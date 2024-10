Dotychczas wypłacono osobom dotkniętym powodzią z września br. zasiłki na łączną kwotę blisko 200 mln zł, poinformował pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Jednocześnie rozpoczyna się proces odbudowy infrastruktury drogowej, a wkrótce ma ruszyć odbudowa zalanych szkół.

„Zasiłki pomocowe, bo to chyba teraz najważniejsze, wypłacane są na bieżąco. Wypłacono poprzez wojewodów już ponad 198 mln zł. […] Nie ma żadnych zatorów, do wypłaty czeka kolejne 13 mln. Myślę, że dzisiaj, najpóźniej jutro, te pieniądze trafią do poszkodowanych” – powiedział Kierwiński podczas posiedzenia rządu.

Podkreślił, że wczoraj rozpoczął się proces odbudowy infrastruktury.

„Dzięki środkom wyasygnowanym przez pana ministra [sportu i turystyki Sławomira] Nitrasa, rozpoczęliśmy program odbudowy infrastruktury sportowej i także turystycznej. 400 mln pan minister Nitras przygotował na ten cel. Proces naboru wniosków już się rozpoczął” – oznajmił pełnomocnik.

Planowane jest odtworzenie i przywrócenie normalnego funkcjonowania szkół, a także uruchomienie w tym tygodniu programu dotyczącego dofinansowań do źródeł ciepła. Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych przygotował wytyczne dotyczące realizacji inwestycji, które mają zostać przekazane do samorządów.

Źródło: ISBnews