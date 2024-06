Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na czerwiec wskazują na bardzo mocne ożywienie w obiektach wypoczynkowych oraz podobny stan prognoz, jak miesiąc temu dla maja, w hotelach biznesowych, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). W maju dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w ujęciu rocznym, zaś poprawił się – dla 55% z nich.

„Dla całej grupy ankietowanych 10% hoteli (o 3 pkt proc. mniej niż w kwietniu) wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada 60-proc. (o 20 pkt proc. więcej niż w kwietniu). Grupa hoteli 'środka’, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50%, wyniosła z kolei równe 30%” – czytamy w komentarzu.

„W hotelach biznesowych 17% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje 42%. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50% wynosi 40%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to już 77% z frekwencją powyżej 50% (o 42 pkt proc. więcej niż w kwietniu), w tym ponad 1/3 (35%) jest zapełniona w więcej niż 70%, przy braku obiektów z obłożeniem poniżej 30%, co oznacza wyraźny progres do prognoz sprzed miesiąca” – czytamy dalej.

Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w ujęciu rocznym w maju, zaś poprawił się – dla 55% z nich, wynika też z ankiety. 71% hoteli podniosło ceny w stosunku do maja ub.r., z kolei 29% hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe.

„Wskaźniki obłożenia były na wyższym poziomie do uzyskanych rok temu. Dla dokładnie 1/3 hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 15 proc. obiektów zanotowała obniżenie do 5 pkt proc. Ale 55% hoteli poprawiło obłożenie rok do roku, w tym 1/4 obiektów uzyskała frekwencję wyższą do 5 pkt proc., a 20% wzrost obłożenia w przedziale 6-10 pkt proc. 12% hoteli miało wyniki na tych samych poziomach, co w roku ubiegłym” – czytamy też w komunikacie.

Dla 48% hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 23% obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 pkt proc. 39% hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 15% stanowiła grupa z frekwencją niższą w przedziale 6-10 pkt proc.

Wśród obiektów wypoczynkowych, dla połowy wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 27% stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pkt proc. 32% obiektów pogorszyła obłożenie, z najliczniejszą grupą 24% hoteli z frekwencją niższą do 5 pkt proc., wymieniono dalej.

„Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju średnie ceny rosły rok do roku, ale w minionym miesiącu skala ich wzrostu była zauważalnie większa. Odpowiedzi wskazują, że 71% hoteli (14 pkt proc. więcej niż w kwietniu) podniosło ceny w stosunku do maja 2023 r., w tym ponad połowa (52%) odnotowała wzrost do 10 pkt proc. 29% hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 11% utrzymało te same ceny, a 13% zanotowało spadek do 10%” – napisano też w materiale.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-7 czerwca 2024 roku wzięło udział 150 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach.

Źródło: ISBnews