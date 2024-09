Grupa Enea planuje, że wielkość zainstalowanych mocy wytwórczych z OZE wzrośnie do ponad 1 GW, czyli o 836 MW, do końca 2026 roku, w porównaniu do ok. 200 MW obecnie, poinformował członek zarządu ds. handlowych Bartosz Krysta.

„Obecnie mamy ok. 200 MW gotowych projektów OZE, a w realizacji 21,6 MW projektów fotowoltaicznych i 10 MW projektów wiatrowych, które będą gotowe do końca roku. Na koniec 2025 roku chcemy już mieć gotowych 384 MW projektów PV, 44 MW projektów wiatrowych i 80 MW w magazynach energii, a na koniec 2026 roku odpowiednio: 482 MW, 44 MW i 310 MW” – powiedział Krysta dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

To oznacza, że na koniec 2026 roku łączna moc OZE w Grupie Enea przekroczy 1 GW.

„Ta wielkość nie uwzględnia ewentualnych akwizycji, które na pewno będą miały miejsce w tym czasie” – dodał Krysta.

Według niego, każdy nowy projekt PV Enea chce wyposażać w magazyn energii, a tam gdzie to możliwe, magazyny będą instalowane również przy już istniejących farmach.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews