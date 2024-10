Grupa Capital Park zwraca uwagę na potrzebę tworzenia miejskich przestrzeni, które łączą funkcje mieszkalne, handlowe i rekreacyjne oraz są ekologiczne. Jednocześnie deweloperzy borykają się z trudnościami legislacyjnymi, które utrudniają realizację takich projektów.

Ludzie bardzo często pracują w domach, przynajmniej jeden, dwa dni w tygodniu pracują w domu. Nie ma już takiego zjawiska, że jadą na przykład na słynny Mordor w Warszawie i tam idą do galerii, robią zakupy, a potem wracają do domu. W tej chwili coraz częściej te zakupy są w okolicach domu. Do centrum czy do pracy jadą dwa trzy razy w tygodniu, więc jakby środek ciężkości spędzania czasu i usług, które muszą znaleźć w okolicy swojego mieszkania przesunął się i musimy stwarzać takie miejsca, w którym właściwie wszystko jest na piechotę, a maksymalnie na rowerze

mówi Kinga Nowakowska, Członkini Zarządu, Grupa Capital Park