, średnie, ale i także małe firmy. Prowadzi to często do rodzinnych dramatów. Brak płatności nawet jednej faktury dla niewielkiej firmy świadczącej usługi stolarskie, elektryczne czy informatyczne może zniszczyć domowy budżet. Dlatego już przy podpisywaniu umowy czy zlecenia warto zadbać swoje interesy i zabezpieczyć się – powiedział założyciel Ultima RATIO – platformy arbitrażowej online działającej przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej – Robert Szczepanek.

Handel opiniami w internecie: 95% internautów przed zakupem sprawdza recenzje, to niektóre e-sklepy sięgają po nieuczciwe praktyki. Jak wynika z danych TrustMate, blisko dwa tysięcy sklepów online w Polsce kupuje fikcyjne recenzje. Proceder ma miejsce, pomimo że kary za takie praktyki sięgają do 10% obrotu e-sklepów.

Technologie i wiek: 50% rodziców niepełnoletnich dzieci zauważyło, że ich dziecko pomagało kiedykolwiek swoim dziadkom w zrozumieniu nowinek technologicznych, wynika z badania theprotocol.it.

Data center: Według danych PMR Market Experts, w 2023 roku całkowita moc dostępna na rynku komercyjnych usług data center w Polsce wynosiła prawie 173 MW. W latach 2016-2019 przyrost mocy wyhamował. Jednak w latach 2021-2023 rynek data center podwoił zasoby mocy. Rok 2023 był absolutnie rekordowy pod tym względem, z dynamiką na poziomie 43%. Prognozy PMR wskazują na niemal potrojenie mocy polskiego rynku centrów danych w latach 2024-2030, z 173 MW do ponad 500 MW. Przyrost ten będzie większy, niż sugerowałby wzrost powierzchni netto centrów danych w Polsce (CAGR 18% w latach 2024-2029). Sztuczna inteligencja, a w szczególności generatywna sztuczna inteligencja, odegra kluczową rolę w napędzaniu wzrostu wydajności centrów danych. Szacunkowe wydatki związane z AI w światowej branży data center przekroczą w 2028 roku 200 mld USD. Przy tym większość tej kwoty wyłożą chmurowi hiperskalerzy. W środowisku AI serwery muszą znajdować się blisko siebie (m.in. ze względu na połączenia wzajemne InfiniBand). To stwarza wyzwania w zakresie chłodzenia. Do zarządzania ciepłem wytwarzanym w tych środowiskach wymagane są technologie chłodzenia cieczą. Według Dell’Oro Group przychody z rynku chłodzenia cieczą osiągną 2 mld USD do roku 2027. Wartość ta zostanie uzyskana przy 60% skumulowanym rocznym tempie wzrostu w latach 2020-2027.

AI: UiPath, firma zajmująca się automatyzacją przedsiębiorstw i oprogramowaniem AI, opublikowała coroczny raport „State of the Automation Professional Report”, który analizuje obecną rzeczywistość biznesową, a także przybliża przyszłość i postrzeganie automatyzacji w miejscu pracy. Raport, oparty na globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród prawie 2000 specjalistów automatyzacji i studentów, ujawnił, że rok 2024 był rokiem integracji i wykorzystania sztucznej inteligencji, na co wskazuje fakt, że 90% z ankietowanych używa lub planuje używać AI w nadchodzącym roku. Raport wykazał, że zwiększona produktywność jest główną motywacją do integracji tej technologii w organizacji zadań (66%). Specjaliści automatyzacji wykorzystują AI na różne sposoby, w tym do pisania kodu (67%), tworzenia dokumentacji (57%) i testowania (47%). Na poziomie makro, większość specjalistów dostrzega, że ich zespoły rosną i dojrzewają – 61% respondentów twierdzi, że ich firma zwiększyła liczbę osób pracujących w automatyzacji oprogramowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z kolei 81% uważa, że ich organizacja zatrudni dodatkowych fachowców w nadchodzącym roku. Taki rozwoju rynku najpewniej sprawi, że specjaliści będą potrzebowali szkoleń, które pozwolą im dogłębnie zrozumieć narzędzia automatyzacji i czerpać z nich korzyści. „Dane z naszego badania w ciągu ostatniego roku pokazują postęp w odkrywaniu technologii i przygotowaniach do AI i automatyzacji. Rok 2024 był rokiem transformacji dla świata biznesu dzięki integracji sztucznej inteligencji i automatyzacji. W UiPath nie tylko zapewniamy naszym klientom wydajność operacyjną, ale także umożliwiamy im odkrywanie kreatywnej i innowacyjnej mocy sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych. Dzięki tej transformacji demokratyzujemy automatyzację i umiejętności AI na całym świecie, oferując możliwości szkoleniowe milionom ludzi za pośrednictwem Akademii UiPath. W Polsce ponad 290 000 użytkowników zapisało się do UiPath Academy od momentu jej uruchomienia w 2017 roku, z czego prawie 31 000 tylko w tym roku. Naszą wizją na przyszłość jest przyczynienie się do wzmocnienia pozycji pracowników w zakresie sztucznej inteligencji, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, maksymalizując potencjał, jaki oferuje technologia” – powiedział Mateusz Majewski, Area Vice President UiPath w Europie Południowo- Wschodniej.

Cyberbezpieczeństwo: W 2023 roku 20% polskich firm padło ofiarą ataków ransomware. Na świecie ten odsetek wyniósł 59% – wskazują raporty Sophos. Eksperci podkreślają jednak, że ryzyko ataków ransomware w Polsce jest nadal wysokie i nie można go lekceważyć. Kluczowe różnice między Polską a światem to: phishing stanowił główną metodę ataku w Polsce (32%), podczas gdy na świecie cyberprzestępcy częściej wykorzystywali luki w zabezpieczeniach (36%), zaszyfrowanie danych udało się w połowie przypadków udanych ataków w Polsce, w porównaniu do 70% na świecie, polskie firmy zazwyczaj odzyskują dane w ciągu tygodnia, podczas gdy globalnie 30% firm potrzebuje na to miesiąca.

AI: Z danych opublikowanych przez Samsung Electronics wynika, że niewielki odsetek Europejczyków potrafi skutecznie korzystać ze sztucznej inteligencji w codziennym życiu. W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 11 tys. osób z dziesięciu europejskich krajów, ponad połowa ankietowanych (53%) wyraziła chęć, by sztuczna inteligencja ułatwiała im codzienne funkcjonowanie czy poprawiała jakość rozrywki. Jednak 15% Europejczyków twierdzi, że wie, jak te korzyści osiągnąć w praktyce, a 38% przyznało, że nie czuje się częścią aktualnych dyskusji na temat AI. Pod względem zrozumienia technologii respondenci w Polsce najczęściej deklarowali, że ją rozumieją (23%), podczas gdy w Wielkiej Brytanii 11% miało taką pewność, co może wskazywać na wpływ różnic kulturowych i edukacyjnych. Z raportu Samsung pt. „Inteligentne życie – jak AI usprawnia nam codzienne funkcjonowanie?” („Intelligent Living: How AI is Enhancing Everyday Experiences”) wynika, że istnieje szerokie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję w codziennym życiu, z jasno określonymi priorytetami konsumentów wobec tej technologii. Wraz z rozwojem AI w wielu aspektach naszego życia – od algorytmów rekomendujących treści rozrywkowe po inteligentne urządzenia, które przewidują nasze potrzeby – ponad połowa Europejczyków (53%) chciałaby, aby technologia ułatwiała wykonywanie codziennych obowiązków. Na szczycie listy oczekiwań znajduje się automatyzacja sprzątania oraz pomoc w zarządzaniu domowym budżetem (21%). Dr Chris Brauer, Dyrektor ds. Innowacji na Uniwersytecie Goldsmiths w Londynie i w firmie Symmetry, skomentował: Prawdziwa siła AI polega na tym, że może ona zmieniać naszą codzienną rutynę, pozwalając spożytkować czas na to, co lubimy najbardziej. Wartość AI – coraz bardziej obecnej w naszych urządzeniach – będzie oceniana na podstawie skuteczności w upraszczaniu codziennych obowiązków, poprawiania komfortu życia i ułatwiania codziennych interakcji by były one jeszcze bardziej intuicyjne.

