Po pierwszym dniu spotkań w ramach Kazakhstan IT Week, który odbywa się od 17 do 21 czerwca w Polsce, widoczne jest duże zainteresowanie polskich firm IT działalnością w Kazachstanie, poinformowali przedstawiciele organizacji Astana Hub. Według nich, 10-20 polskich firm IT po pierwszym dniu spotkań zainteresowanych programem „to dobry początek”, a Kazachstan może być bramą do dalszej ekspansji polskich firm na rynkach Azji Centralnej.

„Astana Hub otacza swoich rezydentów kompleksową opieką. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że decyzja o rozpoczęciu działalności w danym kraju zapada w momencie posiadania potencjalnych partnerów, zleceń oraz kontraktów. Dlatego chcemy pomóc polskim firmom w znalezieniu nowych możliwości rozwoju na rynkach Azji Centralnej, szczególnie w Kazachstanie. Już po pierwszych rozmowach z polskimi przedsiębiorcami widzimy dużo synergii pomiędzy cyfrową infrastrukturą Kazachstanu, a usługami i produktami firm działających w Polsce. Nie ograniczamy się tylko do zapewnienia preferencji podatkowych czy znalezienia biura. To jedynie część naszej oferty. Oprócz wsparcia w kwestiach formalnych staramy się szukać partnerów dla naszych rezydentów, ułatwiać im dostęp do inwestorów, a także pomagać we wdrażaniu usług i produktów w rządowych organizacjach Kazachstanu. Nasze pierwsze kontakty w Polsce wskazują na duże zainteresowanie działalnością Astana Hub. Dzięki temu szacujemy, że w ciągu 12 miesięcy w Kazachstanie może pojawić się kilkadziesiąt firm z Polski, działających w branży nowych technologii” – powiedział CEO Astana Hub Magzhan Madiyev podczas konferencji prasowej.

Program dla polskiego biznesu jest skierowany do branży nowych technologii, operujących w sektorze znajdującym się na „liście priorytetowych obszarów” opracowanej przez Ministry of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry Kazachstanu. Obejmuje ona m.in.: sztuczną inteligencję, cloud computing, marketplace, big data, bezpieczeństwo cyfrowe, blockchain, IoT, VR, gaming, fintech czy robotykę. W ramach samego Astana Hub wydzielone są 4 branżowe ośrodki technologiczne: 5G Center, GameDev Center, Blockchain Center i SpaceTech Center.

Przedstawiciele organizacji wskazali, że w ramach programu firmy mogą liczyć na wsparcie w rejestracji przedstawicielstwa, a także onboardingu w Astana Hub, w którym firmy mogą korzystać z szeregu benefitów – takich jak m.in. korzyści podatkowe.

Spółki zarejestrowane w Astana Hub nie płacą prawie żadnych podatków, oprócz 5% podatku od dywidendy i podatku dochodowego zagranicznych pracowników. Podatek od osób prawnych wynosi 0%. Dodatkowo, nie obowiązuje również VAT oraz składka na ubezpieczenie społeczne.

Wskazano, że kraj jest zaawansowany cyfrowo i jest atrakcyjnym miejscem dla sprzedaży produktów i usług cyfrowych i według rankingu ONZ Kazachstan zajmuje 8 pozycję w obszarze dostępu do państwowych usług online – Online Service Index – i wyprzedza pod tym względem nawet USA i Japonię.

Astana Hub to największy międzynarodowy park technologiczny firm IT w Azji Centralnej, posiadający 14 regionalnych oddziałów. Tworzone są tu warunki do swobodnego rozwoju kazachstańskich i zagranicznych firm technologicznych. Od czasu oficjalnego uruchomienia w 2018 r., Astana Hub stał się największym centrum innowacji w Azji Centralnej. W tym czasie łączny dochód firm IT, które stały się uczestnikami technoparku, wyniósł 2 mld USD. Wartość przyciągniętych inwestycji osiągnęła 586 milionów USD, a liczba utworzonych miejsc pracy przekroczyła 24 tysiące.

