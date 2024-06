Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) wydało rozporządzenia wskazujące uprawnionych do urlopów energetycznych i odpraw na mocy ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w ciągu dwóch miesięcy zostaną zawarte umowy z poszczególnymi spółkami, poinformował wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.

„Jesteśmy na finiszu negocjowania umowy pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a zarządcą rozliczeń. Później my występujemy do ministra finansów o środki, następnie Ministerstwo Aktywów Państwowych zawrze umowy. Czyli liczę, że to będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach – do dwóch miesięcy uważam, [że zostaną zawarte] umowy ze spółkami, które będą mogły wiedzieć jakie będą środki przyznane” – powiedział Kropiwnicki, odpowiadając na pytania posłów.

Pytanie dotyczyło terminu zawarcia umowy między MAP a zarządami spółek energetycznych i górniczych, których pracownicy mogliby korzystać z osłon, przewidzianych w ustawie, w tym m.in. pracowników ZE PAK w Koninie.

Wiceminister podkreślił, że zostały już wydane rozporządzenia, które wskazują, kto jest uprawniony do tych urlopów energetycznych i odpraw emerytur, czyli całego tego pakietu, który jest zawarty w ustawie.

„Przygotowujemy tę umowę z zarządcą rozliczeń, następnie będziemy w trakcie przygotowań umowy ze spółkami. Liczymy na to, że to w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy cała ta procedura będzie zamknięta” – podsumował.

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Osłony socjalne obejmują:

– urlopy energetyczne,

– urlopy górnicze,

– jednorazowe odprawy pieniężne.

