Grupa Żabka podejmie decyzję co do dalszego rozwoju w Rumunii pod koniec 2025 r., po przetestowaniu formatu z otartymi sklepami, poinformował prezes Tomasz Suchański. Potencjał rynku rumuńskiego Grupa szacuje na ok. 4 tys. sklepów.

„Zamierzamy otworzyć ok 50 sklepów w Rumunii do końca tego roku i to nam pozwoli przetestować ten format na rynku rumuńskim. Przez pierwsze sześć miesięcy przyszłego roku to będzie test tego formatu i pod koniec przyszłego roku podejmiemy decyzję co do konkretnego roll-out’u na tym rynku” – powiedział Suchański podczas wideokonferencji.

Group chief strategy & development officer Żabki Tomasz Blicharski ocenił zaś, że Grupa Żabka planuje otworzyć 50-60 nowych lokalizacji do końca tego roku w Rumunii. Dodał, że obecnie Grupa ma 20 placówek w Rumunii końca tego roku.

„Szacujemy, że potencjał rynku sięga ok. 4 tys. sklepów” – dodał Blicharski. Potencjał w Polsce Grupa szacuje na 19-20 tys. sklepów.

Wcześniej Grupa Żabka informowała, że celem Grupy jest uruchomienie ok. 1 100 sklepów w samym 2024 r. oraz uruchamianie ponad 1 000 placówek rocznie w perspektywie średnioterminowej w Polsce i Rumunii. Grupa zakłada, że do 2028 r. jej sieć stacjonarna w Polsce liczyć będzie ok. 14 500 sklepów (co oznacza otwarcie ok. 4500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028).

Grupa Żabka informowała też wcześniej, że ma określoną strategię działań opartą na trzech filarach: (i) otwieraniu nowych sklepów w Polsce i Rumunii, (ii) zwiększaniu sprzedaży porównywalnej (LFL), częstotliwości wizyt klientów i wartości koszyka oraz (iii) zapewnieniu dalszego wzrostu sprzedaży oferty cyfrowej.

Grupa Żabka ogłosiła wczoraj plan przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) bez emisji nowych akcji oraz plan debiutu na GPW, który – według harmonogramu z prospektu – miałby nastąpić 17 października (lub około tej daty). CVC zadeklarowało, że po IPO pozostanie akcjonariuszem spółki.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10 500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową.

Źródło: ISBnews