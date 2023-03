W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 25. Banking Forum & 21. Insurance Forum. Wydarzenie skupia liderów świata finansów, którzy spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji.

Kluczowe tematy pierwszego dnia konferencji

Wstęp do dwudniowego kongresu stanowić będzie keynote speech na temat wyzwań i prognoz makroekonomiczne w perspektywie krótko i długoterminowej. Podczas debaty inauguracyjnej eksperci porozmawiają o roli instytucji finansowych w odbudowie Ukrainy. Omówią m.in. scenariusze dotyczące zaangażowania polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych w odbudowę Ukrainy, kierunki wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i nawiązanych relacji oraz możliwości wsparcia administracji rządowej i realnych przewag Polski w kontekście nawiązania współpracy z Ukrainą na tle innych państw. Kolejna dyskusja oparta zostanie o najważniejsze elementy w procesie zielonej transformacji sektora finansowego m.in. priorytety dla banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie ESG, finansowanie projektów związanych z transformacją energetyczną, europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, wpływ ESG na działalność ubezpieczeniową towarzystw ubezpieczeniowych. Ważnym tematem będzie również nowoczesny klient i jego potrzeby – hiperpersonalizacja, przyszłość usług BNPL, kształcenie i podnoszenie umiejętności cyfrowych klientów banków i firm ubezpieczeniowych oraz potrzeby klientów Generacji Z i pokolenia Silver.

Dwie oddzielne ścieżki tematyczne drugiego dnia konferencji

Drugi dzień wydarzenia zostanie podzielony na dwie ścieżki tematyczne: bankową i ubezpieczeniową. Kluczowymi tematami części bankowej będzie ocena stanu polskiego sektora bankowego na tle europejskim w zakresie m.in. potencjału sektora i zwiększania zdolności do finansowania gospodarki, zwrotu z zainwestowanego kapitału, krajowych i regionalnych programów rozwojowych oraz cyfryzacji bankowości. Prelegenci przeanalizują m.in. rolę gotówki w obecnych czasach, nowe metody płatności, trendy w bankowości centralnej, waluty cyfrowe banków centralnych oraz zagrożenia płynące z wejścia cyfrowych walut na rynek bankowości. W ramach ostatniej debaty przedstawiony zostanie stan rynku kredytowego, jego perspektywy w kontekście obecnej oraz przyszłej sytuacji makroekonomicznej i regulacyjnej.

Część dedykowana ubezpieczeniom rozpocznie się od dyskusji na temat ryzyk i priorytetów sektora na 2023 rok. Pojawią się takie zagadnienia, jak m.in. działalność ubezpieczeniowa w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym, odbudowanie rynku w czasach wysokich stóp procentowych i możliwości zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń w okresie recesji i inflacji, redukcja luk ubezpieczeniowych, konsolidacja na rynku ubezpieczeniowym. Prelegenci rozważą również pytanie dotyczące tego jaką rolę odgrywają firmy ubezpieczeniowe w budowaniu zaufania i edukacji klientów. Kolejne panele poświęcone zostaną tematom dotyczącym inwestowania w nowy technologie, Bancassurance, Affinity i Embedded Insurance. Podniesione zostaną m.in. kwestie związane z rekomendacją U i jej wpływem na rynek, współpracy między bankami a ubezpieczycielami, słabnącymi wynikami współpracy z bankami w kontekście bancassurance. Nie zabraknie także analizy zmian w zakresie likwidacji szkód oraz związanego z nimi dostosowywania się rynku.

Banking Forum & Insurance Forum

W tegorocznej edycji udział w roli prelegentów potwierdzili między innymi:

Dariusz Blocher , Członek Rady Nadzorczej, Budimex, Non-Executive Managing Director, Ferrovial Construction International

, Członek Rady Nadzorczej, Budimex, Non-Executive Managing Director, Ferrovial Construction International Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa KPRM

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa KPRM Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy

Prezes Zarządu, Citi Handlowy Jarosław Hermann, Członek Zarządu/CTO, Bank Millennium

Członek Zarządu/CTO, Bank Millennium Zbigniew Jagiełło, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum

Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum Beata Javorcik , Chief Economist, EBRD

, Chief Economist, EBRD Krzysztof Morawski, Członek Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Członek Zarządu, Europa Ubezpieczenia Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska

Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu, Alior Bank

Prezes Zarządu, Alior Bank Leszek Skop, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE

Kongres jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Wydarzenie to jest realizowane w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Źródło: MMC Polska