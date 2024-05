W dniach 7-9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), podczas którego obradować będą liczni przedstawiciele polskiego rządu, politycy ze wszystkich stron świata, a obok – czołowi biznesmeni, bez których trudno wyobrazić sobie debatę wokół wyzwań dla europejskiej gospodarki. Swój udział potwierdziło już ponad 1200. prelegentów. Tegoroczny Kongres, który na warsztat bierze szeroko pojętą zmianę i, zgodnie z hasłem przewodnim, transformację dla przyszłości, ma ambicję rzucić nowe światło i dodać nowej energii ważnym dla Europy kwestiom. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Otwarcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach swoją obecnością uświetnią Ursula von der Leyen, kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Donald Tusk, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady EEC. Sesja inauguracyjna pod tytułem „Europa – transformacja dla przyszłości” będzie okazją do podsumowania bilansu 20. lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zaproszeni goście będą rozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji i nowej architekturze europejskiego bezpieczeństwa. Paneliści odpowiedzą na kluczowe pytanie: jakiej Europy chcemy i jak to osiągnąć? O globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki będą mówić przedstawiciele biznesu: Rafał Brzoska, założyciel InPostu; Andrew Bester, Member Management Board Banking, Head of Wholesale Banking ING; Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Anna Pruska, prezes Comarchu.

Otwarcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego to odpowiedni moment na refleksję nad kondycją oraz przyszłością Europy. Obecność Ursuli von der Leyen oraz Donalda Tuska nadaje zbliżającej się edycji wyjątkowy prestiż, a sesja inauguracyjna będzie nie tylko okazją do podsumowania 20. lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale także analizy bieżącej sytuacji oraz wyznaczenia ścieżek rozwoju mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu

Wśród pozostałych, zagranicznych gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego są między innymi: Rashed Abdulkarim Al Blooshi, podsekretarz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi (ADDED) Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Ewelina Dobrowolska, minister sprawiedliwości Litwy; Tobias Gotthardt, sekretarz stanu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii; Amit Joshi, profesor IMD, ekspert w zakresie AI, analityki i strategii marketingowej; Iveta Radičová, premier Słowacji w latach 2010-2012; Albinas Zananavičius, wiceminister energetyki Litwy oraz Karolis Žemaitis, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki i Innowacji Litwy.

W gronie uczestników kongresu, oprócz premiera, znajdą się również przedstawiciele polskiego rządu. Będą to między innymi: Adam Bodnar, prokurator generalny, minister sprawiedliwości; Borys Budka, minister aktywów państwowych; Marzena Czarnecka, minister przemysłu; Andrzej Domański, minister finansów; Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska; Izabela Leszczyna, minister zdrowia; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W kongresowych sesjach udział wezmą także przedstawiciele zarządów największych firm i instytucji w Polsce, m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft; Alan Beroud, prezes PKP; Tomasz Domogała, przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ; Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska; Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy; Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments; Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland; Paweł Jarski, CEO Grupy Elemental; Agnieszka Kubera, prezeska Accenture Poland; Grzegorz Lot, prezes TAURON Polska Energia; Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Szymon Midera, wiceprezes PKO Banku Polskiego; Artur Popko, prezes Budimeksu; Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland; Michał Sołowow, właściciel Synthos czy Przemysław Sztuczkowski, prezes firmy Cognor Holding.

Nowością w programie kongresu jest EEC Talks – na otwartej scenie, w nowej formule, wystąpią znani ekonomiści, politycy, dyplomaci, ciekawe postacie ze świata biznesu, kultury i życia społecznego. Kluczowymi kryteriami doboru gości na EEC Talks są osobowość, otwartość, talent komunikacyjny oraz istotna treść, którą mają do przekazania. Elitarna scena EEC Talks ma za zadanie zapewnić publiczności wysokiej jakości prezentacje oraz merytoryczne dyskusje na tematy związane z gospodarką, polityką, dyplomacją oraz kulturą. Swój udział potwierdzili między innymi Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów w latach 1989-1991 oraz w latach 1997-2001, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju; Wojciech Fibak, polski tenisista, kolekcjoner sztuki, przedsiębiorca; Renata Gabryjelska, reżyserka, członkini Gildii Scenarzystów Polskich, coach, mówczyni motywacyjna; Jarosław Królewski, prezes TS Wisły Kraków, prezes i współzałożyciel Synerise, Saad Saleh Alsaleh, ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny kongres opiewać będzie w cykl spotkań mających na celu zacieśnianie relacji gospodarczych i handlowych Polski z innymi krajami. W jego ramach odbędą się panele pt.: Forum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Polska-Czechy, Perspektywy rozwoju polsko-brazylijskiej współpracy gospodarczej, Współpraca gospodarcza Polska-Indie, Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle spożywczym, Polskie izby handlowe na Litwie, Łotwie i Estonii, Inwestycje amerykańskie w Polsce oraz Forum Biznesu Abu Zabi-Polska, podczas któregoprelegenci rozmawiać będą na temat wpływu współpracy województwa śląskiego i emiratu Abu Zabi na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a ZEA, czyli jedną z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych gospodarek świata. Gośćmi, którzy potwierdzili swój udział w spotkaniach, będą m.in.: Mohammed Al Harbi, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce; Břetislav Dančák ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; Mateusz Gniazdowski, ambasador pełnomocny i nadzwyczajny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej; Carlos Massa Ratinho Júnior, gubernator stanu Paraná; Nagma M. Mallick, ambasador Indii w Polsce; Joydeep Roy, przedstawiciel Konsulatu Honorowego RP w Kalkucie; JJ Singh, prezes Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy H.E. Ahmed Khalifa Al Qubaisi, dyrektor generalny Abu Dhabi Chambers.

Podczas tegorocznej edycji kongresu organizatorzy przewidzieli nową strefę o nazwie „EEC Green Planet”, która odwoływać się będzie do zrównoważonego rozwoju i koncepcji green city. Efektowne namioty ze scenami usytuowane pomiędzy Międzynarodowym Centrum Kongresowym a Spodkiem, stworzą przejrzystą i zieloną, wielofunkcyjną przestrzeń konferencyjną, networkingową, wystawienniczą i wypoczynkową. Strefa ta, dodatkowo wzbogacona o oprawę wizualno-dźwiękową, w całości podporządkowana będzie idei rozwoju zgodnego z naturą, a uczestnicy kongresu będą mieli możliwość relaksu wśród zieleni. W strefie EEC Green Planet będzie można również zobaczyć autonomiczny bus marki Blees oraz dom modułowy od KENO.

Europejski Kongres Gospodarczy rokrocznie tworzy wyjątkową przestrzeń do prowadzenia rozmów i spotkań, sprzyja budowaniu relacji biznesowych oraz networkingowi. Tegoroczna edycja wydarzenia również będzie doskonałą okazją do integracji i nawiązywania partnerskich kontaktów. Rozstrzygnięte zostaną też kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic. Dodatkowo uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość uczestnictwa w wieczornych bankietach, które stanowić będą doskonałe miejsce do kontynuacji swobodnych rozmów i pogłębienia dyskusji w bardziej kameralnej atmosferze.

Zapraszamy do rejestracji na XVI Europejski Kongres Gospodarczy: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/rejestracja,3211/. Podstawowy udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja na udział stacjonarny trwa do 6 maja 2024 roku do godziny 15:00.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie wydarzenia: www.eecpoland.eu .

