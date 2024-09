Sytuacja w hurcie paliw stwarza szanse na spadki cen na części stacji, a co za tym idzie średni poziom cen może osiągnąć na początku października nowe tegoroczne minimum, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Zgodnie z oczekiwaniami w ostatnim tygodniu września średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego spadły do poziomu poniżej 6 zł/l. Oznacza to spadek rzędu 7 groszy na litrze w skali tygodnia. O 8 groszy na litrze spadła z kolei średnia cena benzyny bezołowiowej 98, a cena autogazu pozostała na niezmienionym poziomie.

Średnie ceny paliw na stacjach na dzień 26 września wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 5,96 zł/l, bezołowiowej 98 6,74 zł/l, oleju napędowego 5,98 zł/l i autogazu 2,86 zł/l.

Obecne ceny paliw są najniższe w tym roku i jednocześnie najniższe od lutego 2022 roku. W porównaniu do cen z ostatniego tygodnia września ub. roku. paliwa są dzisiaj tańsze od 3 do 11 groszy na litrze.

O ile na stacjach paliw mamy kontynuację obniżek, to na rynku hurtowym niemal od dwóch tygodni ceny pozostają stabilne. Póki co jednak sytuacja na poziomie hurtu stwarza szanse na spadki cen paliw na części stacji, a co za tym idzie średni poziom cen może osiągnąć na początku października nowe tegoroczne minimum.

Ropa naftowa

Cen listopadowej serii kontraktów na ropę Brent po krótkiej korekcie wzrostowej powróciły do spadków. W piątek rano ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 71 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent potaniała około 3 USD/bbl.

Zdaniem szefa Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w najbliższych latach należy spodziewać się spadku światowego tempa wzrostu popytu na ropę poniżej 1 mln bbl/d rocznie, głównie ze względu na słabnącą chińską gospodarkę. W ostatnich 10 latach ponad 60% światowego wzrostu popytu na ropę wygenerowały same Chiny. Tymczasem OPEC zrewidował w górę długoterminowe prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. Zdaniem kartelu światowy popyt na ropę wzrośnie z poziomu 102,2 mln bbl/d w roku 2023 do 120 mln bbl/d w roku 2050. Popyt na ropę krajów OPEC+ ma wzrosnąć w zakładanym horyzoncie prognozy o 12,7 mln bbl/d (ponad ¼).

Huragan Helen nie wyrządził większych zniszczeń w amerykańskiej infrastrukturze naftowej. Zgodnie z innowacjami amerykańskiego BSEE ograniczenia w produkcji ropy naftowej po przejściu huraganu Helene sięgają około 0,442 mln bbl/d co stanowi 25% wydobycia ropy naftowej w regionie Zatoki Meksykańskiej. BP i Shell rozpoczęły już przywracanie produkcji ropy naftowej na zamkniętych wcześniej platformach wiertniczych.

Porozumienie rywalizujących w Libii frakcji politycznych odnośnie mianowania tymczasowego szefa banku centralnego otwiera drogą do przywrócenia eksportu i produkcji ropy naftowej. Ze względu na kryzys polityczny produkcja ropy libijskiej zmalała w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 50% (0,5 mln bbl/d).

Źródło: ISBnews