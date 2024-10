Develia podpisała z Innova Capital oraz Solida Capital list intencyjny w sprawie realizacji portfela inwestycji domów studenckich za pośrednictwem dedykowanego funduszu inwestycyjnego. Udział Develii w przedsięwzięciu, w ramach którego powstanie łącznie kilkanaście obiektów z 6 tys. łóżek, wyniesie do 10% zaangażowania kapitałowego z poziomu funduszu. Develia weźmie udział w roli inwestora i dewelopera w realizacji od trzech do pięciu z nich. Docelowo fundusz może osiągnąć wartość zainwestowanych kapitałów własnych na poziomie dochodzącym do 150 mln euro.

W ramach potencjalnej współpracy z Innova Capital oraz Solida Capital Develia zrealizuje od trzech do pięciu domów studenckich. Powstaną one m.in. na nieruchomościach pochodzących z banku gruntów Develii lub pozyskanych przez dewelopera w okresie współpracy. Obok roli partnera w funduszu, Develia będzie jednym z podmiotów zarządzających realizacją projektów.

– Rozwój w sektorze akademików jest kolejnym istotnym krokiem w realizacji naszej strategii biznesowej ogłoszonej w kwietniu tego roku. Nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi partnerami w postaci funduszu private equity Innova Capital oraz Solida Capital, z którymi chcemy rozwijać ten perspektywiczny segment. Poprzez obecność w obszarze akademików będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał pozyskiwania gruntów oraz poszerzyć kompetencje w szeroko pojętym sektorze living – mówi Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu, Develia SA.

Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone przez partnerów w umowie inwestycyjnej i umowie funduszu, których zawarcie może nastąpić w perspektywie dwóch najbliższych kwartałów. Intencją partnerów jest, aby realizacja pierwszych akademików rozpoczęła się już w 2025 roku.

To dla Develii kolejny krok rozwoju w segmencie PBSA (ang. Purpose Built Student Accommodation). Na początku tego roku spółka zawarła umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, zarządzanym przez I Asset Management – firmę specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami – i wspieranym przez Hanner. W jej ramach we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami. Develia będzie pełnić w projekcie rolę dewelopera, odpowiedzialnego za nabycie gruntu, nadzór nad budową oraz fit-out inwestycji. Po zakończeniu budowy partner wykupi udziały Develii w projekcie i zajmie się komercjalizacją oraz zarządzaniem obiektem.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Od 2007 r. Develia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Develia zrealizowała 52 osiedla, składające się w sumie ze 139 etapów inwestycyjnych – to 20 tys. mieszkań o powierzchni 1 mln m kw. W 2023 r. grupa wypracowała 1607,8 mln zł przychodu ze sprzedaży i 275,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W lipcu 2023 r. Develia nabyła 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej.

Źródło: Spółka