Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) – informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia – wzrósł o 0,3 pkt m/m do 70,9 pkt w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wartość wskaźnika rośnie od początku br. – w różnym tempie; od grudnia 2023 wzrósł o 4 pkt. Na dość ostrożne prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują niezmiennie wyniki badania koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

„Mimo to nie obserwujemy zmian w wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego, zaś stopa bezrobocia wg. BAEL na koniec czerwca 2024 osiągnęła rekordowo niską wartość 2,7%. Na rynku pracy w ciągu ostatniego roku zauważalne są jednak negatywne zjawiska, takie jak niska podaż nowych miejsc pracy, niskie szanse zatrudnienia dla osób bezrobotnych i znaczna deprecjacja ich kwalifikacji oraz nasilające się zjawisko zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy” – czytamy w raporcie.

Pięć składowych zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku; dwie składowe zapowiadają spadek – poprawę, podało Biuro.

BIEC podkreślił, że obserwowany mniejszy napływ do bezrobocia przekładać powinien się na niższą stopę bezrobocia, natomiast biorąc pod uwagę przeciętnie stosunkowo niski poziom zatrudnialności osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, to prawdopodobieństwo dopasowania do ofert pracy jest relatywnie niewielkie.

„Bardziej niepokojące informacje płyną z porównania danych dotyczących liczby zarejestrowanych osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Jest to wartość, która sygnalnie wskazuje na trudności funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany choć mają charakter wręcz pełzający, a całkowita liczba takich zarejestrowanych bezrobotnych jest mała (nieco ponad 30 tys. osób), to od kwietnia do września wzrosła ona o ponad 11%” – czytamy dalej.

We wrześniu, w porównaniu do sierpnia, wypłacono łącznie o 4% więcej zasiłków (całkowita kwota wypłaconych świadczeń), a od kwietnia ten wzrost wyniósł ponad 25%, podano także.

„Na dość ostrożne prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują niezmiennie wyniki badania koniunktury GUS. Nadal przeważa ujemne saldo odpowiedzi na pytanie o zmiany liczby pracowników. Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłowych częściej zapowiadają plany redukcji liczby zatrudnionych niż nowych przyjęć do pracy. Ogólna ocena finansowa przedsiębiorstw przemysłowych pozostaje na niezmienionym, negatywnym, poziomie” – podsumowano

Źródło: ISBnews