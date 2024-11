Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 16,5% r/r w październiku, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 14,5%, a średnią wartość koszyka o 1,7% r/r do 201,8 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

„Październikowa sprzedaż w sieci wzrosła w ujęciu rocznym o 16,5% i była delikatnie większa niż we wrześniu. Wielu sprzedawców działających na BaseLinkerze skorzystało z otwarcia się AliExpress na Polskie sklepy e-commerce, co dało im dodatkowy kanał sprzedaży z duża bazą kupujących. Największe wzrosty r/r, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zanotowaliśmy w takich kategoriach jak 'zdrowie’ i 'uroda’ oraz 'supermarket'” – skomentował head of strategy w BaseLinker Łukasz Juśkiewicz, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż krajowa wzrosła o 17% r/r, natomiast sprzedaż cross-border w tym samym okresie wzrosła o 14,3%, a jej udział w sprzedaży polskich sprzedawców wyniósł 18% (więcej niż we wrześniu, ale delikatnie mniej niż rok temu), podano w materiale.

„W relacji do września 2024 r. październikowy odczyt BaseLinker Index wyróżnia się wzrostem sprzedaży o 3,5%. Składa się na to wzrost liczby zamówień o 1,8%, przy wzroście średniej wartości zamówienia o 1,7%” – czytamy w komunikacie.

W październiku br. wartość BaseLinker Index – wskaźnika mierzącego kompleksową kondycję polskiego e-commerce – wyniosła 156 pkt (wartość wyjściowa ze stycznia 2022 r. wynosi 100 pkt). Przed miesiącem odczyt wynosił 151 pkt, a rok temu 134 pkt, podano także.

BaseLinker Index to wskaźnik pokazujący aktualny stan polskiego e-commerce-u. Indeksowanie danych rozpoczęto w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość BaseLinker Index na poziomie 100, będącym punktem odniesienia dla odczytów z kolejnych badanych miesięcy. Każda z 3 tys. firm uwzględnionych w indeksie zarządzała swoją sprzedażą w internecie, korzystając z systemu BaseLinker w styczniu 2022, i miała co najmniej 250 tys. zł miesięcznego GMV (Gross Merchandise Value, czyli sprzedaży online). Dane uwzględniają zarówno firmy sprzedające w Polsce, jak i prowadzące sprzedaż cross-border.

Źródło: ISBnews