Bank Millennium otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 345 494 298 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 356 932 632 zł, podał bank

