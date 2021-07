Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26-30 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Internet: 76% ankietowanych przez home.pl bierze udział w webinarach, bo chce się rozwijać, 31% bierze udział w webinarach, bo pozwala im na to tryb home office., zaś 28% respondentów stwierdza, że zdobyta na webinarach wiedza pomaga im prowadzić biznes. O wyborze danego webinaru przez użytkownika decyduje jego temat – odpowiedziało tak 97% ankietowanych. Największymi minusami webinarów – według badanych – są namawianie do zakupów (43%) oraz kłopoty techniczne podczas szkolenia (42%). Za największy plus uznano możliwość powrotu do nagrania z webinaru (68%). Źródło: spółka

Regulator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił Orange Polska i P4 zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wskutek uruchamiania płatnych usług telekomunikacyjnych bez świadomej zgody konsumenta. Sądy podtrzymały także decyzje prezesa UOKiK dotyczące włączania niechcianych płatnych usług przez Polkomtel i T-Mobile Polska. Włączenie dodatkowo płatnych usług zawsze musi odbywać się za wyraźną i świadomą zgodą konsumenta. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, powinno się to odbyć najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli zawarcia umowy. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Rynek w Polsce w 2021 roku wzrośnie o 8,5% w 2021 roku, podał Publicis Groupe. Wzrosty w stosunku do wydatków roku 2020 mają odnotować: Internet (+12%), TV (+6,8%), radio (+5,7%), a także outdoor (+6,5%) oraz kino (+30,1%). Źródło: spółka

Cyberobrona: 56% incydentów cyberbezpieczeństwa w ostatnich pięciu latach było związanych z aplikacjami internetowymi. Aż 57% znanych, poniesionych w tym obszarze i okresie strat, przypisanych jest cyberprzestępcom powiązanym z państwami, a znana wielkość strat powodowanych ich działaniami wyniosła 4,3 mld USD, wskazuje sponsorowany przez F5 raport 1 „The State of the State of Application Exploits in Security Incidents”. Źródło: spółka

Ecommerce: Indeks Smart Shopper 2021 przeanalizował zachowania konsumenckie w 25 krajach OECD. Wyniki badania wskazują, że Polska zajmuje przedostatnią pozycję pod względem wyszukiwań online związanych z oszczędnościami – polscy konsumenci wykazują niskie zainteresowanie oszczędzaniem na zakupach (poniżej 7 mln wyszukiwań miesięcznie) w porównaniu z konsumentami francuskimi i brytyjskimi, których liczba wyszukiwań była czterokrotnie wyższa. Największą popularnością wśród polskich kupujących cieszą się rabaty modowe, następnie lifestylowe i kulinarne – gigant mody online Zalando zajmuje pierwsze miejsce pod względem najczęściej wyszukiwanych marek pod względem oszczędności i zniżek. Z kolei e-commerce AliExpress oraz marka fast food KFC zajmują odpowiednio 2. i 3. miejsce w pierwszej piątce najczęściej wyszukiwanych marek w odniesieniu do ofert, zniżek oraz rabatów. Źródło: spółka

Mobilność: Scooter sharing na polskim rynku nadal rozwija się, a hulajnogi elektryczne na minuty dostępne są już w 60 miastach. Szacuje się, że w Polsce z końcem III kw. liczba hulajnóg elektrycznych dostępnych na wynajem wzrośnie do 50 tys. sztuk vs 14 tys. w tym samym okresie poprzedniego roku. Na koniec czerwca tego roku wszyscy obecni na polskim rynku operatorzy oferowali w 60 miastach łącznie niemalże 38 tys. e-hulajnóg na minuty. Rok temu było to 35 miast. Jednocześnie o 20% zmalała oferta rowerów miejskich w odniesieniu do ostatniego, „przedpandemicznego” sezonu w 2019 roku. Zanim w Polsce pojawiły się współdzielone hulajnogi, mogliśmy wypożyczać elektryczne skutery – okazało się jednak, że i one nie wytrzymały silnej konkurencji i w efekcie ich liczba w ciągu ostatnich dwóch lat skurczyła się o 1/3. Źródło: Dott Polska

Rynek reklamy: Wydatki na reklamę graficzną w internecie wzrosną o 16% do 2024 r., podał IAB Polska. IAB prognozuje wzrost z 2,5mld zł w 2021 roku do 2,86mln zł w 2024 r. Źródło: Trigon

Cyberobrona: Firma HP opublikowała najnowszy, globalny raport „Threat Insights”, zawierający analizę rzeczywistych ataków i podatności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Badania wskazują na znaczny wzrost częstotliwości i zaawansowania działań cyberprzestępczych oraz 65% wzrost wykorzystania narzędzi hakerskich pobranych z nielegalnych forów i stron internetowych, służących do wymiany plików, w okresie od drugiej połowy 2020 r. do pierwszej połowy 2021 r. Źródło: spółka

Szara strefa: Średnie wydatki polskiego gracza, przeznaczane na nielegalny hazard to ponad 283 zł miesięcznie, wynika z badania CXStream. Oznacza to, że w miesięcznej perspektywie obroty w szarej strefie gier hazardowych online (kasyno online + bukmacherzy) wynoszą ponad 923 mln zł, a rocznie kwota ta wynosi przeszło 11 mld zł. Źródło: ISBnews

Prawa autorskie: Komisja Europejska zwróciła się do Polski o informację, o w jaki sposób przepisy zawarte w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywie 2019/790/UE) oraz dyrektywie o internetowych programach telewizyjnych i radiowych (dyrektywie 2019/789/UE) są wdrażane do ich prawa krajowego. Ze względu na fakt, iż nie otrzymała satysfakcjonujących ją informacji, podjęła decyzję o wezwaniu do usunięcia uchybienia, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Rząd planuje powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zajmować się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowane są zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w tym zakresie. Rząd chce, by weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Eobuwie.pl: Spółka z Grupy CCC otworzyła dziś swój pierwszy sklep stacjonarny w czeskiej Pradze. „Czechy są nam szczególnie bliskie. Debiutujemy u naszych południowych sąsiadów z kolejnym przełomowym projektem. Tym razem mamy przyjemność zaprosić klientów na zakupy w nowej formule do popularnej galerii handlowej Novy Smichov. Format praskiego salonu wzbogacony został o modowe portfolio MODIVO. Klienci w jednym miejscu będą więc mogli skompletować pełną stylizację” – powiedział członek zarządu i dyrektor e-commerce eobuwie.pl. Mikołaj Wezdecki. Źródło: ISBnews

Asseco BS: Asseco Business Solutions ma backlog na bieżący rok o wartości 237,9 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. „Backlog Asseco BS na 2021 rok po I półroczu tego roku wynosi 84,3% sprzedaży za 2020 rok, czyli 237,9 mln zł” – powiedział Lizon. Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 75,8% sprzedaży na 2019 rok, czyli 282,1 mln zł. Źródło: ISBnews

Grupa P4: Play wstępnie miał 3 636 mln zł skonsolidowanych przychodów (+3,9% r/r) i 1 697 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL (+46,6% r/r) w I poł. 2021 r. Przychody z usług wyniosły 2 862 mln zł (+4,1% r/r), w tym przychody z usług mobilnych 2 007 mln zł (+6,6%), przychody z połączeń miedzyoperatorskich oraz pozostałych usług 837 mln zł (-2,7%), a przychody z usług Home 18 mln zł (x3,5). Ponadto przychody ze sprzedaży urządzeń wyniosły 775 mln zł (+3,2%). Zysk z podstawowej działalności operacyjnej w I półr. wyniósł 1 314 mln zł (+71,1%) r/r. Nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztu nabycia częstotliwości) osiągnęły 292 mln zł (-3,3% r/r). Źródło: ISBnews

Grupa P4: Play odnotował wstępnie 8-procentowy wzrost przychodów z usług mobilnych i 47-procentowy wzrost skorygowanej EBITDAaL w II kwartale 2021, podała spółka. Play odnotował solidny wzrost w II kwartale, powiększając bazę klientów mobilnych o 145 000 i łącznie o 200 000 klientów konwergentnych. Wyniki finansowe Play są jeszcze lepsze: wzrost przychodów z usług mobilnych o +8%, a skorygowana EBITDAaL wzrosła rok do roku o +47%. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Spółka dnotowała 16,61 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 15,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 19,86 mln zł wobec 19,17 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,27 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 64,37 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Spółka miała wstępnie 12,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 144% r/r. Przychody z umów z klientami w tym czasie sięgnęły 61,57 mln zł (+26% r/r), a zysk na działalności operacyjnej 15,43 mln zł (+135% r/r). Narastająco za I półrocze grupa miała 118,96 mln zł przychodów, 24,14 mln zł EBIT i 18,91 mln zł zysku netto. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Spółka rozpoczyna realizację nowego projektu badawczo-rozwojowego „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych” o łącznej wartości 7,2 mln zł. Na realizację projektu firma pozyskała ponad 5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka podtrzymała prognozę jednocyfrowego wzrostu procentowego EBITDAaL w bieżącym roku. „Obecnie zarząd przewiduje niski do średniego jednocyfrowy wzrost procentowy EBITDAaL wobec wcześniej prognozowanego niskiego jednocyfrowego wzrostu tego wskaźnika. Skorygowana prognoza jest teraz w pełni zgodna z przedstawioną prognozą średniookresową. Realizacja celu będzie na bieżąco monitorowana przez spółkę” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka odnotowała 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 224 mln zł wobec 109 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 954 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 828 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spółka przy wsparciu partnera technologicznego IBM stworzyła nową platformę pod nazwą AUMS Portal Klienta, przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które chcą umożliwić lub usprawnić cyfrową komunikację, dystrybucję faktur oraz informacji związanych z rozliczeniem swoich klientów. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka osiągnęła wstępnie ok. 32,21 mln zł skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2021 r., wobec 25,3 mln zł obrotów rok wcześniej. „Skonsolidowane szacunkowe przychody grupy emitenta w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły około 32 213 tys. zł, wobec 25 301 tys. zł w pierwszym półroczu 2020 roku i 28 758 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. W stosunku do ubiegłego roku skonsolidowane przychody wzrosły o około 6 912 tys. zł, co stanowi wzrost o 27%. Wzrosty przychodów w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wypracowane w pięciu z sześciu jednostek biznesowych grupy kapitałowej” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Sescom: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11,8 mln zł w czerwci, co oznacza wzrost o ok. 20% r/r i o ok. 17% względem maja 2021 r. „Wraz z normalizacją sytuacji epidemicznej, a w efekcie stabilizacją otoczenia gospodarczego obserwujemy wzrost wolumenów zleceń. Sprzyjającym czynnikiem w czerwcu była też pogoda i wysokie temperatury, które przełożyły się na wzrost zamówień w obszarze serwisu klimatyzacji i wentylacji. Popyt na nasze usługi rośnie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Obserwujemy rosnąca potrzebę konsumentów do korzystania ze stacjonarnych kanałów sprzedaży” – powiedział prezes Sławomir Halbryt. Źródło: spółka

BinarApps: Szacuje, że w tym roku uda się podwoić zatrudnienie wobec 130 specjalistów obecnie, a na koniec 2025 chce mieć 600 osób na pokładzie. „Nasze plany długoterminowe zakładają organiczny wzrost i zwiększenie zakresu działalności, tak by oferta BinarApps była bardziej kompleksowa. Śledzimy trendy rynkowe zarówno w technologiach, jak i biznesie, pozyskujemy nowe kompetencje, zdobywamy nowe kontrakty” – powiedział ISBtech Adam Przymusiała, CEO BinarApps. Źródło: ISBtech

Hawe Telekom: Powołał departament badawczo-rozwojowy „B+R Lab 360”. Jego celem jest rozwój i wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i usług, we współpracy z jednostkami naukowymi i startupami. W obszarze zainteresowania firmy Hawe Telekom znajdują się projekty badawczo-rozwojowe wykorzystujące potencjał 5G w sieciach telekomunikacyjnych, zwiększanie bezpieczeństwa sieci własnej oraz rozwój narzędzi z obszaru Przemysłu 4.0. Źródło: ISBtech

Billennium: Polska spółka IT tworząca rozwiązania dla biznesu, poinformowała o otwarciu 1 sierpnia Delivery Center w Mississauga (Ontario) w Kanadzie. Po Niemczech, Indiach i Malezji to czwarty oddział zagraniczny firmy. Za rozwój Billennium Canada odpowiada Piotr Chmielowski, który objął stanowisko general managera. Źródło: ISBtech

Audioteka: Zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 18% do 79,98 mln zł, zwiększenie zysku netto z 5,07 do 6,96 mln zł, inwestycji grupy kwoty 6 mln zł w rozwój platformy i contentu. „Miniony rok był wyjątkowy głównie ze względu na trudną sytuację epidemiczną. Przez narzucone restrykcje nie odbyło się wiele wydarzeń branżowych, a komunikacja, która przeniosła się do Internetu, utrudniła budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami. Jednak dzięki wcześniejszemu doświadczeniu pracy zdalnej w rozproszonym, międzynarodowym środowisku, świetnie poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Nasz zespół produkcyjny w pełni zrealizował założone plany. Studia nagraniowe, z którymi współpracujemy szybko dostosowały się do wymogów bezpieczeństwa i kontynuowały prace. Pomimo obostrzeń, na przestrzeni całego roku udało się wyprodukować rekordową liczbę ponad 400 nagrań, w tym niemal 300 single voice’ów, 20 superprodukcji, a także ponad 100 podcastów i innych typów nagrań” – powiedział Arkadiusz Seidler, członek zarządu Audioteki. Źródło: ISBtech

Orange Polska: Spowolnienie na rynku stacjonarnym raczej przejściowe, spółka oczekuje powrotu zwiększonego popytu po wakacjach. Oczekiwany pozytywny wpływ ostatnich zmian w cennikach na wyniki w kolejnych kwartałach. W drugim półroczu dynamika przychodów spadnie (niższe stawki MTR, FTR) ale wpływ na EBITDA będzie pomijalny. Rynek nieruchomości nadal trudny. Ewentualne plany dotyczące infrastruktury (w tym mobilnej) spółka sprecyzuje dopiero po finalizacji sprzedaży FiberCo. Ostatnie kilka tygodni trudniejsze w kontekście rozbudowy sieci FTTH (w kontekście pogody – burze). Zarząd zakłada, że wraz z publikacją finalnego kształtu ustawy o cyberbezpieczeństwie w II półroczu możliwe będzie więcej informacji na temat strategii rządu odnośnie pasma 700MHz. Źródło: spółka, Trigon

Cyfrowy Polsat: Rozpoczyna się rebranding w grupie, m.in. marka Cyfrowy Polsat zmieni nazwę na Polsat Box – Zniknie też marka Ipla, a Ipla i Cyfrowy Polsat GO zmienią się w jeden serwis Polsat Box Go. Marki Plus i Polsat będą miały nowe logotypy. Źródło: spółka

Satis Group: Uprawomocniło się postanowienie o wykonaniu układu, zatwierdzonego z wierzycielami w marcu 2020 roku, które spółka otrzymała od Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy 8 czerwca br. Formalne zakończenie procesu pozwoli spółce po okresie stagnacji w pełni skoncentrować się na rozwoju działalności w nowych segmentach z obszaru medtech: walce z niepłodnością oraz profilaktyce znamion skóry. Satis Group przygotowuje się również do wejścia w trzeci, niezapowiedziany jeszcze obszar tego rynku. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

P4: Grupa Iliad złożyła grupie Liberty Global wstępną, niewiążącą ofertę nabycia 100% udziałów w spółce UPC Polska Sp. z o.o., wycenionej na 7,3 mld zł. „Obecnie prowadzone są rozmowy pomiędzy stronami, jednak Grupa Iliad nie może zapewnić, że transakcja dojdzie do skutku. Wynik rozmów zostanie zakomunikowany w terminie późniejszym” – podała spółka. Jak podano, wartość oferty nabycia bazuje na estymowanej wartości EBITDA za rok 2021 w wysokości 782 mln zł. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: JRH zawarł z Imperio ASI, Nunatak, założycielami Livekid oraz Livekid umowę inwestycyjną oraz umowę wspólników, dotyczącą nabycia przez JRH, Nunatak i Imperio łącznie do 78 udziałów w docelowym kapitale zakładowym Livekid, stanowiących 22,61% udziałów w docelowej strukturze właścicielskiej za kwotę 9 mln zł, przy czym JRH nabędzie łącznie 13,91% udziałów. Wartość inwestycji JRH została określona na poziomie ok. 5,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Euvic: Softiq – spółka należąca do Grupy Euvic kupiła udziały w Grupie Stermedia – jednego z liderów na rynku sztucznej inteligencji i zrobotyzowanej automatyzacji procesów. „Transakcja pozwoli na wzmocnienie kompetencji Grupy Euvic i uzupełnienie jej oferty o kolejne innowacyjne produkty i usługi z obszaru technologii przyszłości. Udziały w Grupie Stermedia nabył Softiq – spółka należąca do Grupy Euvic, która specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla administracji publicznej, bankowości i ochrony zdrowia” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Elevato: Spółka z branży HR Tech zakłada debiut na NewConnect. W minionym roku przychody Elevato zwiększyły się o 14% r/r do 1,3 mln zł. Elevato to system ATS (Applicant Tracking System), który pozwala firmom przeprowadzić skuteczny proces rekrutacji w efektywny i szybki sposób, począwszy od publikacji ogłoszeń o pracę, przez rozmowy z kandydatami online, selekcję aplikacji, aż po końcową analizę kluczowych KPI i monitorowanie efektywności całego procesu i raportowanie. Źródło: ISBnews

WP Holding: Wirtualna Polska Holding złożyła deklarację nabycia 18,52 mln akcji spółki Modern Commerce w ramach emisji mającej na celu m.in. sfinansowanie akwizycji Moliera2.com. W ramach tej emisji 18,52 mln akcji kupi WP Holding, po cenie emisyjnej 0,54 zł za akcję. Jednocześnie Marcin Michnicki, dotychczasowy główny akcjonariusz spółki, złożył deklarację nabycia około 12,96 mln akcji, po tej samej cenie. Źródło: ISBnews

Jutro Medical: Spółka, która rozwija przychodnię online połączoną z nowoczesną kliniką, pozyskało 27 mln zł (6 mln euro) w rundzie seed, której przewodził fundusz Inovo Venture Partners, przy udziale niemieckiego Rheingau Founders, Market One Capital i aniołów biznesu. Pozyskane środki posłużą do rozwoju platformy ułatwiającej pracę lekarzom oraz ekspansję w kolejnych miastach. Inwestorzy, którzy wzięli udział w najnowszej rundzie, wsparli już wcześniej Jutro Medical w rundzie preseed, w której startup otrzymał 6,2 mln zł. Źródło: ISBnews

