PDC Industrial Center 135, spółka celowa będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics (jednostki zależnej Marvipol Development), PG Dutch Holding I i Hermes Platinum, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży projektu magazynowego w Warszawie za wstępnie 53,5 mln euro netto, podał Marvipol Development. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do 20 grudnia br.

„Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości o obszarze ok 82 tys. m2, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, województwie mazowieckim. Na nieruchomości spółka celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu nieruchomości lub jej części. Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 53 500 000 euro netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie emitent informuje, że wskazana cena sprzedaży zostanie uaktualniona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści umowy przedwstępnej” – czytamy w komunikacie.

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej powinno nastąpić do 20 grudnia 2024 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest m.in. od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews