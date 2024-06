Prognozy GDDKiA na br. zakładają wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 20 mld zł. W następnych latach wydatkowanie na inwestycje będzie utrzymane na tym samym poziomie, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Od stycznia do maja br. wydatki były wyższe o 20% r/r i sięgnęły 5,4 mld zł.

„Rok 2024 będzie kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu wydatków, w tym przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, co obrazuje wykonanie na koniec maja – czyli kwota ponad 5,4 mld zł. Jest to gwarancja stabilności i bezpieczeństwa pod kątem finansowym realizowanych inwestycji. Prognozy wydatków inwestycyjnych GDDKiA na 2024 r. zakładają wydatki w wysokości ponad 20 mld zł. W następnych latach wydatkowanie na inwestycje będzie utrzymane na tym samym poziomie” – czytamy w komunikacie.

GDDKiA poinformowała, że od początku 2024 r. podpisała 16 umów, czyli tyle co w całym 2023 r. Podała też, że ich liczba jeszcze wzrośnie.

„Podpisane w tym roku umowy na realizacje to blisko 200 km nowych dróg o wartości ok. 7,5 mld zł. Wydatkowanie na inwestycje GDDKiA w 2023 r. było na poziomie 17 mld zł. Prognoza na rok 2024 to ponad 20 mld zł. Zbliżamy się również do blisko 1,5 tys. km nowych dróg będących w realizacji” – czytamy także.

Dyrekcja poinformowała, że w ogłaszanych przetargach nadal priorytet będzie miała formuła „Projektuj i buduj”, jednak systematycznie będzie zwiększany udział przetargów „Buduj”.

Źródło: ISBnews