Escola: Spółka tworząca aplikacje webowe i mobilne w Polsce, zamierza zadebiutować na NewConnect w 2022 r., a w rozpoczynającej się 27 lipca kampanii crowdinvestingowej planuje pozyskać do 4 mln zł. Środki chce przeznaczyć m.in. na akwizycje spółek z branży IT i rozwój autorskich produktów. Źródło: ISBnews

IdoSell: Dostawca platformy do prowadzenia dużych sklepów internetowych – zawarł 22 lipca umowę przejęcia większościowego pakietu udziałów węgierskiej platformy sklepowej Shoprenter, podała spółka. Wartości transakcji nie ujawniono. CEO IdoSell Paweł Fornalski zapowiada w rozmowie z ISBnews, że transakcja ta może być początkiem konsolidacji platform sklepowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Akcje spółki zostały zarejestrowane w KDPW, co umożliwiło złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect. Spółka liczy na debiut na NewConnect na przełomie sierpnia i września br. W czerwcu br. Woodpecker.co z sukcesem przeprowadził publiczną ofertę sprzedaży akcji o wartości 11 mln zł. Źródło: spółka

IMS: Zarząd IMS podpisał kolejną umowę inwestycyjną dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego inwestora udziały stanowiące łącznie 1,82% w podwyższonym kapitale zakładowym za kwotę 748 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 40 mln zł. Rabat w stosunku do pierwotnej ceny emisyjnej (dającej wycenę ok. 50 mln zł) wynika z faktu, że inwestor – na stałe mieszkający w USA prawnik z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w obszarze praw autorskich, będzie zaangażowany w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Closer Music w Stanach Zjednoczonych. Źródło: spółka

IdoSell: Dostawca platformy do prowadzenia dużych sklepów internetowych nie ma planów związanych z ewentualnym debiutem spółki na głównym rynku GPW. IdoSell chce być integratorem rynku w swojej branży przejmując inne firmy zarówno w Polsce jak i za granicą i bedzie starać się finansować kolejne M&A przede wszystkim z kapitałów własnych, zapowiedział CEO spółki Paweł Fornalski. Źródło: spółka

Orange Polska: Rada nadzorcza przyjęła program motywacyjny dla zarządu i kluczowych menedżerów grupy. Program oparty jest o trzyletnie cykle, z których pierwszy rozpoczyna się w 2021 roku, a kolejne w następujących po sobie latach kalendarzowych. Do uczestnictwa w programie uprawnionych jest ok. 100 pracowników. W serii pierwszej uczestnicy mogą nabyć łącznie do ok. 2 mln akcji fantomowych w cenie 0,50 zł za akcję. Warunkiem wykupu przez spółkę akcji fantomowych serii pierwszej jest utrzymanie średniego kursu akcji spółki w I kwartale 2024 roku na poziomie równym lub wyższym niż średni kurs akcji w I półroczu 2021 roku. Wskaźniki na których bazować będzie rozliczenie programu to EBITDAaL 20221-2023 (30%), organiczne przepływy pieniężne 2021-2023 (25%), osiągnięcie określonego poziomu redukcji emisji CO2 (10%) oraz osiągnięcie określonego poziomu ceny akcji do 2024 (35%). Źródło: spółka, Trigon

IdoSell: Spółka zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu udziałów węgierskiej platformy sklepowej Shoprenter, podała spółka. Wartości transakcji nie ujawniono. CEO IdoSell Paweł Fornalski zapowiada w rozmowie z ISBnews, że transakcja ta może być początkiem konsolidacji platform sklepowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: ISBnews

Kogena: Polski startup, który rozwija globalną platformę do monitorowania i analizy pracy robotów współpracujących (cobotów), otrzymał od inwestorów ok. 4,5 mln zł. Rundzie seed przewodził fundusz Kogito Ventures wraz z kolektywem aniołów biznesu. Udział wziął też Satus Starter VC. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój platformy oraz ekspansję w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Źródło: ISBtech

Burda Media Polska (BMP): Porozumiała się z Gruner und Jahr (G+J) w sprawie nabycia na rynku polskim grupy popularno-naukowych marek wydawniczych „Focus”, wraz z portalem Focus.pl. Jak wskazano, „Focus” jest silną marką medialną i publikacją popularnonaukową o ugruntowanej pozycji w Polsce. Przejęcie „Focusa” umożliwi BMP dalszy rozwój marki na polskim rynku i kontynuację prac nad dopasowaniem treści do oczekiwań polskich odbiorców. Do tej pory „Focus” był wydawany przez BMP na podstawie licencji udzielonej przez G+J. Wraz z zakupem „Focusa”, BMP uzgodniła wspólnie z G+J zaprzestanie współpracy związanej z „Galą” w Polsce. Źródło: Trigon

K2 Holding: Zarząd zdecydował o zakończeniu pierwszego programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia Łącznie nabytych zostało 167,4 tys. akcji za ok. 1,75 mln zł. Skup trwał od 23 maja 2018 roku. Źródło: spółka

Iliad: Xavier Niel oferuje w wezwaniu 182 euro za akcję Iliad. Oferta z 61% premią w stosunku do wczorajszego zamknięcia i 53% do średnie ważonej z ostatniego miesiąca. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Point72: Międzynarodowa organizacja zarządzająca aktywami z siedzibą w USA, otworzyła w Warszawie swoje biuro. W 2021 r. firma planuje zatrudnić 150 specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie technologii, finansów, zarządzania danymi i operacji. „W ciągu najbliższych dwóch lat Point72 spodziewa się, że warszawskie biuro stanie się największym oddziałem firmy poza Stanami Zjednoczonymi i będzie wspierać jej kluczowe procesy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) razem z Narodowym Centrum Nauki (NCN) ogłaszają konkurs „Artiq – Centra Doskonałości AI”. W jego ramach finansowane będą badania podstawowe oraz prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia na rynku najnowszych rozwiązań opartych na technologii AI, poinformowało NCBR. Budżet konkursu to 60 mln zł, a nabór wniosków rozpocznie się 20 września tego roku. Źródło: ISBnews

NENT Group: Nordic Entertainment Group oraz operator telewizji kablowej UPC podpisały wieloletnią umowę dystrybucyjną, która umożliwi klientom UPC dostęp do serwisu streamingowego Viaplay. Data uruchomienia usługi dla klientów UPC zostanie podana wkrótce. Źródło: ISBnews

Grupa 3S: Ogólnopolski dostawca rozwiązań ICT dla biznesu, rozbudowuje swoją sieć światłowodową o nowe miasta. Do końca 2021 roku, firma planuje inwestycje w tym zakresie w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Białymstoku. Łącznie, w całym 2021 roku 3S wybuduje 900 km sieci światłowodowej, z czego do końca tego roku pozostało 450 km. Firma właśnie rozpoczęła budowa własnej infrastruktury w Lublinie i Białymstoku. Źródło: ISBtech

Bank Millennium: Jako pierwszy bank rozpoczyna udostępnianie płatności zbliżeniowych BLIK-iem w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Może z nich korzystać już pierwsza grupa klientów, a wkrótce kolejne. Teraz – zamiast podawać kod BLIK, wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala płatniczego. Źródło: spółka

Emplocity: Spółka opracowała chatbota Q&A w celu wsparcia bieżących rekrutacji oraz usprawnienia komunikacji z kandydatami. Rozwiązanie powstało przy współpracy z klientami firmy i jest bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania rynku. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji Q&A BOT zautomatyzuje średnio 80% zapytań trafiających do rekruterów, tym samym usprawni proces rekrutacji i skutecznie odciąży zespoły HR. Źródło: spółka

Poczta Polska: W zaledwie dwa miesiące liczba użytkowników usługi eSkrzynki zwiększyła się o ok. 11 tys. Obecnie z eSkrzynki korzysta już łącznie ponad 34 tys. odbiorców. eSkrzynka została wprowadzona w związku z zaleceniami w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zapewnia adresatom możliwość bezpiecznego i szybkiego odbioru korespondencji poleconej drogą online, a więc bez wychodzenia z domu czy biura. Źródło: spółka

Bank Pocztowy: Od 2 sierpnia br. do nowo otwieranych kont biznesowych w Banku Pocztowym wydawane będą wyłącznie karty biznes Mastercard, które umożliwiają między innymi skorzystanie z darmowego pakietu ubezpieczenia na 12 miesięcy. To kolejny etap rozpoczętego w czerwcu procesu zacieśniania strategicznego partnerstwa z firmą Mastercard, mającego na celu docelową współpracę z tylko jedną organizacją płatniczą, co w założeniu ma pozwolić na optymalizację kosztów i dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Źródło: spółka

Neinver: Spółka uruchomiła udoskonalone narzędzie analizy handlowej w całym swoim portfolio. To system, którego zadaniem jest dostarczanie sklepom codziennych danych o uzyskiwanych wynikach, a także kluczowych informacji przydatnych w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Rozwiązanie klasy „business intelligence”, oryginalne narzędzie firmy Neinver, może stanowić wsparcie dla wyników poszczególnych marek lokalnych i światowych we wszystkich 21 centrach, którymi spółka zarządza w Europie. Źródło: spółka

Wearfits: Startup w ramach S5 – Akceleratora Technologii 5G w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i przy wsparciu specjalistów Ericsson dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) i możliwościom sieci 5G stworzył oprogramowanie, dzięki któremu kupujący odzież z wykorzystaniem telefonu może odwzorować swoją sylwetkę i przymierzać ubrania nie wychodząc z domu. Źródło: spółka

T-Mobile: Ponad 120 nowych stacji bazowych sieci 5G uruchomił w ostatnich dniach TMobile.W tym tygodniu, do listy miast w których klienci TMobile mogą korzystać z technologii 5G dołączyły m. in., Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Radom, Białystok, Tarnów, Olsztyn, Chełm czy Nowy Sącz. Obecnie sieć 5G TMobile obejmuje blisko 1800 stacji. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Ogłosił wprowadzenie SD WAN Remote Access, funkcji zaprojektowanej w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpiecznego dostępu zdalnego. To jeden z pierwszych dostawców zarządzanej usługi SD WAN zintegrowanej z Versa SASE. „Jeśli chodzi o model pracy, przedsiębiorstwa znajdują się w punkcie zwrotnym, a budowanie infrastruktury sieciowej wspierającej pracę hybrydową jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych i pilnych problemów przedsiębiorstw na całym świecie. Model hybrydowy przedstawia szereg nowych wymagań i wyzwań związanych z zapewnieniem bezpiecznego zdalnego dostępu, niezależnie od lokalizacji lub urządzenia – powiedział Peter Coppens, wiceprezes ds. portfolio produktów firmy Colt. Źródło: spółka

Kruk: Grupa wdrożyła usługę Microsoft Teams dla ponad 3 tys. pracowników. Rozwiązanie chmurowe wpisało się w potrzeby rozproszonego środowiska i zapewniło możliwości efektywnego zarządzania procesami windykacyjnymi. Źródło: spółka

Red Hat: Udostępnił rozwiązania Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.3 najnowszej wersji platformy do zarządzania środowiskiem Kubernetes klasy korporacyjnej. Źródło: spółka

True men: Polska marka rozpoczęła współpracę z Notino, największym sklepem internetowym z perfumami i kosmetykami w Europie. Wejście do Notino to kolejny etap ekspansji i budowania międzynarodowego brandu, a także następny krok dla rozwoju silnej sieci dystrybucji. Źródło: spółka

Speedmail: Będzie przez kolejny rok realizować doręczenia pocztowe dla Generali Polska. „W Generali wysyłamy do naszych klientów ponad 3 mln przesyłek zwykłych rocznie, z czego znaczna część jest realizowana przez Speedmail. Zdecydowaliśmy się na współpracę z tym operatorem ponieważ skutecznie realizuje usługę dostarczenia. Ponadto zapewnia nam możliwość śledzenia wszystkich przesyłek na każdym etapie doręczenia, co jest dla nas bardzo ważne – mówi Grzegorz Kowalik, dyrektor departamentu administracji w Generali Polska. Źródło: spółka

Grupa Inelo: Wprowadziła rozwiązanie Tachoscan Web jako kolejny krok w ekspansji na rynki zagraniczne. Do tej pory w portfolio produktów bielskiej firmy znajdowały się rozwiązania do wykrywania manipulacji, jak Tachoscan Control. Korzystają z niego 42 inspekcje drogowe i służby kontrolne w 23 krajach Europy. Tachoscan Web dedykowany jest zagranicznym firmom transportowym. Innowacją w przypadku tego rozwiązania jest funkcjonowanie w systemie SaaS. Premiera nowego oprogramowania w pierwszych trzech państwach, Holandii, Hiszpanii i Rumunii, odbędzie się 1 września 2021 roku, ale już teraz dostępna jest wersja Beta. Źródło: ISBtech

ITMagination: Po raz kolejny otrzymała certyfikację Złotego Partnera Microsoftu, spełniając zalecenia Partner Network Program. Firma zademonstrowała szczegółową wiedzę w zakresie dostarczania wysokiej jakości rozwiązań w kilku wyspecjalizowanych obszarach działalności. Źródło: spółka

Orange Polska: Zwiększył ilość GB do wykorzystania w pakietach Orange Love. Spółka zaoferuje więcej GB w pakietach m.in. z 10GB do 30 GB w Orange Love Mini, czy z 10GB do 30GB w Orange Standard. Źródło: spółka

PayU: Operator na rynku płatności online działający na czterech kontynentach, udostępni płatności push we współpracy z Visa, światowym liderem płatności cyfrowych. PayU, za pośrednictwem usługi Card Push, dostarczy firmom szybką, prostą i wydajną realizację płatności do punktów końcowych. Dzięki wykorzystaniu Visa Direct, platformy umożliwiającej dokonywanie płatności push w czasie rzeczywistym, firmy korzystające z PayU Card Push otrzymają możliwość błyskawicznego przesyłania pieniędzy na konto bankowe powiązane z odpowiednią kartą płatniczą Visa. Źródło: spółka

CheckPoint: Wskazuje, że LemonDuck (wcześniej znany jako narzędzie wykorzystujące w złośliwy sposób zainfekowane PC-ty do wydobywania kryptowalut), dziś potrafi kraść dane uwierzytelniające i usuwać kontrole bezpieczeństwa. Hakerzy w swoich kampaniach z 2020 roku starali się dostarczyć je na komputery ofiar za pomocą przynęt związanych z COVID-19; natomiast w br. wykorzystywali nowo załatane luki Exchange Server, aby uzyskać dostęp do niezaktualizowanych systemów. Malware ma możliwość dalszego zdalnego wykonywania kodu, stając się furtką dla kolejnych programów hakerskich (ransomware, spyware) lub zaawansowanych narzędzi do prowadzenia cyberwojny. Źródło: spółka

Kaufland: Uruchomił aplikację mobilną Kaufland Connect – platformę wymiany informacji, integracji oraz specjalnych akcji dedykowanych pracownikom. Źródło: spółka

Digital Now! Holding: Organizator programu akceleracji skierowanego do polskich start-up’ów tworzących rozwiązania dla branży e-commerce – zdecydował o przedłużeniu naboru o kolejny miesiąc, do 31 sierpnia. Zakwalifikowane do programu zespoły podejmą 3-miesięczną współpracę z partnerem technologicznym, co pozwoli im na testowanie swojego rozwiązania od razu w praktyce oraz zdobycie pierwszego przełomowego zlecenia w branży e-commerce. Źródło: spółka

Thales: Jest pierwszą firmą, która stworzyła bezstykową kartę biometryczną w pełni zgodną z głównymi certyfikatami systemów płatności. Biometria odcisków palców ma być preferowaną metodą uwierzytelniania kart płatniczych EMV. Dystans społeczny napędza popyt na zbliżeniowe i bezdotykowe płatności, a biometryczne karty płatnicze spełniają tę potrzebę dla wszystkich transakcji, bez limitów wydatków. Źródło: ISBtech

GFT Poland: We współpracy z Google Cloud, uruchamia na Akademii Leona Koźmińskiego, autorski program nowych studiów podyplomowych – GFT&Google Cloud – rozwiązania chmurowe w praktyce. Jak wskazuje nazwa rocznego kursu, koncentrował się on będzie głównie na zagadnieniach praktycznych, którymi dzielić się będą ze studentami pracownicy GFT Poland. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Zapewni łączność z Cboe Europe Derivatives (CEDX) za pośrednictwem ekstranetu finansowego Colt, Colt PrizmNet. Skróci to czas wprowadzania produktów na rynek i zmniejszy ryzyko opóźnień i utraconych transakcji dla klientów szukających dostępu do nowej giełdy. ‚Nowy rynek zmieni sposób obrotu europejskimi instrumentami pochodnymi, zwiększając płynność. Pozytywnie też wpłynie na wskaźnik cen oraz zapewni holistyczną strukturę rynku – powiedział Matthew Reinholds, segment sales director w Colt. Źródło: ISBtech

Bridge Solutions Hub: Operator systemu CMR/kalendarza online i wyszukiwarki usług w branży health&beauty oraz dostawca oprogramowania komputerowego w modelu Calendar as a Service (ClaaS) podpisała list intencyjny z Kodano Optyk w kontekście współpracy w zakresie wykorzystania aplikacji CRM/kalendarza Wpadaj.pl w działalności Kodano Optyk. Źródło: ISBtech

Answear, Huawei: Aplikacja mobilna należąca do jednego z najpopularniejszych sklepów internetowych Answear.com, została zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że można ją pobrać z AppGallery zarówno na najnowsze urządzenia Huawei oparte o HMS, jak i starsze modele z GMS. Aplikacja Answear oferuje dostęp do ponad 350 światowych marek, a rozbudowana wyszukiwarka, system filtrów, notyfikacji i rekomendacji umożliwia łatwe znalezienie produktów dopasowanych do własnych potrzeb. Źródło: spółka

Żabka: Pierwsza mobilna Żabka pojawi się w strefie gastronomicznej Wrocław Tattoo Konwent. To nowy, innowacyjny koncept sklepów testowanych przez sieć Żabka. Klienci będą mogli zrobić w nich szybkie zakupy na targach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych. W przyszłości mobilne Żabki mogą pojawić się także w okolicach szkół i uczelni, a w sezonie urlopowym w miejscowościach letniskowych. Źródło: spółka