AI: 86% liderów firm przewiduje, że w działach obsługi klienta coraz większą rolę zacznie odgrywać predykcyjna personalizacja, której celem jest przewidywanie oczekiwań i preferencji klientów. Będzie to możliwe za sprawą coraz lepszych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI), które będą analizowały wcześniejsze zachowania klientów i na tej podstawie generowały rekomendacje dalszych działań. Jednocześnie 89% liderów biznesowych wierzy, że etyczne wykorzystanie AI w tych działaniach będzie stanowić istotną przewagę konkurencyjną – wynika z najnowszego raportu firmy Twilio „State of Personalization Report”.

HR w IT: Przez ostatnią dekadę ponad trzykrotnie wzrosła liczba ofert pracy dla specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W odpowiedzi na rosnący popyt na ekspertów od AI twórcy justjoin.it – najszybciej rosnącego portalu z ofertami pracy w IT, wprowadzają nową kategorię zawodów – Artificial Intelligence & Machine Learning. To także kolejny krok w konsekwentnej realizacji strategii dawania jak najlepszego doświadczenia użytkownikom, którzy w łatwy sposób będą mogli odnaleźć najatrakcyjniejsze oferty na rynku, a pracodawcy dotrzeć do najlepiej wykwalifikowanych kandydatów.

AI: Jak wynika z analiz Digital Intensity Index (DII), 3,7% polskich firm wdrożyło w ubiegłym roku. AI. Według DII, wskaźnika klasyfikującego firmy na podstawie poziomu wykorzystania technologii cyfrowych, w 2023 roku 21,2% polskich przedsiębiorstw osiągnęło wysoki lub bardzo wysoki poziom intensywności cyfrowej. Średnia dla 27 krajów Wspólnoty wynosi 25,2% Pokazuje to, że nasz kraj delikatnie pod tym względem odstaje. DII jest jedną z części składowych europejskiego indeksu DESI, czyli wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. „Traktujmy sztuczną inteligencję tak, jak każdą inną technologię – nie wdrażajmy dla samego wdrożenia i na pewno nie po, to żeby pokazać, że jesteśmy szybsi niż inni. W pierwszej kolejności zastanówmy się, w czym ma nam pomóc i jakie wymierne korzyści przynieść, jak zintegrujemy ją z innymi rozwiązaniami. Po drugie, przyjrzyjmy się posiadanym aplikacjom. Może system, którego już używamy został w międzyczasie wzbogacony przez producenta o AI. Nie chodzi o to, aby nie korzystać z nowych technologii, ale róbmy to, wpisując je mądrze w nasze potrzeby i istniejącą architekturę” – skomentował Michał Makowski, ekspert z NTT DATA.

Technologie: Polacy nie czują się komfortowo, jeśli technologia, z której korzystają na co dzień, zbyt mocno ingeruje w ich najbardziej prywatną strefę, czyli ciało. Według raportu firmy doradczo-technologicznej Future Mind, „Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz”, co szósty uczestnik badania odczuwa stres lub chce całkiem unikać takich rozwiązań. Inaczej natomiast przedstawia się kwestia innowacji w sferze publicznej, np. w transporcie miejskim bądź kulturze. 84% ankietowanych ocenia wdrożenie nowoczesnych technologii w tych obszarach jako ułatwiające życie.

Technologie: W najnowszym raporcie Kearney, z którego wynika, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym regionem w całej Europie i jednocześnie 5-tym najbardziej atrakcyjnym krajem na świecie pod kątem produkcji półprzewodników typu back-end. Według ekspertów międzynarodowej firmy doradczej, dzięki ścisłej współpracy polskiego rządu z firmami oraz atrakcyjnym zachętom inwestycyjnym, region ma dziś największy w Europie potencjał do lokowania tego typu inwestycji. To ważne w kontekście niedawnych doniesień ze strony Intela, gdyż wycofanie się z tej inwestycji nie oznacza, że nie mamy szansy na podobną z innym partnerem. Według Kearney, Polska ma strategicznie dobrą pozycję, ponieważ Unia Europejska wzmacnia swoją lokalną sieć półprzewodników i oferuje stosunkowo niższe koszty operacyjne, aby wspierać swoje zakłady produkcyjne w Niemczech, Irlandii i Francji.

Technologie: 76% badanych firm wskazało, że w ich organizacji są planowane lub rozważane inwestycje w zakresie usprawniania procesów podatkowych, a 61% widzi konieczność budowania kompetencji technologicznych, potrzebnych do obsługi zautomatyzowanych procesów podatkowych oraz ich wdrożenia. Niemal 50% ocenia raportowanie dotyczące CIT oraz generowanie faktur strukturyzowanych jako miejsca, w których automatyzacja procesów jest najbardziej potrzebna. Wzmocnienie w tym obszarze jest coraz ważniejsze z uwagi na zbliżające się obowiązki podatkowe w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego opodatkowania dochodów osób prawnych JPK_CIT, wynika z raportu „Rozwój podatków w erze cyfryzacji” opracowanego przez PwC Polska.

Reklama: iPoster przeprowadził badanie dotyczące stosunku Polaków do reklam. Jego wyniki pokazują m.in., że: ponad połowa Polaków twierdzi, że w największym stopniu akceptuje reklamy w przestrzeni miejskiej, galeriach handlowych oraz prasie. Pozostałe formy reklamy niespecjalnie podbijają serca i gusta Polaków. Według badania, 65% ankietowanych deklaruje, że nie lubi reklam. Postrzeganie danych typów reklam przekłada się z kolei na zachowanie konsumentów w trakcie ekspozycji na nie – im bardziej są im przychylni, tym chętniej zapoznają się z ich przekazem. Z reklamami w przestrzeni miejskiej, galeriach handlowych i prasie zapoznaje się więc niemal co piąty Polak. Analizy kampanii dla naszych klientów pokazują wysoką skuteczność nośników w galeriach handlowych, nie dziwi mnie zatem tak wysoki stopień akceptacji tego rodzaju reklam przez Polaków. Warto tu też podkreślić, że o ile niechęć do reklam była wyższa niż średnia wśród najmłodszej grupy ankietowanych (18-24 lata), o tyle to właśnie kreacje w centrach handlowych najczęściej ze wszystkich formatów i grup wiekowych wskazywali jako najmniej uciążliwe. Są to też osoby stosunkowo często odwiedzające centra handlowe – 42% bywa w nich 1-2 w miesiącu, a 20% – 1-2 razy w tygodniu” – powiedział Michał Wilczyński, dyrektor sprzedaży w iPoster. „Jak pokazuje badanie Accenture – 2/3 generacji Z traktuje wyjście do galerii handlowej jako formę spędzenia czasu w innym miejscu (67%) lub możliwość wspólnego wyjścia z rodziną i znajomymi (66%)” – dodał.

Technologie: Marka HONOR przeprowadziła badanie, które wskazuje, że ludzie czują się przytłoczeni korzystaniem z wielu urządzeń naraz. Z ankiety przeprowadzonej z 8 tys. osób wynika, że przeciętny pracownik biura korzysta z 3 urządzeń jednocześnie: laptopa, tabletu czy nawet kilku telefonów. Według badań jedna na trzy osoby przyznaje, że urządzenia elektroniczne odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości ich życia, ale nadmiar technologii powoduje u niej stres i niepokój. Jedna czwarta ankietowanych czuje się przytłoczona liczbą powiadomień z różnych aplikacji, a 1 na 7 osób dostaje ponad 30 komunikatów każdego dnia. Co więcej, 65% badanych przyznało, że ma trudności z nadążaniem za swoimi urządzeniami. Pojawiające się nieustannie powiadomienia z różnych aplikacji rozpraszają podczas dojazdów do pracy, a samo taszczenie sprzętu do biura 12% ankietowanych wskazuje jako czynnik wpływający na ich zdrowie. Badanie wykazało też, że przeciętny pracownik nosi ze sobą do biura i z powrotem torbę o wadze 4 kg.

Badanie: Firma HP opublikowała drugą edycję raportu HP Work Relationship Index (WRI), kompleksowego badania, które analizuje relacje pracowników z ich pracą. Badanie, w którym wzięło udział 15 600 respondentów z różnych branż w 12 krajach, pokazuje, że życie zawodowe wielu osób na świecie nie jest w najlepszej kondycji: 28% pracowników biurowych ma zdrowe relacje z pracą (wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami). Nowe wnioski wskazują jednak na dwa potencjalne scenariusze mogące poprawić relacje pracowników z pracą: AI i spersonalizowane doświadczenia zawodowe. „Chociaż oczekiwania wobec pracy zmieniły się, to miejsca pracy, kultura firm, narzędzia i style zarządzania nie ewoluowały w taki sposób, by nadążyć za potrzebami dzisiejszych pracowników” – powiedział Enrique Lores, prezes i dyrektor generalny HP Inc. „Aby kontynuować drogę do sukcesu, firmy muszą zrezygnować z jednego, uniwersalnego podejścia. Elastyczny model pracy stał się obecnie standardem, a liderzy biznesowi powinni dostrzec, że wybór czasu, miejsca i formy pracy ma kluczowy wpływ na relacje z nią związane.” Wykorzystanie sztucznej inteligencji wśród pracowników intelektualnych wzrosło do 66% w 2024 r., w porównaniu z 38% w ubiegłym roku. Pracownicy korzystający z AI dostrzegają korzyści i sposób, w jaki może ona przyczynić się do poprawy ich relacji z pracą: 73% pracowników uważa, że sztuczna inteligencja ułatwia im wykonywanie zadań, a niemal 7 na 10 (69%) dostosowuje sposób jej wykorzystania, aby zwiększyć swoją produktywność. 60% z nich twierdzi, że AI odgrywa kluczową rolę w poprawie ich równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 68% twierdzi, że sztuczna inteligencja otwiera przed nimi nowe możliwości, dzięki którym mogą czerpać więcej przyjemności z pracy. 73% respondentów zgadza się, że lepsze zrozumienie AI ułatwi im rozwój kariery.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

DHL Express: Ogłosił coroczne korekty cen na rok 2025 w Polsce, które przewidują średni wzrost stawek o 6,9% obowiązujący od 1 stycznia 2025 r., podała spółka.

PMPG Polskie Media: Odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Legimi: Utworzyło nową spółkę zależną Legimi Content. Jej działalność będzie koncentrowała się wokół nawiązywania relacji z wydawcami w celu zwiększenia sprzedaży i popularyzacji publikacji elektronicznych w Polsce i za granicą, podała spółka. Wyodrębnienie działalności do osobnej spółki pozwoli Legimi na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz koncentracji na rozwoju oprogramowania platformy.

Komputronik: Komputronik Biznes – spółka zależna Komputronika – podjął uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych oraz w przedmiocie zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyczynach zwolnień grupowych, podał Komputronik. Zwolnienia obejmą nie więcej niż 30 pracowników.

JRH ASI: Rozpoczyna realizację kolejnego etapu nowej strategii, podała spółka. Rada nadzorcza JRH zatwierdziła opracowany przez zarząd i komitet inwestycyjny plan porządkowania portfela inwestycyjnego spółki połączonego z równoczesną redukcją zobowiązań JRH wobec głównego akcjonariusza. Na zaplanowanych transakcjach JRH osiągnie zysk w kwocie ponad 15 mln zł.

Ailleron: Obserwuje zwiększanie planów budżetowych klientów na kolejny rok i ocenia perspektywy bardziej optymistycznie niż dotychczas, poinformował wiceprezes Piotr Piątosa.

Ailleron: Odnotował 7,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za sierpień br. wyniosły ok. 233 mln USD wobec 245 mln USD w sierpniu 2023 r., podała spółka. Sierpień był trzecim, po marcu i lutym, miesiącem o najwyższej sprzedaży w tym roku. Krajami o najwyższych przychodach były: Kazachstan, Ukraina i Zjednoczone Emiraty Arabskie, natomiast Słowacja plasowała się tuż za tymi krajami, na czwartym miejscu.

Creotech: Trzy projekty Creotech Instruments o wartości 31,21 mln zł zostały rekomendowane do dofinansowania w kwocie 17,63 mln zł w ramach naboru nr FENG.01.01-IP.02-002/23 (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART) operowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (PARP), podała spółka. Celem realizacji projektów, będzie zwiększenie potencjału produktowego Spółki w obszarze kosmicznym i związanym z rynkiem dronowym.

DHL Express: Firma obsługująca ekspresowe międzynarodowe przesyłki lotnicze, intensywnie przygotowuje się do zwiększonego popytu na usługi ekspresowe w szczycie sezonu, który przypada na ostatni kwartał roku. W tym celu, oraz z myślą o klientach, przewoźnik zainwestuje ponad 100 mln euro w transport i obsługę przesyłek. Środki te pozwolą zwiększyć możliwości obsługi i sortowania paczek w sieci naziemnej, w tym w obiektach lotniczych wKopenhadze, Kolonii, Paryżu, Brukseli i innych. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie bardziej elastycznych harmonogramów lotów oraz szybsze reagowanie na zakłócenia w łańcuchu dostaw, co zapewni ich płynność i terminowość w tym wymagającym okresie.

