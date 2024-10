Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło wyniki oceny formalnej dla trzeciego naboru w ramach inwestycji „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem inwestycji jest usunięcie obszarów bez dostępu do szybkiego internetu. W ramach oceny formalnej pozytywnie rozpatrzono 195 wniosków na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.

„Dostęp do szybkiego i stabilnego internetu to dziś nie tylko wygoda, lecz także konieczność dla budowy nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa. Inwestycje takie jak ta pozwalają wyrównywać szanse w różnych regionach Polski i wspierają zrównoważony rozwój” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

Ocena wniosków w ramach inwestycji „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” składa się z dwóch etapów:

W ramach oceny formalnej weryfikuje się m.in., czy wniosek został złożony w ramach właściwego konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz czy jest kompletny.

Na etapie oceny merytorycznej sprawdza się, czy przedsięwzięcie spełnia wymogi m.in. techniczne i finansowe. Dodatkowo przyznawana jest punktacja w zależności od stopnia spełnienia wybranych kryteriów. Po pozytywnej ocenie merytorycznej podpisywana jest umowa o dofinansowanie, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji na danym obszarze.ą

Wspomniana inwestycja to kluczowa inicjatywa w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dzięki niej na obszarach, gdzie dotąd brakowało dostępu do internetu, powstanie nowa infrastruktura światłowodowa. Pozwoli to gospodarstwom domowym, firmom i instytucjom na korzystanie z szybkiego i stabilnego połączenia. To już trzeci nabór w ramach tej Inwestycji. Aktualnie w realizacji jest 112 umów o wartości ponad 2,1 mld zł, co pozwoli podłączyć do sieci 459 tysięcy nowych punktów adresowych.

„Rozszerzanie dostępu do szybkiego internetu wspierane jest także przez Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. W ramach jednego naboru, finansowanego z tych funduszy, w realizacji jest 71 umów o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł. Dzięki tym Inwestycjom 307 931 punktów adresowych, w tym mieszkalnych i firmowych, zyska dostęp do internetu o prędkości minimum 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do prędkości gigabitowych” – czytamy dalej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomaga organizacjom, instytucjom i firmom realizować projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Projekty te mają na celu m.in. zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich obywateli, edukację Polaków w zakresie nowych technologii, digitalizację dorobku kulturalnego i naukowego, a także cyfryzację administracji publicznej, by można było załatwiać wiele spraw online.

Źródło: ISBnews