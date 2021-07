Oferta Torpolu o wartości 681,3 mln zł netto została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe w przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych dla etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”, podała spółka.

Jedynym kryterium oceny ofert w przetargu stanowiła całkowita cena brutto (waga 100%, zaznaczono.

„Cena oferty złożonej przez konsorcjum w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wynosi ok. 681,3 mln zł netto tj. ok. 838 mln zł brutto. W tym ok. 370 mln zł netto (tj. 455 mln zł brutto) za realizację zakresu podstawowego, 270 mln zł netto (tj. 333 mln zł brutto) za realizację zakresu opcji nr 1, 41 mln zł netto (tj. 51 mln zł brutto) za realizację opcji nr 2” – czytamy w komunikacie.

Termin realizacji Inwestycji wynosi 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac w ramach tzw. zakresu podstawowego oraz po 20 miesięcy od daty rozpoczęcia dla zakresu prac objętych dwoma prawami opcji, podano również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews