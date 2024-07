PKP Cargo podjęło decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez zakłady i centralę, które miałyby objąć do 30% zatrudnionych (do 4 142 pracowników) w różnych grupach zawodowych, podała spółka.

„Konsekwencją podjęcia w/w uchwały, zgodnie z ustawą jest rozpoczęcie konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładach i centrali spółki. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30% zatrudnionych w spółce (do 4142 pracowników) w różnych grupach zawodowych i nastąpić w okresie: nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do dnia 30 września 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Pracownikom w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w zakładach i centrali spółki oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji, podano także.

Na początku lipca PKP Cargo złożyło do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, co ma na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej spółki.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews