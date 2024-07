DHL eCommerce Polska oraz Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, ogłosili nawiązanie partnerstwa, w ramach którego obie firmy planują systematyczną rozbudowę sieci automatów paczkowych DHL BOX 24/7 zlokalizowanych przy sklepach Biedronka w całym kraju, podały spółki.

„Obecnie, jednym z najbardziej zauważalnych trendów, mocno wpływającym na rynek dostaw kurierskich, jest dostosowanie oferty do stylu życia i preferencji odbiorców. Klienci często oczekują dostawy paczek do domu, biura lub do automatu paczkowego zlokalizowanego przy sklepie, gdzie planują zakupy, chcąc załatwić jak najwięcej spraw jak najwygodniej, jak najszybciej i najlepiej w jednym miejscu. Naszą odpowiedzią na ten stale umacniający się trend jest budowa mocnej sieci automatów paczkowych, zlokalizowanych w miejscach, w których klienci mogą załatwić kilka spraw jednocześnie. Partnerstwo z Biedronką to przykład połączenia sił dwóch mocnych marek, którym klienci ufają od lat” – powiedziała dyrektor ds. strategicznego rozwoju e-commerce w DHL eCommerce Polska Anna Krauze, cytowana w komunikacie.

Dane pokazują, że połowa Polaków woli odbiór zamówionej paczki w automacie.

„Sklepy sieci Biedronka, a szczególnie te w mniejszych miejscowościach to często centralny punkt życia lokalnego. To tutaj można zrobić kompleksowe zakupy dla całej rodziny, kupić prasę lokalną czy nadać lub odebrać paczkę, a często nawet naładować samochód elektryczny. W ten sposób realizujemy strategiczną misję bycia blisko klientów, nie tylko oferując im najlepsze ceny, ale stale rozszerzając ofertę usług dodatkowych przy współpracy z naszymi partnerami” – dodał dyrektor ds. nieruchomości w sieci Biedronka Przemysław Jurowicz.

W ramach pierwszego etapu współpracy, przy sklepach sieci Biedronka w całej Polsce umieszczono już ponad 600 automatów paczkowych DHL BOX. Współpraca z DHL oznacza, że przy sklepach sieci Biedronka łącznie znajduje się już ponad 1 800 automatów paczkowych wiodących dostawców usług na terenie całej Polski, podano w materiale.

Sieć DHL to obecnie 19 000 punktów odbiorów i nadań przesyłek w tym 3 500 automatów paczkowych DHL BOX 24/7, zlokalizowanych w całej Polsce.

DHL to globalny dostawca usług logistycznych. Jest częścią Grupy Deutsche Post DHL.

Na koniec 2023 r. sieć Biedronka – należąca do Jeronimo Martins – liczyła 3 569 placówek.

Źródło: ISBnews