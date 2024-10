Polski Związek Firm Deweloperskich kładzie nacisk na społeczną odpowiedzialność firm (CSR). Istotne są także zrównoważony rozwój, odpowiednia współpraca z samorządami oraz dążenie do ujednolicenia standardów ekologicznych i społecznych w całej branży.

Konkurencja jest bardzo duża, podaż obecnie też na rynku jest większa i to powoduje, że możemy konkurować jakością, zeroemisyjnością, lokalizacją, ale również wizerunkiem dewelopera. To, jak angażuje się w te zadania społeczne, na pewno z perspektywy Poznania, z którego pochodzę – to ma duże znaczenie i później jest pytanie, dlaczego konkurencji powodzi się lepiej – bo dany deweloper kojarzy się bardzo pozytywnie i jego marka rośnie

mówi Bartosz Guss, Dyrektor Generalny, Polski Związek Firm Deweloperskich