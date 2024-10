Amazon.pl uruchomił sklep Polskie Marki, aby zwiększyć widoczność produktów od rodzimych przedsiębiorców i pomóc im rozwinąć się w e-commerce, podała platforma. Przedsiębiorcy mogą udostępniać produkty klientom w 9 sklepach Amazon w Europie.

„Amazon.pl uruchomił sklep Polskie Marki kierując się lokalnym sentymentem konsumentów. Specjalna przestrzeń ma zapewnić promocję i wsparcie rodzimych przedsiębiorców działających w e-handlu. To kolejna zachęta dla krajowych MŚP do spróbowania sił w e-handlu i przełamania stereotypu, że ich biznes jest za mały, aby odnieść sukces na marketplace – jak twierdzi blisko co trzeci przedsiębiorca zapytany podczas badania MŚP przeprowadzonego przez Ariadnę na zlecenie Amazon. Dla 24% ankietowanych barierą są także wysokie koszty oraz brak własnego, wystarczająco rozbudowanego zaplecza logistycznego (21%) – czytamy w komunikacie.

W sklepie Polskie Marki na Amazon.pl dostępnych jest ponad tysiąc rodzimych brandów, oferujących produkty z wielu branż, w tym wyposażenia domu, kosmetycznej, odzieżowej czy artykułów dla dzieci. Klienci znajdą tu zarówno znane polskie marki, jak i produkty wytwarzane przez lokalnych rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców z Polski, którzy dopiero odkrywają potencjał e-commerce, podano także.

„Unikalność oferty Amazon dla sprzedawców polega na tym, że rejestrując się i dodając swoje produkty na Amazon.pl, przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób udostępniać je klientom w 9 sklepach Amazon w Europie. Mogą również liczyć na pomoc w zakresie realizacji zamówień i liczne okazje sprzedażowe. Jednocześnie – rozpoczynając współpracę z Amazon, sprzedawcy mogą wybrać samodzielną obsługę zamówień lub skorzystać z globalnej sieci dystrybucji w ramach programu Fulfilment by Amazon (FBA). W ramach tego modelu zajmuje się w imieniu przedsiębiorców całą logistyką – odbiorem, przechowywaniem, pakowaniem i dostarczaniem produktów, jak również obsługą klientów i zwrotów – pozwalając im skupić się na swojej głównej działalności oraz rozwoju oferty” – czytamy dalej.

„Wiemy, że czasem najtrudniej jest zacząć, dlatego oferujemy także specjalne zachęty w postaci zniesienia opłat i prowizji na start, czy pomoc w zarządzaniu logistyką w ramach naszego modelu Fulfilment by Amazon – tak, by sprzedawcy koncentrowali się wyłącznie na przygotowaniu atrakcyjnej oferty i wystawieniu jej w serwisie, a kwestie logistyczne i obsługę klienta mogli pozostawić nam” – powiedziała head of Marketplace Amazon.pl Janina Rampp, cytowana w komunikacie.

W 2023 r. do rąk klientów Amazon trafiło ponad 30 mln produktów od polskich przedsiębiorców, czyli średnio jeden na sekundę. Wartość ich międzynarodowej sprzedaży przekroczyła 4,7 mld zł, wskazano również.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Do 2022 roku stworzył i wspierał ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services (AWS) w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland (ADCP) w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

Źródło: ISBnews