Dynamiki sprzedaży Dużego Bena i Frisco, które przekroczyły w II kw. 2024 r. 20%, powinny się utrzymać, wynika z wypowiedzi prezesa Eurocash Pawła Surówki dla ISBnews.

„W kontekście trudnego otoczenia rynkowego FMCG i ujemnych LfL naszych konkurentów w I półroczu, fakt, że Frisco i Duży Ben rosną ponad 20% wskazuje, że są to dwa koncepty, które świetnie się rozwijają” – powiedział Surówka w rozmowie z ISBnews.

„Ten trend, który pokazaliśmy w ostatnich kwartałach, utrzyma się zarówno w Dużym Benie, jak i we Frisco” – dodał.

Grupa Eurocash podała dziś wcześniej, że sprzedaż e-supermarketu Frisco wzrosła o 21% r/r do 128 mln zł w II kw. 2024 r., zaś sprzedaż sieci sklepów alkoholowych Duży Ben zwiększyła się w tym okresie o 16% r/r do 114 mln zł. Sprzedaż like-for-like (LFL) Dużego Bena w II kw. br. zwiększyła się o 5% r/r, przy wzroście liczby sklepów o 13% r/r do 419 placówek.

W całej I poł. 2024 r. sprzedaż Frisco wzrosła o 21% r/r, zaś Dużego Bena – o 24% r/r.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews