Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 23-27 września 2024 roku.

RYNEK BANKOWY

Kredyt na Start: Klienci oraz rynek mieszkaniowy przyzwyczaili się już do myśli, że kredyt 0% nie zostanie wprowadzony i bardziej oczekiwane są teraz decyzje w sprawie stóp procentowych, oceniła członek zarządu Murapolu Iwona Sroka.

Pomoc dla kredytobiorców: W obliczu klęski żywiołowej jaka dotknęła południowo-zachodni region Polski, banki przygotowały programy mające na celu wsparcie klientów na obszarach objętych skutkami powodzi, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Sektor bankowy podjął działania zmierzające do opracowania moratorium pozaustawowego przewidującego odroczenie spłaty kredytu na wniosek dla klientów dotkniętych tym razem skutkami powodzi, podano.

Kredyt na Start: Bez wprowadzenia kredytu mieszkaniowego 0% podaż mieszkań spadnie w przyszłym roku o 50-60 tys., ocenił wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Podkreślił, że oznacza to ubytek wpływów budżetowych z podatku VAT o ok. 3 mld zł.

Pomoc dla kredytobiorców: Rząd wprowadzi bezzwrotną pomoc dla kredytobiorców hipotecznych poszkodowanych w powodzi i pokryje zobowiązania przez 12 miesięcy, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Gwarancje kredytowe: Blisko 2/3 przedsiębiorców deklaruje, że bez gwarancji Biznesmax nie uzyskaliby kredytu lub uzyskaliby go na gorszych warunkach, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który poprzez gwarancje Biznesmax wspierał rozwój innowacyjnych i efektywnych ekologicznie przedsiębiorstw oraz zwiększał potencjał innowacyjności w sektorze MŚP. Ponad 3 tysiące mikro-, małych i średnich firm uzyskało dostęp do finansowania o skumulowanej wartości niemal 12,3 mld zł.

Kredyt na Start: Rząd rozważa propozycję przesunięcia środków zarezerwowanych w tegorocznym budżecie na tzw. kredyt 0% na pomoc powodzianom, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

RYNEK UBEZPIECZENIOWY

Regulacje: Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która wdraża przepisy znowelizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Potencjał ubezpieczycieli: Siła finansowa ubezpieczycieli z Europy Środkowej będzie stanowić zaporę przed szkodami powodziowymi, ocenia S&P Ratings Global. Agencja uważa, że firmy te mają zdywersyfikowane strumienie zysków i solidną adekwatność kapitałową, co powinno służyć ochronie jakości kredytowej, i ocenia, że wpływ powodzi na wyniki ocenianych ubezpieczycieli „będzie możliwy do opanowania”.

RYNEK KAPITAŁOWY

Prognozy: Jeżeli okaże się, że technologie AI będą wdrażane na szerszą skalę i okażą się zyskowne, spółki software’owe mogą napędzać wzrosty na amerykańskich giełdach, uważa prezes VIG/C Quadrat Michał Szymański.

Prognozy: Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęła uchwałę o powołaniu Piotra Kubatego na stanowisko wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z dniem wydania tej zgody, podał bank.

Prognozy: Ze względu na stabilizujące się zyski banków, ten sektor nie będzie w najbliższych miesiącach motorem wzrostów na warszawskiej giełdzie, uważa prezes VIG/C Quadrat TFI Michał Szymański.

Prognozy: Banki ani instytucje pozabankowe nie będą w stanie zrealizować przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu, przewiduje dyrektor inwestycyjny VIG/C Quadrat TFI Fryderyk Krawczyk.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 204,69 mln zł w gotówce, podał ZUS

Zrównoważone obligacje: Wartość zielonych i zrównoważonych obligacji (green, social, sustainability, and sustainability-linked bond, tj. GSSSB) wzrosła w Polsce kilkukrotnie, osiągając 2,8 mld USD w ub.r., a w tym roku zwiększy wartość dwucyfrowo, ocenia dyrektor ds. finansowania zrównoważonego rozwoju w S&P Global Ratings Irina Velieva w rozmowie z ISBnews. Zwróciła uwagę, że polską specyfiką jest wysoki udział obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB). Szans dla rozwoju papierów typu GSSSB w Polsce upatruje m.in. w energetyce jądrowej.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Zadłużenie branży kurierskiej sięgnęło 40,7 mln zł, z czego 72% to nieuregulowane zobowiązania jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Budżety domowe: Ponad 2/5 Polaków (41,6%) respondentów oceniło w III kw., że kondycja ich budżetów domowych się pogorszyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wobec 37,2% w II kw.2024 r.), a na poprawę wskazało 21,8% (wobec 23,8% w II kw. 2024 r.) respondentów, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Pogorszenia stanu swoich portfeli obawiają się przede wszystkim osoby w wieku 30-49 lat.

Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły o 27,4% mniej pożyczek celowych (670 tys.) na kwotę niższą o 6,3% r/r (tj. 0,482 mld zł) oraz o 5,7% więcej pożyczek gotówkowych (448 tys.) na kwotę wyższą o 31,6% (tj. 1,269 mld zł) w sierpniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Zaległości płatnicze: Z analiz Ultima RATIO wynika, że największy problem z płatnościami dotyczy sektora budowalnego, finansowego i IT. „Swoich zobowiązań nie regulują duże, średnie, ale i także małe firmy. Prowadzi to często do rodzinnych dramatów. Brak płatności nawet jednej faktury dla niewielkiej firmy świadczącej usługi stolarskie, elektryczne czy informatyczne może zniszczyć domowy budżet. Dlatego już przy podpisywaniu umowy czy zlecenia warto zadbać swoje interesy i zabezpieczyć się – powiedział założyciel Ultima RATIO – platformy arbitrażowej online działającej przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej – Robert Szczepanek.

Windykacja: 44% przedstawicieli MŚP jest przekonanych, że za windykację trzeba płacić z góry, wynika z badania Kaczmarski Inkasso „Przedsiębiorcy wobec swoich dłużników”. To mylne przeświadczenie nierzadko powstrzymuje ich przed podjęciem działań poprawiających płynność finansową, podkreślono.

Wynajem dla studentów: Według raportu Centrum AMRON Studenci na rynku nieruchomości 46% studentów uczelni publicznych i prywatnych to najemcy. Mieszkanie wynajmuje 34% studentów, z pokoju w akademiku korzysta 12%. Najpopularniejszą opcją zakwaterowania był wynajem mieszkania we dwie osoby, na co zdecydowało się 42% ankietowanych studentów. Pieniądze na wynajem studenci najczęściej mają od rodziców (prawie 65%) oraz zarabiają samodzielnie (ponad 36%). Swoje stypendium na ten cel przeznacza nieco ponad 20% ankietowanych. W wielu przypadkach studenci łączą różne źródła finansowania, aby opłacić czynsz, podano.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Pekao: Rada nadzorcza Banku Pekao – w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego – powołała z dniem 2 listopada br. w skład zarządu na okres bieżącej wspólnej kadencji Marcina Zygmanowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz odwołała wiceprezes Magdalenę Zmitrowicz ze składu zarządu, podał bank. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

ING Bank Śląski: Wznowi sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, a kredyty będą oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR 1M, podał bank. Oferta będzie obowiązywać dla wniosków kredytowych składanych od 30 września 2024 r.

Olivia Fin: Zdecydował o emisji 45 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o łącznej wartości nominalnej do 45 mln zł z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu emisji do nie więcej niż 60 tys.obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 mln zł, podała spółka.

mBank: Zakończył subskrypcję 5 tys. zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych (ang. senior preferred) o wartości nominalnej 500 mln euro, a inwestorzy złożyli zapisy na 27 644 euroobligacji, zaś stopa redukcji wyniosła 81,91%, podał bank. Cena, po jakiej euroobligacje będą obejmowane to 100% wartości nominalnej, zaś marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla euroobligacji została ustalona na poziomie 175 pkt bazowych.

Autopay: Rozszerza ofertę zakupu e-winiet o Bułgarię, a wkrótce również o Rumunię. Tym samym firma umożliwi nabycie e-winiet we wszystkich krajach, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych. Winiety można nabyć na stronie i w aplikacji Autopay Mobility. Według planów już w czwartym kwartale 2024 roku Autopay umożliwi zakup e-winiet we wszystkich krajach UE, w których obowiązuje ta forma opłat drogowych: w Czechach, Austrii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech oraz Słowacji. W ofercie znajdują się także e-winiety na przejazdy w Szwajcarii.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Spire Capital Partners: Przejął blisko 60% udziałów Mooveno – dostawcy usług mobilności dla firmowych flot samochodowych, podał fundusz.

PZU: Wydał do 25 września rano decyzje odnośnie 70% zgłoszonych przez klientów szkód powodziowych, wypłacając łącznie ponad 111 mln zł tytułem zaliczek i odszkodowań, podał ubezpieczyciel.

Bank Pekao: Karimpol Polska otrzymał finansowanie na kwotę 50 mln euro od Banku Pekao na realizację drugiej fazy inwestycji wieżowca Skyliner w Warszawie, podał deweloper.

Bank Pekao: Udostępnił firmom z sektora MŚP możliwość wnioskowania o limit przedrozliczeniowy poprzez platformę online, podał bank. Limit daje możliwość szybkiego zawarcia transakcji zabezpieczających ryzyka walutowe bieżącej działalności gospodarczej firmy do 6 miesięcy.

PKO BP: Od 20 lat konsultanci PKO Banku Polskiego obsługują klientów banku na infolinii. Obecnie odbierają około 410 tys. połączeń miesięcznie. Od początku 2024 roku przeprowadzili 3,3 mln rozmów przychodzących i wykonali 3,6 mln połączeń wychodzących.

IdoSell: Nawiązał strategiczną współpracę z Adyen – platformą technologii finansowych wybieraną przez rynkowych liderów. Od teraz Adyen będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania płatnicze dla sklepów internetowych korzystających z usługi IdoPay. Pierwszym krokiem w ramach współpracy było procesowanie płatności kartowych na wielu europejskich rynkach oraz wdrożenie autorskiego systemu 3DS, zapewniającego najwyższe poziomy autoryzacji i wygodny przebieg płatności. Jako kolejny etap dodano portfele cyfrowe (ApplePay i GooglePay). W kolejnych fazach planowane jest wdrożenie lokalnych metod płatności popularnych na europejskich rynkach.

Bank Pekao: Zaangażował się w nowy projekt ARCHIV3, który wykorzystuje kilka nowoczesnych technologii w celu trwałego zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Pierwszym etapem w tym procesie było wykonanie profesjonalnych i certyfikowanych skanów 10 obrazów, tzw. skanów do odtworzenia muzealnego. Dzięki wykorzystaniu ultraczułego aparatu, udało się uzyskać niemal idealne, zdigitalizowane kopie oryginałów, które w przyszłości będą mogły posłużyć do celów konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Kolejnym etapem było stworzenie kolekcji NFT – niewymienialnych tokenów, zapisanych w sieci blockchain. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność, trwałość oraz niezmienność danych. Blockchain (rozproszony rejestr) jest obecnie jedną z najtrwalszych dostępnych technologii zapisu danych.

VeloBank: Uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą cyberbezpieczeństwa skierowaną do klientów indywidualnych i firmowych. Od października w kanałach banku pojawią się materiały, które podniosą ich świadomość związaną z wirtualnym bezpieczeństwem.W ramach działań komunikacyjnych zaplanowano m.in. cykliczne publikowanie poradników, które w kanałach banku informować będą o tym jak w prosty sposób uchronić się przed czyhającymi w sieci zagrożeniami. Oprócz profili social media do działań wykorzystany zostanie nowoczesny system CRM VeloBanku, by z komunikatami jak najskuteczniej trafić do odbiorców. Treści zawarte w kampanii opracowali eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, którzy na co dzień rozwijają nowoczesne systemy chroniące klientów banku w sieci.

PKO BP: Wprowadził do swojej aplikacji mobilnej IKO nową funkcję, która pozwala jednym ruchem palca odświeżyć stan kont. W ten sposób można sprawdzić aktualne salda m.in.: kont, kredytów, PKO Płacę później czy lokat. Stan kont można odświeżyć co 30 sekund (może się to zmieniać w przyszłości w zależności od technicznych uwarunkowań). IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce, ma ponad 100 funkcji, została aktywowana przez klientów już ponad 8 mln razy.

mBank: Prowadzi pilotaż projektu – mOkazje zakupy, w ramach którego nawiązał współpracę z Morele.net i umożliwił klientom robienie zakupów bezpośrednio w bankowej aplikacji mobilnej. Obecnie z rozwiązania może korzystać 500 tys. osób, które mogą wybierać spośród około 150 produktów. Od momentu startu projektu weszli do niej ponad 1,1 mln razy. Dzienna liczba wejść we wrześniu jest o 30% wyższa niż w sierpniu. Cześć z tych wizyt zakończyła się zamówieniem produktu i wystawieniem pozytywnej opinii. Pierwsi klienci oceniają je bardzo dobrze. Docelowo na koniec roku usługa dostępna będzie dla wszystkich pełnoletnich klientów indywidualnych banku. Wtedy to, po zalogowaniu do aplikacji, przeniosą się na platformę sprzedażową z ofertą ponad 1,5 mln produktów i pełną funkcjonalnością typową dla dużych marketplace’ów.

Alior Bank: Wraz z Mastercard nawiązał współpracę z drugą edycją Royale Festival, jednym z najważniejszych wydarzeń gamingowych dla fanów gry Fortnite. Tym razem pula nagród wyniesie blisko 80 tys. zł. Festiwal oferuje szeroką gamę atrakcji zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych graczy, którym w ciągu najbliższych miesięcy dostarczy wyjątkowych doświadczeń. Dla Alior Banku i Mastercard zostanie stworzona autorska mapa w Fortnite.

Panattoni: Uruchamia paneuropejski fundusz, którego celem będzie inwestowanie w nowoczesne, zrównoważone i dochodowe nieruchomości logistyczne. Panattoni Income Fund to zarejestrowany w Luksemburgu fundusz otwarty w modelu „evergreen”, który planuje do 2026 roku pozyskać 300 mln euro kapitału oraz nabyć aktywa o wartości 600 mln euro realizowane i zarządzane przez Panattoni. Właściciele Panattoni oraz zespół zarządzający będą współinwestorami.

Mennica Skarbowa: Zaczęła wymieniać kryptowaluty na gotówkę oraz złoto inwestycyjne. Klienci mogą też kupować walutę cyfrową za pieniądze i sztabki. To pierwsza tego typu usługa w Polsce oraz istna rewolucja w świecie inwestycyjnym. Grupa kapitałowa ARI10, lider branży kryptowalutowej, udostępnia potentatowi rynku metali szlachetnych swój terminal POS – ARI10 Cryptoterminal. To w praktyce umożliwia ww. transakcje w 15 punktach stacjonarnych w Polsce. Jak podkreślają partnerzy, klienci dzięki temu zyskują opcję załatwiania różnych tematów inwestycyjnych w jednym miejscu. Oprócz powyższego partnerzy zapewniają, że transakcje są całkowicie bezpieczne. Jest to priorytetem dla obu stron. System ARI10 ogranicza m.in. ryzyko pomyłki doradcy czy przesyłania środków na adresy oszustów.

PZU: W piątek, 20 września br., PZU Zdrowie rozpoczęło akcję szczepienia osób zaangażowanych w pomoc powodzianom przeciw tężcowi, WZW A i durowi brzusznemu. Jako pierwszych zaszczepiono w Nysie i Głuchołazach ok. 150 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Grupa Allianz: Przekaże kwotę do 1,5 mln euro jako pomoc powodzianom w Europie Środkowej. Pieniądze trafią do Czerwonego Krzyża, a potencjalnie również do innych organizacji pomocowych oraz zapewniających wsparcie techniczne przy usuwaniu skutków powodzi w regionie. W pierwszym kroku każdy z trzech najbardziej poszkodowanych krajów – Polska, Czechy i Austria – otrzyma po 300 tys. euro.

Alior Bank: Wspólnie z podmiotami należącymi do Grupy PZU, przekazał 4 mln zł na działania WOŚP, która prowadzi zbiórkę środków na pomoc interwencyjną oraz najpilniejsze zakupy sprzętu i artykułów medycznych na pomoc dla powodzian.

Źródło: ISBnews