Digital Network: Rynek cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH) jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku reklamowego, notującym każdego roku dwucyfrowe wzrosty. Jesteśmy głównym beneficjentem tych wzrostów co potwierdzają najnowsze wyniki finansowe. Nasz model biznesowy, który charakteryzuje się stałymi kosztami utrzymania sieci, efektywnym zarządzaniem kampaniami (online) oraz stałym wzrostem wykorzystania pętli emisyjnej wypracowuje dzięki dźwigni operacyjnej wskaźniki rentowności powyżej 30%. Największe zasięgi reklamowe w segmencie reklamy cyfrowej (DOOH) pozwalają nam osiągać efekt skali oraz gwarantują reklamodawcom realizację najbardziej spektakularnych kampanii w branży” – wskazała prezes Digital Network Agnieszka Godlewska.

MMD, AOC: MMD, partner licencyjny marki Philips Monitors, oraz AOC, wiodąca marka na rynku monitorów, są częścią TPV Technology Limited – jednego z czołowych światowych producentów wyświetlaczy ogłosiły, że Thomas Schade, który od 2009 roku pełnił funkcję wiceprezesa na Europę w MMD B.V. i AOC B.V., ustąpi ze swojego stanowiska. Pod jego kierownictwem AOC i MMD osiągnęły znaczący wzrost rynkowy i rozpoznawalność marki, zajmując wiodące pozycje w Europie. Stefan Sommer, obecnie Director Marketing & Business Management EU w TPV, zastąpi Thomasa Schade na stanowisku Vice President Europe, przejmując kierownictwo nad jednostką biznesową monitorów w Europie dla obu marek.

Amazon: W 2023 r. na zagraniczną ekspansję zdecydowało się ponad 90% polskich MŚP sprzedających na Amazon. Wśród kategorii produktowych z najwyższymi wynikami znalazły się Dom i kuchnia, Uroda oraz Odzież, a najpopularniejszymi kierunkami eksportu były m.in. Niemcy, Francja i Włochy. Łączna wartość sprzedaży zagranicznej rodzimych MŚP na Amazon przekroczyła 4,7 mld zł. Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP na Amazon wyniosła ponad 4,7 mld zł. W ubiegłym roku do rąk klientów Amazon trafiło ponad 30 mln produktów od polskich MŚP. 98 proc. badanych MŚP potwierdza, że dostęp do jednolitego rynku europejskiego przyniósł im korzyści. MŚP odpowiadają za 34% całkowitego polskiego handlu zagranicznego, a 77% eksportu polskich MŚP trafia na jednolity rynek UE. Zaawansowane narzędzia sprzedażowe oraz dostęp do globalnego know-how marketplace pozwala przedsiębiorcom szybko reagować i odpowiednio dostosowywać swoje strategie rozwoju do zmieniających się potrzeb klientów. Chcemy zapewniać sprzedawcom narzędzia oraz usługi, które pomogą im zbudować silny biznes, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie w praktycznie każdej sferze działalności handlowej – wyjaśnia Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

Check Point Software: W ostatnich dniach doszło do cyberataku na firmę Ochnik, jedną z polskich marek odzieżowych. Hakerzy zaatakowali infrastrukturę partnera technologicznego firmy i uzyskali dostęp do wewnętrznych systemów firmy i wykradli poufne dane zarówno klientów, jak i pracowników. To jeden z kolejnych przykładów ataków na polskie przedsiębiorstwa, które na początku września atakowane były średnio 1600 razy w tygodniu, wynika z danych Check Point Software. Według wstępnych informacji, atakujący pozyskali takie informacje, jak imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów oraz dane dotyczące zamówień. Firma współpracuje obecnie z odpowiednimi służbami, aby zminimalizować skutki ataku i zabezpieczyć dalsze dane przed potencjalnym wyciekiem. Przedstawiciele firmy zapewniają, że natychmiast podjęto działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się szkód oraz zabezpieczenie infrastruktury informatycznej. Firma poinformowała także klientów o możliwym ryzyku i zachęca do czujności oraz ewentualnej zmiany haseł. Cyberatak ten podkreśla rosnące zagrożenia dla firm z branży handlowej oraz potrzebę wzmocnienia systemów ochrony danych osobowych. Z najnowszych analiz firmy Check Point Software wynika, że sektor handlu (hurt i detal) jest jedną z dziesięciu najczęściej atakowanych branż gospodarki, ze średnią 1670 ataków na organizację w tygodniu w skali światowej.

Ericsson: Wraz z partnerami przetestuje dla PKP Polskich Linii Kolejowych nowy standard łączności mobilnej Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). Projekt zostanie przeprowadzony na torze testowym w Żmigrodzie pod Wrocławiem, połączonym z jedną z największych linii kolejowych w Europie i otrzyma wsparcie ekspertów z centrów badawczo-rozwojowych Ericsson w Łodzi i Krakowie. Jego realizacja potrwa dwa lata.

Njord Energy: Wrocławski startup planuje wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązanie w branży odnawialnych źródeł energii. Zainspirowani pasją do sportu i technologii założyciele opracowali system oparty na technologii Njord Energy System, który przekształca energię wiatrową w elektryczną za pomocą specjalnych latawców. Firma ma szanse jako pierwsza na świecie wprowadzić to rozwiązanie na rynek.

Binance: Największa giełda kryptowalut na świecie, poinformowała, że na początku września br. wolumen obrotów na giełdzie liczony od początku jej działalności przekroczył 100 bilionów USD. Jednocześnie giełda ogłosiła start nowej usługi – handlu pre-market, umożliwiającej handel tokenami przed ich oficjalnym notowaniem na giełdzie.

Stuart: Platforma logistyczna szybkich dostaw, świętuje czwarty rok obecności w Polsce. Firma stale rozwija się na rynku, oferując ekspresowe dostawy w segmencie gastronomicznym, spożywczym, a od zeszłego roku – także w budowlanym. Czwarte urodziny nad Wisłą Stuart zamyka 3 milionami zrealizowanych zamówień i rekordem z 16 czerwca br., kiedy to liczba dostaw wzrosła aż o 218%.

Akcenta: Instytucja płatnicza specjalizująca się w płatnościach zagranicznych i operacjach walutowych dla eksporterów i importerów, stawia na cyfryzację swojego biznesu. W tym celu nie pracuje nad nową platformą, która skróci czas realizacji transakcji i powołał nowego CIO. Jiří Truhlář będzie odpowiedzialny za ICT spółki, a zwłaszcza za jej cyfryzację. W efekcie Akcenta zamierza w ciągu trzech lat potroić liczbę swoich klientów.

Wolt: Polacy zamawiają coraz więcej śniadań z dowozem, jak wynika z danych Wolt. Platforma odnotowała wzrost o prawie 20% w tej kategorii w porównaniu do 2023 r. Największą popularnością cieszą się szeroko pojęte dania śniadaniowe, naleśniki wytrawne oraz bajgle.

IDEAS NCBR: Rada nadzorcza wybrała na stanowisko prezesa dr hab. inż. Grzegorza Borowika, prof. NASK-PIB.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MediSensonic: Planuje debiut na głównym parkiecie GPW, poprzedzony pierwszą ofertą publiczną zaplanowaną na IV kwartał br, podała spółka. Środki z IPO zostaną przeznaczone na rozwój przełomowych technologii z obszaru stomatologii, kardiologii i diabetologii.

Comarch: Podmioty wzywające do sprzedaży 5 266 072 akcji Comarchu, stanowiących 64,75% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 34,81% ogólnej liczby głosów, podwyższyły oferowaną cenę za walor do 332,2 zł w okresie do 3 października, natomiast na kolejne dni zapisów (tj. do 21 października) pozostawiły ją na poziomie 315,4 zł, podał podmiot pośredniczący – Trigon Dom Maklerski.

Fabrity Holding: Zarząd postanowił o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2024 w kwocie 1,3 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 2,95 mln zł. Jednocześnie postanowił ustalić dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do zaliczki na 25 listopada br. oraz dzień jej wypłaty na 28 listopada, podała spółka.

Pergamin: Polski startup zyskał strategicznego inwestora w postaci wehikułu OnDean Forward, który zainwestował w niego 11 mln zł, podała spółka. Kapitał i wsparcie partnera pomogą Pergaminowi w budowie regionalnego lidera i globalnej platformy do zarządzania umowami.

Spire Capital Partners: Ogłosił przejęcie blisko 60% udziałów w Mooveno, liderze polskiego rynku usług mobilności dla firmowych flot samochodowych.

Digitree Group: Wojciech Wolny (Grupa Euvic), Bogdan Więcek (Grupa Budmat), Wojciech Śmiechowski (Inter Europol) i Stanisław Han (Grupa Hasco) odkupili od 21 Concordia (fundusz private equity z grupy 21 Partners) akcje spółki notowanej na głównym parkiecie GPW.

B3 Consulting Poland: Weszła w życie umowa akwizycji dodatkowych 40% akcji B3 Consulting Poland przez B3 Consulting Group. Firma specjalizuje się w outsourcingu i consultingu IT. Została założona przez Rafała Dąbkowskiego i Martina Nilssona w 2018 roku jako joint venture z Grupą B3. W 2023 r. sprzedaż netto wyniosła 65 mln zł, z EBIT w wysokości 9,5 mln zł. B3 Poland współpracuje z 200 konsultantami IT. „B3 Poland doświadczyła bardzo silnego rozwoju od momentu powstania i znacznie wzrosła, zarówno pod względem wyników, jak i liczby pracowników. Fakt, że polska spółka staje się teraz częścią Grupy B3 wzmacnia naszą pozycję rynkową poza Szwecją i daje możliwość dalszego rentownego wzrostu biznesu – komentuje Martin Stenström, CEO B3 Consulting Group.

Novakid: Platforma do nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 4–17 lat, nabyła brytyjską aplikację EFL Lingumi. Transakcja objęła m.in. bazę klientów, zespół i zasoby technologiczne w Wielkiej Brytanii. Toby Mather, dyrektor generalny i współzałożyciel Lingumi, dołączy do Novakid w roli lidera nowego oddziału – Novakid Junior. Przejęcie to sygnalizuje kluczowy moment dla europejskiego ekosystemu branży EdTech.

Media Central Group: Europejski specjalista w zakresie marketingu sieci handlowych i marek łączy siły z Flipp Group, dostawcą cyfrowego merchandisingu na europejskim i północnoamerykańskim rynku. Partnerzy zamierzają razem stworzyć globalnego lidera w marketingu drive-to-store, odpowiadając na potrzeby klientów wrażliwych na ceny. Razem obejmują tysiące dużych sieci handlowych i marek z ponad 400 mln konsumentów. Wspólnie będą działać na aż 27 rynkach, tj. w Europie (w tym w Polsce), Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Australii. Partnerzy podkreślają, że ich współpraca zapewni retailerom niezrównany dostęp do kupujących na całym świecie, wspierany przez najnowocześniejszą technologię. Jednocześnie ma ona otworzyć nowe możliwości reklamowe dla marek w sektorze mediów detalicznych. Do tego partnerzy dodają, że średnioterminowo i długookresowo transakcja będzie miała też istotne znaczenie dla rynku w Polsce.

Cyfrowy Polsat: Zygmunt Solorz zapowiada odwołanie swoich dzieci ze spółek Grupy Polsat Plus, podał Trigon. Tobias Solorz jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Grupy Polsat Plus, a Piotr Żak jest prezesem Telewizji Polsat.

Comarch: Wzywający podnoszą cenę akcji w wezwaniu do 332,20 zł w okresie do 3 października. Począwszy od dnia 4 października cena akcji w wezwaniu wyniesie 315,40 zł za akcję.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Goodspeed: Uruchomił Foodango.pl – nowy marketplace dla producentów cateringów dietetycznych, podała spółka. Platforma i porównywarka cenowa umożliwia klientom wybór posiłków spośród 400 diet pudełkowych.

InPost: Dysponował ponad 78 tys. punktów out-of-home, w tym blisko 43 tys. urządzeń Paczkomat i prawie 35 tys. punktów PUDO na 9 europejskich rynkach wg stanu na koniec sierpnia. W Wielkiej Brytanii sieć InPost przekroczyła 8 tys. maszyn Paczkomat, a we Francji 6 tys., podała spółka.

Ericsson, PKP PLK: Ericsson wraz z partnerami przetestuje dla PKP Polskich Linii Kolejowych nowy standard łączności mobilnej Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). List intencyjny w tej sprawie został podpisany na targach kolejowych InnoTrans 2024 w Berlinie. Projekt zostanie przeprowadzony na torze testowym w Żmigrodzie pod Wrocławiem, połączonym z jedną z największych linii kolejowych w Europie i otrzyma wsparcie ekspertów z centrów badawczo-rozwojowych Ericsson w Łodzi i Krakowie. Jego realizacja potrwa dwa lata.

PKO BP: Od 20 lat konsultanci PKO Banku Polskiego obsługują klientów banku na infolinii. Obecnie odbierają około 410 tys. połączeń miesięcznie. Od początku 2024 roku przeprowadzili 3,3 mln rozmów przychodzących i wykonali 3,6 mln połączeń wychodzących.

IdoSell: Nawiązał strategiczną współpracę z Adyen – platformą technologii finansowych wybieraną przez rynkowych liderów. Od teraz Adyen będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania płatnicze dla sklepów internetowych korzystających z usługi IdoPay. Pierwszym krokiem w ramach współpracy było procesowanie płatności kartowych na wielu europejskich rynkach oraz wdrożenie autorskiego systemu 3DS, zapewniającego najwyższe poziomy autoryzacji i wygodny przebieg płatności. Jako kolejny etap dodano portfele cyfrowe (ApplePay i GooglePay). W kolejnych fazach planowane jest wdrożenie lokalnych metod płatności popularnych na europejskich rynkach.

Bank Pekao: Zaangażował się w nowy projekt ARCHIV3, który wykorzystuje kilka nowoczesnych technologii w celu trwałego zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Pierwszym etapem w tym procesie było wykonanie profesjonalnych i certyfikowanych skanów 10 obrazów, tzw. skanów do odtworzenia muzealnego. Dzięki wykorzystaniu ultraczułego aparatu, udało się uzyskać niemal idealne, zdigitalizowane kopie oryginałów, które w przyszłości będą mogły posłużyć do celów konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Kolejnym etapem było stworzenie kolekcji NFT – niewymienialnych tokenów, zapisanych w sieci blockchain. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność, trwałość oraz niezmienność danych. Blockchain (rozproszony rejestr) jest obecnie jedną z najtrwalszych dostępnych technologii zapisu danych.

Comp: Grupa, jako integrator rozwiązań systemu kaucyjnego, wesprze detalistów, a także sieci sklepów poprzez nowe narzędzie technologiczne przeznaczone do kompleksowej obsługi systemu kaucyjnego, który w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Amazon: Firma uruchomiła w Polsce program Climate Pledge Friendly, który pomaga klientom dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów zakupowych. Produkty kwalifikujące się do programu CPF są oznaczone logo liścia z etykietą cech zrównoważonego rozwoju. Te charakterystyczne cechy obejmują: wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu, zawartość składników organicznych, wykorzystanie bezpieczniejszych substancji chemicznych oraz większa efektywność energetyczna w porównaniu z podobnymi produktami. Program CPF rusza w Polsce z ponad 65 tys. produktów certyfikowanych przez jedną lub więcej z 41 uznanych i niezależnych instytucji. Start programu CPF w Polsce towarzyszy 10. rocznicy działalności Amazon w naszym kraju.

VeloBank: Uruchomił kampanię edukacyjną dotyczącą cyberbezpieczeństwa skierowaną do klientów indywidualnych i firmowych. Od października w kanałach banku pojawią się materiały, które podniosą ich świadomość związaną z wirtualnym bezpieczeństwem.W ramach działań komunikacyjnych zaplanowano m.in. cykliczne publikowanie poradników, które w kanałach banku informować będą o tym jak w prosty sposób uchronić się przed czyhającymi w sieci zagrożeniami. Oprócz profili social media do działań wykorzystany zostanie nowoczesny system CRM VeloBanku, by z komunikatami jak najskuteczniej trafić do odbiorców. Treści zawarte w kampanii opracowali eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, którzy na co dzień rozwijają nowoczesne systemy chroniące klientów banku w sieci.

Erli: Polska platforma e-commerce ogłosiła przekroczenie progu 2 mln pobrań swojej aplikacji mobilnej. To efekt rosnącej popularności zakupów online, ale też szeregu funkcjonalności i korzyści wynikających z jej użytkowania, podkreślono.

PKO BP: Wprowadził do swojej aplikacji mobilnej IKO nową funkcję, która pozwala jednym ruchem palca odświeżyć stan kont. W ten sposób można sprawdzić aktualne salda m.in.: kont, kredytów, PKO Płacę później czy lokat. Stan kont można odświeżyć co 30 sekund (może się to zmieniać w przyszłości w zależności od technicznych uwarunkowań). IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce, ma ponad 100 funkcji, została aktywowana przez klientów ponad 8 mln razy.

One2tribe: Kluczowy produkt spółki – platforma Tribeware, oparty jest o narzędzia sztucznej inteligencji, mechanizmy zaczerpnięte z gier oraz elementy psychologii behawioralnej. Potwierdzeniem wysokiej skuteczności technologii jest m.in. udany pilotaż zrealizowany w sieci Bliski oraz przedłużenie umowy z polskim oddziałem szwedzkiego giganta – IKEA, w ramach której wartość zamówień do końca tego roku wyniesie 1,15 mln zł.

E-Shopping Group: Spółka podpisała umowę resellerską z dystrybutorem kamer sportowych i akcesoriów remowanej marki SJ CAM. Nowo zawarta współpraca rozszerza zasięg rynkowy spółki o kolejny, perspektywiczny obszar, co może przełożyć się na wzrost przychodów, przy jednoczesnym braku kosztów operacyjnych wynikających z rozwijania własnej struktury sprzedażowej.

Autopay: Rozszerza ofertę zakupu e-winiet o Bułgarię, a wkrótce również o Rumunię. Tym samym firma umożliwi nabycie e-winiet we wszystkich krajach, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych. Winiety można nabyć na stronie i w aplikacji Autopay Mobility. Według planów, w czwartym kwartale 2024 roku Autopay umożliwi zakup e-winiet we wszystkich krajach UE, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych: w Czechach, Austrii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech oraz Słowacji. W ofercie znajdują się także e-winiety na przejazdy w Szwajcarii.

Glovo: Ruszyła druga edycja programu Glovo+, który ma na celu poprawę satysfakcji i zarobków kurierów świadczących usługi dla Glovo. Program obejmuje wszystkich kurierów z 12 największych miast w Polsce. 70% kurierów ocenia ten program jako motywujący. W drugiej edycji Glovo+, która trwa do 31 października, kurierzy otrzymają dodatkowe benefity dostępne na czterech poziomach, uzależnionych od liczby zrealizowanych dostaw. W pakiecie nagród można znaleźć zarówno zniżki, nagrody rzeczowe, jak też premie finansowe do 860 zł.

KIG: Krajowa Izba Gospodarcza podpisała deklarację o współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz porozumienie z Urzędem Patentowym RP, by wspierać rozwój polskich firm MŚP. Miało to miejsce podczas konferencji Global Check-in 19 września 2024 r., poświęconej ekspansji zagranicznej. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z Amazon, przyciągnęło ponad 300 uczestników, w tym 44 prelegentów i 22 partnerów projektu cross-border.pl. Prelegenci dzielili się doświadczeniami i strategiami rozwoju eksportu cyfrowego firm MŚP na rynku wewnętrznym UE.

CEE Digital Summit: 10 października w Warszawie odbędzie się CEE Digital Summit – piąty cyfrowy szczyt Europy Środkowo-Wschodniej. Do stolicy przyjadą przedstawiciele 17 organizacji cyfrowych z 12 krajów regionu; pojawią się też ministrowie cyfryzacji oraz rozwoju i przedstawiciele największych firm technologicznych z tej części Europy. Jak twierdzą organizatorzy, wydarzenie podkreśla rolę Polski jako regionalnego lidera w transformacji cyfrowej.

Zalando: Wprowadza Zalando Partner – zintegrowaną grupę usług skierowanych do partnerów, zapewniającą bardziej spójną i jednolitą obsługę. Inicjatywa podkreśla zaangażowanie Zalando w budowanie wiodącego europejskiego ekosystemu mody i stylu życia w e-commerce, mając na celu dalsze wspieranie sukcesu partnerów na platformie. Dzięki Zalando Partner, wszyscy partnerzy mają teraz łatwy dostęp do wszystkich modeli współpracy z Zalando za pośrednictwem jednej strony internetowej.

Dom Maklerski BDM: Przy wsparciu Asseco, wdrożył nowoczesne aplikacje maklerskie. Klienci mogą korzystać z wersji przeglądarkowej bdm Online NEXT oraz rozwiązania przeznaczonego na urządzenia mobilne – bdm Mobile NEXT. Nowa odsłona platformy znacząco poprawia komfort oraz wygodę pracy zarówno zaawansowanego, jak i początkującego inwestora. „Naszą strategią jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań zapewniających wsparcie inwestorów giełdowych w niezawodny i wydajny sposób, jednocześnie oferujących przyjazny interfejs użytkownika. ePROMAK NEXT dostarcza kompletny zestaw usług brokerskich oraz pakiet informacji wspierających efektywne inwestowanie. Dodatkowo, łatwość rozbudowy systemu o kolejne komponenty, m.in. robodoradztwo czy fundusze inwestycyjne, umożliwia elastyczne dopasowanie oferty domu maklerskiego do zmieniających się oczekiwań inwestora giełdowego. Dziękuję zespołowi BDM za okazane zaufanie, współpracę i bardzo sprawną realizację naszego wspólnego projektu” – podkreśla Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland.

PragmaGO: Przeprowadziła migrację infrastruktury IT do T-Mobile. To działanie, dzięki któremu Spółka będzie mogła bez przeszkód kontynuować rozwój usług finansowych dla przedsiębiorców. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań od T-Mobile zapewnia stabilność i najwyższą jakość procesów, a co za tym idzie – finansowania PragmaGO. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają, mogą mieć pewność, że ich dane są chronione na najwyższym poziomie.

Vectra: Wprowadza na rynek ofertę mobilną z możliwością skorzystania z routera 5G. Nowe plany internetu i abonamentów komórkowych powstały z myślą o różnorodnych potrzebach klientów i pozwalają na dopasowanie pakietów danych do ich indywidualnych potrzeb.

Hewlett Packard Enterprise: Rozszerza możliwości HPE Aruba Networking Central, rozwiązanie do zarządzania siecią oparte na sztucznej inteligencji, o nowe funkcjonalności AI, w tym integrację z OpsRamp pozwalającą na monitorowanie urządzeń sieciowych innych producentów, takich jak Cisco, Juniper Networks czy Palo Alto Networks. Nowe możliwości HPE Aruba Networking Central obejmują także udoskonalony silnik do konfigurowania urządzeń sieciowych, rozszerzoną obserwowalność sieci i generowane przez AI propozycje optymalizacji sieci uwzględniające wnioski z szybko rosnącej bazy klientów HPE Aruba Networking. „HPE Aruba Networking Central usprawnia działanie sieci dzięki wprowadzeniu nowej generacji chmurowego zarządzania wspomaganego AI, stworzonego pod kątem skuteczniejszej automatyzacji sieci na bazie rekomendacji AI, w kontekście zmieniających się potrzeb klientów” – powiedział David Hughes, Chief Product Officer w HPE Aruba Networking.

Genertel: Spółka z Grupy Generali wchodzi na polski rynek z ofertą ubezpieczeniową Redclick dedykowaną właścicielom samochodów osobowych, motocykli i pojazdów dostawczych. „Misją Redclicka jest oferowanie produktów o doskonałym stosunku jakości do ceny przy jednoczesnej oszczędności czasu naszych klientów. W rzeczywistości będą oni mogli szybko i łatwo uzyskać dostęp do swoich ubezpieczeń za pomocą jednego kliknięcia i dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb w danym momencie – mówi Giacomo Trovato, CEO Genertel.

Zebra Technologies: Zaprezentowała trio rozwiązań stworzonych specjalnie z myślą o nowoczesnych sklepach i ich operacjach magazynowych. Zebra Kiosk System, nowej generacji Workcloud™ Actionable Intelligence 7.0 oraz wzmocnione tablety ET60W/ET65W Windows (ET6x Windows) zostaną zaprezentowane podczas dorocznej konferencji klientów ZONE EMEA, która odbędzie się w dniach 25-26 września w Birmingham w Anglii. Podczas corocznych konferencji dla klientów ZONE Zebra zaprezentowała trzy nowe rozwiązania – Zebra Kiosk System, Zebra Workcloud Actionable Intelligence 7.0 oraz wzmocnione tablety ET6x Windows. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania pomagają zwiększyć wydajność, zadowolenie klientów i produktywność w różnych segmentach handlu detalicznego na półkach sklepowych, zapleczach sklepowych i w magazynach.

Samsung Electronics: Ogłosił wprowadzenie na rynek modelu 990 EVO Plus, który wzbogaci dotychczasową ofertę produktów SSD marki. Dzięki interfejsowi PCIe 4.0 i najnowszej technologii NAND, 990 EVO Plus jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników oczekujących lepszej wydajności i energooszczędności swoich komputerów. Został zoptymalizowany pod kątem zastosowania w grach, biznesie i przy przedsięwzięciach kreatywnych. „W codziennym życiu przetwarzamy coraz większe ilości danych. Dla przykładu, mają one postać obrazów czy filmów udostępnianych w mediach społecznościowych, często w wysokiej jakości – powiedział Hangu Sohn, Vice President of Memory Brand Product Biz Team w Samsung Electronics. – Model 990 EVO Plus został stworzony z myślą o użytkownikach laptopów i komputerów stacjonarnych, którzy oczekują szybszego działania i większej pojemności pamięci masowej w swoich urządzeniach.

Transition Technologies PSC: Został partnerem łotewskiej firmy Zabbix, specjalizującej się w dostarczaniu oprogramowania monitorującego systemy i infrastrukturę informatyczną. Zabbix posiada biura m.in. w USA, Brazylii, Meksyku i Japonii.

Progress: Przedstawia nową wersję narzędzia Progress MarkLogic Server 12. Rozwiązanie to pozwala na intuicyjne zarządzanie danymi przy wsparciu generatywnej sztucznej inteligencji. Wśród najważniejszych funkcji MarkLogic Server 12 wymienić można: natywną obsługa wektorów, poprawiającą wyszukiwanie podobieństw w dużych zbiorach danych; algorytm rankingowy BM25, który zapewnia precyzyjne szeregowanie wyników zapytań kierowanych do AI; wyszukiwanie najkrótszych ścieżek w grafach, dzięki któremu usprawnione zostały procesy planowania tras oraz alokacji zasobów.

HPE: Wprowadził nowy serwer HPE ProLiant DL145 Gen11. Serwer jest fundamentem każdej strategii hybrydowej w IT, wspierając przetwarzanie na brzegu sieci i zapewniając kluczowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Zwiększy on wydajność najbardziej wymagających aplikacji i obciążeń na brzegu sieci, zapewniając łatwą instalację i usługi z dostępem w czasie rzeczywistym. „Serwer HPE ProLiant DL145 Gen11 idealnie pasuje do zastosowań brzegowych: jest wytrzymały, kompaktowy, cichy i efektywny energetycznie, co pozwala uzyskać dużą moc obliczeniową w małym urządzeniu, a wszystko to przy jednoczesnym stałym zapewnieniu wysokiej wydajności obecnie i w przypadku wzrostu zapotrzebowania” – powiedziała Krista Satterthwaite, SVP & General Manager w HPE Compute.

Infinix: Producent smartfonów pokazał swojego najnowszego flagowca – składany model ZERO Flip. Jako pierwszy kompaktowy składany telefon w swojej klasie jest wyposażony w funkcję wideo 4K ProStable zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze, co czyni go doskonałym narzędziem dla twórców internetowych.

Play: Operator przygotował nowy, cykliczny Pakiet XXL dla wszystkich użytkowników Play na Kartę. Za 50 zł miesięcznie użytkownik otrzyma nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz 200 GB internetu 5G.

PayU: Dostawca na rynku usług płatniczych i pionier w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań kredytowych – wprowadza omnichannelowe raty do salonów jubilerskich SAVICKI.

Kraken: Jedna z najdłużej działających giełd krypto na świecie, zyskała w Polsce status Dostawcy Usług w Zakresie Aktywów Wirtualnych (VASP). Nastąpiło to w wyniku przejęcia holenderskiej platformy Coin Meester B.V. (BCM). W ciągu ostatnich 2 lat Kraken przyśpieszył ekspansję w Europie i oferuje obecnie usługi VASP (bezpośrednio lub poprzez partnerstwa) w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Belgii, Irlandii, Francji i Polsce.

Nubia: Smartfony marki szturmem podbijają polski rynek. Teraz do oferty dołącza model nubia Music, którego wyróżniają ciekawe funkcje i rozwiązania muzyczne. Jest wyposażony w najmocniejszy głośnik w swoim segmencie cenowym, a także dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm.

Asus: Wprowadza na polski rynek najnowszy Zenbook S 14 (UX5406), jeden z najsmuklejszych laptopów wyposażonych w sztuczną inteligencję. To połączenie sztuki i technologii – niezwykle smukła obudowa wykonana z Ceraluminum oraz niezwykłe procesory Intel Core Ultra (Series 2) z obsługą AI, czynią ten laptop prawdziwie nowatorskim urządzeniem. Zenbook S 14 oferuje także doskonałe wrażenia audiowizualne dzięki 14-calowemu ekranowi 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED i zaawansowanemu czterogłośnikowemu systemowi audio z Dolby Atmos. Laptop ten wyróżnia się również niezwykle cichą pracą, rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, a także innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie chłodzenia.

Logitech: Prezentuje MX Creative Console – konsolę, która pozwala twórcom cyfrowym skupić się w pełni na ich kreatywnych działaniach. Dzięki szybkiemu dostępowi do kluczowych przycisków i możliwości ich pełnej personalizacji, MX Creative Console usprawnia procesy pracy i automatyzuje powtarzalne zadania.

Klarna: Nawiązała globalną współpracę na 25 rynkach z platformą internetową Airbnb, w tym również w Polsce. To pierwsze tego typu partnerstwo na naszym rynku e-commerce, które umożliwia płatność za najem krótkoterminowy w opcji „Zapłać w 3 ratach 0%”.

Realme: Zaprezentowało swoje najnowsze urządzenia AioT – realme Watch S2 i realme Buds T310. Zegarek charakteryzuje się wysokiej jakości obudową i trwałością, a słuchawki stanowią znaczący przełom dla marki realme w dążeniu do oferowania zaawansowanej technologii redukcji szumów.

OVHcloud: Udostepnia usługi Managed Rancher, która poszerza rosnące portfolio chmury publicznej europejskiego lidera rynku chmurowego. Managed Rancher umożliwia wejście w erę multicloud organizacjom, które coraz częściej wykorzystują wiele różnych modeli chmurowych (publicznych, prywatnych, lokalnych i innych). Tym samym OVHcloud wprowadza nowy standard dla usługi zarządzanej, która zapewnia kontrolę, bezpieczeństwo oraz produktywność w połączeniu z korzyściami płynącymi z niezawodnej i odwracalnej chmury, bez uzależnienia od jednego dostawcy (vendor lock-in).

Kino Polska: Serwis streamingowy FilmBox+ został zaprezentowany dziś w nowej odsłonie. Zmienił się zarówno jego wygląd, jak i funkcjonalności. Nowy FilmBox+ jest jeszcze bardziej przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Na użytkowników czekają nowe udogodnienia, które ułatwią m.in. przeglądanie treści i planowanie doboru ulubionych pozycji programowych.

Snowflake: Dostawca technologii do zarządzania danymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wprowadza na rynek rozwiązanie AI Data Cloud dla branży turystycznej i hotelarskiej. Integruje ono platformę danych Snowflake, funkcje AI oraz narzędzia charakterystyczne dla tej branży. Dzięki temu organizacje z sektora zyskają najlepsze w swojej klasie możliwości wnioskowania z wykorzystaniem danych. Snowflake zapewnia operatorom linii lotniczych, hoteli, linii wycieczkowych oraz dostawcom technologii dla turystyki możliwość wykorzystania danych i sztucznej inteligencji do poprawy działań rynkowych oraz dostarczania najwyższej klasy doświadczeń klientom w całej branży. Z możliwości platformy Snowflake AI Data Cloud korzystają aktualnie największe firm z branży turystycznej i hotelarskiej.

Microsoft: Ogłosił szereg nowych funkcji, które pomagają klientom tworzyć bardziej bezpieczne i zaufane aplikacje AI: Ewaluacje w Azure AI Studio – wsparcie dla proaktywnej oceny ryzyka; Przejrzystość zapytań internetowych w Microsoft 365 Copilot, która umożliwi użytkownikom zrozumienie, jak wyszukiwania w sieci usprawniają działanie usługi; Funkcja Correction w usłudze wykrywania ugruntowania w Microsoft Azure AI Content Safety, ułatwia rozwiązywanie problemów z halucynacjami AI w czasie rzeczywistym, nim zauważą je użytkownicy; Poufne wnioskowanie w wersji podglądowej modelu Whisper usługi Azure OpenAI, umożliwia klientom opracowywanie aplikacji generatywnej AI, które gwarantują weryfikowalną, pełną prywatność. Dzięki poufnemu wnioskowaniu wrażliwe dane klientów pozostają bezpieczne i zachowują prywatność podczas przetwarzania wniosków, czyli wtedy, gdy wytrenowany model sztucznej inteligencji dokonuje prognoz lub podejmuje decyzje na podstawie nowych danych. Jest to szczególnie ważne w branżach podlegających ścisłym regulacjom, takich jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, handel detaliczny, produkcja i energetyka; Nowe oceny w Azure AI Studio, które pomogą klientom ocenić jakość i trafność danych wyjściowych oraz częstotliwość, z jaką ich aplikacja AI generuje chronione materiały; Strefy danych Azure OpenAI dla UE i Stanów Zjednoczonych pojawią się wkrótce i będą opierać się na dotychczasowej rezydencji danych zapewnianej przez usługę Azure OpenAI, ułatwiając zarządzanie przetwarzaniem i przechowywaniem danych aplikacji generatywnej AI. Te nowe funkcje zapewniają klientom elastyczność skalowania aplikacji generatywnej AI we wszystkich regionach Azure w obrębie danego obszaru geograficznego, dając im jednocześnie kontrolę nad przetwarzaniem i przechowywaniem danych w UE lub USA.

Binance: Według badań przeprowadzonych przez Traders of Crypto, firmy turystyczne przodują w adopcji kryptowalut, a około 12% z nich – od internetowych stron rezerwacyjnych po linie lotnicze i hotele – akceptuje płatności cyfrowe. Dzięki swojej zdecentralizowanej i bezgranicznej naturze, kryptowaluty szybko stają się preferowaną opcją płatności dla coraz większej liczby podróżnych, umożliwiając płynną i przejrzystą obsługę podróży. Według Binance, platformy rezerwacyjne, takie jak Travala i Despegar, wspierane przez Binance Pay, doświadczają obecnie bardzo dużych wzrostów, jeśli idzie o płatności za rezerwacje kryptowalutami, które stają się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych systemów płatności. Statystyki platformy Travala wskazują, że między styczniem 2023 a styczniem 2024 roku, wartość rezerwacji z płatnościami kryptowalutami wzrosła tam o 46%. Platforma odnotowała również 75% wzrost rok do roku w przychodach brutto z rezerwacji w lipcu 2024 roku, a 82% rezerwacji zostało dokonanych przy użyciu kryptowalut, co podkreśla ogromny wpływ kryptowalut na jej model biznesowy.

Źródło: ISBnews