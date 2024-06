MŚP i spółki o średniej kapitalizacji otrzymujące kredyty od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) mają o 5% wyższe zatrudnienie i produktywność, w tym o 15% większe inwestycje po uzyskaniu finansowania, wynika z raportu banku. Startupy wspierane przez fundusze venture capital (VC) wspierane przez EFI mają większe szanse na pomyślne wyjście z inwestycji, z szansą na przejęcie większą o 10,3%.

„Kredyty pośrednie EBI dla wielu beneficjentów wspierają dostęp MŚP do finansowania za pośrednictwem pośredników finansowych. Badania wpływu wykazały wpływ pożyczek pośrednich EBI poprzez porównanie odbiorców pożyczek z firmami o podobnej charakterystyce, ale bez finansowania EBI. Na przykład szacowany i statystycznie istotny wpływ kredytów wspieranych przez EBI dla 96 830 firm w Unii Europejskiej w latach 2008-2017, w ciągu trzech lat od finansowania, obejmował:

– 5% wyższy poziom zatrudnienia i produktywności;

– 15% wyższy poziom inwestycji, wskazujący na wykorzystanie finansowania na zakup dóbr inwestycyjnych;

– większy wpływ na mniejsze firmy, młodsze firmy i firmy w słabiej rozwiniętych/spójnych regionach” – czytamy w raporcie „EIB Group support for EU businesses: Evidence of impact in addressing market failures”.

Analizując gwarantowane pożyczki udzielane przez EFI (w ramach systemu poręczeń dla MŚP programów MAP i CIP Unii Europejskiej) MŚP w 19 krajach UE w latach 2002-2016, badania wpływu wykazały kilka pozytywnych skutków:

– zwiększenie aktywów firm-beneficjentów o 7% do 35%;

– zwiększenie zatrudnienia o 8% do 30%;

– zmniejszenie wskaźników upadłości o około jedną trzecią, a w niektórych krajach nawet o połowę, podano także w materiale.

„Jako Grupa EBI jesteśmy naprawdę potężnym europejskim instrumentem finansowym wspierającym sukces, konkurencyjność i odporność przedsiębiorstw w całej Europie. […] Jak pokazuje niniejszy raport, nasze interwencje są ukierunkowane i mają realny wpływ na zdolność przedsiębiorstw do rozwoju i innowacji” – skomentowała prezes Grupy EBI Nadia Calviño, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Grupa EBI wspiera około 400 000 MŚP i spółek o średniej kapitalizacji rocznie, przeznaczając 31,1 mld euro na finansowanie, w tym kredyty i gwarancje dla przedsiębiorstw tylko w 2023 roku. W ubiegłym roku około 15 mld euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), podano też w informacji.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

Źródło: ISBnews