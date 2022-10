Cargounit i Pesa podpisały umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych z silnikiem dojazdowym wraz z opcją na dostawy kolejnych 20 lokomotyw, podał Cargounit.

„Wybraliśmy lokomotywy z modułem dojazdowym z Pesa, ponieważ idealnie wpisują się w potrzeby naszych klientów. Jedna lokomotywa, którą można prowadzić składy w trakcji elektrycznej, a później przy użyciu tej samej lokomotywy wykonywać prace manewrowe w portach czy terminalach, to rozwiązanie nie tylko redukujące koszty, ale także pozwalające oszczędzić czas i zwiększyć efektywność przewozów. Co równie ważne, jest to rozwiązanie ekologiczne, przyjazne środowisku, ponieważ zastosowanie nowoczesnej lokomotywy elektrycznej z modułem dojazdowym spełniającym normy emisji Stage V na końcówkach linii oznacza ograniczenie emisji CO2” – powiedział prezes Cargounit Łukasz Boroń, cytowany w komunikacie.

Dodatkowym czynnikiem, który przesądził o wyborze lokomotyw elektrycznych produkowanych przez Pesa Bydgoszcz była szybkość dostawy. Nowe Gamy Marathon w ramach podpisanej właśnie umowy z Pesa mają trafić do Cargounit już w lutym przyszłego roku, zaś łącznie 20 lokomotyw Gama Marathon może trafić do klientów Cargounit do końca grudnia 2023 roku, podano także.

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna z modułem dojazdowym. Napędzany dodatkowym silnikiem agregat prądotwórczy umożliwia poruszanie się lokomotywy na odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Ten użytkowany i doceniany przez przewoźników dodatkowy napęd, przeznaczony głównie do prac manewrowych, umożliwia prowadzenie składu towarowego o masie 3 200 ton na wzniesieniu sięgającym do 7 promili. Jest także przydatny w sytuacjach awaryjnych, pozwalając doprowadzić pociąg do celu pomimo nagłego zaniku napięcia w sieci.

Cargounit to największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw, a także jeden z największych tego typu podmiotów w Europie. Cargounit posiada 185 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych. Oferuje szeroki wybór taboru, w tym nowoczesne lokomotywy wielosystemowe przeznaczone do ruchu międzynarodowego. Cargounit dysponuje także elektrycznymi zespołami trakcyjnymi do przewozów pasażerskich.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

Źródło: ISBnews