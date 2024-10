Qemetica Soda Polska – spółka z Grupy Qemetica – pozyskała blisko 100 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację konwersję kotła węglowego na kocioł opalany w 100% biomasą w zakładzie w Inowrocławiu, podała spółka. Inwestycja pozwoli ograniczyć zużycie węgla o około 100 tys. ton rocznie.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. konwersję istniejącego kotła węglowego na kocioł opalany biomasą wraz z budową układu gospodarki paliwem biomasowym. Zawarcie umowy o dofinansowanie pozwoli spółce na zoptymalizowanie sposobu finansowania projektu. Aktualnie trwa przetarg na wykonawcę inwestycji, która ma być gotowa w 2027 roku, podkreślono.

„Wprowadzenie biomasy do miksu energetycznego to jeden z projektów mających na celu obniżenie zużycia węgla przez naszą spółkę i zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko. To także możliwość rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii. W trakcie przygotowań do inwestycji wykonaliśmy studia dostępności biomasy – w procesie spalania chcemy używać głównie zrębki drzewnej. To ekologiczne paliwo o niskiej zawartości popiołu, które nie emituje uciążliwych zapachów” – powiedział prezes Qemetica Soda Polska Tomasz Molenda, cytowany w komunikacie.

Inwestycja obejmie stworzenie kompleksowej infrastruktury, w tym węzłów rozładunku, separacji, magazynowania oraz transportu biomasy. Rozładunek będzie możliwy zarówno dla transportu samochodowego, jak i kolejowego, co zapewni elastyczność logistyczną i jednocześnie pozwoli ograniczyć emisje z transportu drogowego.

System magazynowania biomasy zostanie wyposażony w silosy o pojemności wystarczającej na pięciodniowy zapas paliwa. Biomasa będzie transportowana do kotła za pomocą nowoczesnych podajników, a cała instalacja zostanie zabezpieczona przed hałasem, emisjami pyłu oraz zagrożeniami pożarowymi, wskazano w materiale.

W ramach przyjętej strategii Qemetica planuje zredukować emisje CO2 w przemyśle sodowym o 45% do 2029 roku (w porównaniu do roku 2019), a do 2033 roku całkowicie wyeliminować spalanie węgla kamiennego w swoich zakładach.

Qemetica (do czerwca 2024 r. Ciech) to grupa chemiczna, jeden z największych producentów sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największy producentem soli warzonej w Polsce, jeden z największych dostawców krzemianów sodu w Europie, największy polski producent środków ochrony roślin oraz wiodący w Polsce producent pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews