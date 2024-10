Cena ropy weszła w fazę korekty wzrostów po obniżeniu napięcia na Bliskim Wschodzie i nadal może pozostawać pod presją, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak. Ceny paliw na stacjach nie będą jednak zniżkować, na co wpływ może mieć osłabiająca się polska waluta, dodał.

„Ropa naftowa reagowała dosyć burzliwie na sytuację na Bliskim Wschodzie w tym roku. Przede wszystkim, cały rynek finansowy zastanawiał się, czy Izrael zdecyduje się na atak na irańską infrastrukturę związaną z ropą naftową, ale – jak pokazuje końcówka października – do takich ataków nie doszło, a rynek finansowy odetchnął, co doprowadziło do bardzo wyraźnego spadku cen na rynku ropy. Ropa naftowa tak naprawdę zneutralizowała większość wzrostów, które obserwowaliśmy na końcu III kwartału i w tym momencie ceny spadają nawet poniżej 70 USD za baryłkę. Kluczowe czynniki dla rynku ropy naftowej to, oczywiście, to, czy OPEC Plus zdecyduje się na podniesienie produkcji od grudnia tego roku. Bazując na tym, że w dalszym ciągu mamy dosyć ograniczone perspektywy związane z tym, co dzieje się z popytem na ropę naftową może okazać się, że podniesienie produkcji ze strony krajów OPEC Plus doprowadzi do tego, że będzie w dalszym ciągu presja na spadek cen ropy naftowej” – powiedział Stajniak w rozmowie z ISBnews.

Wskazał, że z perspektywy polskich stacji benzynowych mieliśmy dosyć niskie ceny i nawet spadek poniżej 6 zł za litr benzyny.

„Niemniej, sytuacja odmieniła się, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Już w tym momencie nie obserwujemy złotego do dolara w okolicach 3,80 zł, ale jest już to powyżej 4 zł. Więc nawet sytuacja, w której za baryłkę ropy płacimy w okolicach 70 USD, nie powoduje, że ceny na stacjach spadają. Jeżeli w przyszłym roku będziemy nadal obserwować spadek cen, a jest to prognozowane przez większość instytucji finansowych, jest duża szansa na to, że ceny benzyny ustabilizują się w okolicach 6 zł. Niemniej bardzo ważny będzie też wpływ tego, co będziemy obserwować na polskim złotym. Od marca istnieje duża szansa na obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i to może wpłynąć na to, że złoty będzie osłabiał się na wartości” – dodał wicedyrektor.

Źródło: ISBnews