W dniach 14-15 października 2024 roku w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 28. Banking & Insurance Forum. Podczas nadchodzącego kongresu eksperci oraz liderzy sektora bankowego i ubezpieczeniowego poruszą kwestię kluczowych wyzwań i trendów wpływających na sektor finansowy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Wydarzenie rozpocznie się od analizy zmian w strukturach gospodarczych i ich wpływu na sektor bankowy oraz ubezpieczeniowy. Eksperci przedstawią wnioski z najnowszych raportów makroekonomicznych.

Jednym z głównych tematów będzie transformacja cyfrowa oraz globalne trendy technologiczne, które stają się motorem napędowym współczesnej gospodarki. Wdrażanie nowych technologii oraz kwestie dotyczące stabilności i bezpieczeństwa w kontekście dynamicznych zmian na arenie międzynarodowej również znajdą swoje miejsce w agendzie. Planowane są także dyskusje skupione na strategiach budowania konkurencyjności oraz tworzenia międzysektorowych sojuszy.

Banking & Insurance Forum ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące optymalizacji kosztów wdrażania sztucznej inteligencji, jej implementacji w biznesie, regulacji prawnych oraz zarządzania ryzykiem.

Znaczącą częścią programu będzie analiza roli sektora bankowego i ubezpieczeniowego w obronności kraju, a także ich odporności na ryzyka geopolityczne oraz zagrożenia cybernetyczne. Eksperci przyjrzą się rozwojowi aplikacji cyfrowych oraz wdrażaniu europejskich regulacji dotyczących identyfikacji elektronicznej.

Zmiany demograficzne, w tym przyszłość systemu opieki zdrowotnej i zabezpieczeń społecznych pojawią się w dyskusjach na temat przygotowania sektora ubezpieczeniowego dla starzejącego się społeczeństwa. W tej części kongresu istotnymi zagadnieniami będą – longevity risk oraz luka oszczędnościowa i emerytalna.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną kluczowe wyzwania makroekonomiczne i regulacyjne, z jakimi mierzy się sektor finansowy. Przewidziano analizy dotyczące przygotowań banków do funkcjonowania w nowych warunkach stóp procentowych oraz wpływu regulacji na kapitał i płynność finansową.

Rozważania na temat konsekwencji zmian prawnych dla sektora finansowego, w tym zagadnień związanych z kredytami denominowanymi oraz roszczeniami konsumenckimi, zajmują istotne miejsce wśród poruszanych tematów. W programie nie zabraknie również refleksji na temat współpracy między uczelniami a instytucjami finansowymi oraz rozwijania kompetencji społeczeństwa.

Agendę dodatkowo wzbogacą tematy innowacyjnych rozwiązań dla współpracy w sektorze ubezpieczeniowym, metody ochrony interesów klientów oraz kwestie związane z automatyzacją procesów sprzedażowych. Przewidziano także omówienie adaptacji do regulacji Open Finance oraz potencjału hiperpersonalizacji w ubezpieczeniach, jak również zagadnień dotyczących zarządzania ryzykami klimatycznymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Pełna agenda dostępna jest pod adresem: https://bankowosciubezpieczenia.pl/program/

W kongresie 28. Banking & Insurance Forum wezmą udział m.in.:

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Polska

Jarosław Mastalerz, Prezes Zarządu, PZU Życie SA

Prof. Agnieszka Słomka – Gołębiowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny), mBank SA

Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Banking & Insurance Forum jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Źródło: MMC