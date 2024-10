Komisja Europejska wypłaciła dotychczas państwom członkowskim 267 mld euro z Next GenerationEU, co stanowi 41% całkowitej kwoty programu, podała Komisja.

„Do tej pory Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 267 mld euro, co stanowi 41% całkowitej kwoty koperty. W przygotowaniu jest 16 wniosków o płatność, co stanowi prawie 45 mld euro” – powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych Paolo Gentiloni podczas konferencji prasowej.

„Naszym celem jest zwiększenie wypłat RRF do kwoty około 300 mld euro do końca 2024 r., co będzie stanowić blisko 50% puli RRF” – dodał.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) to tymczasowy instrument, który jest centralnym elementem NextGenerationEU – planu UE mającego na celu wyjście z kryzysu silniejszą i bardziej odporną.

Źródło: ISBnews