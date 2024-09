Portfel zamówień zewnętrznych Grupy Erbud miał wartość ponad 2,8 mld zł na koniec czerwca br. (+17% r/r), podała spółka.

„Łącznie portfel zamówień zewnętrznych Grupy miał na koniec czerwca 2024 r. wartość ponad 2,8 mld zł, czyli ok. 17% więcej niż w tym samym momencie roku 2023 r. Do tego dochodzi wartość wykonawcza projektów własnych w OZE, zbliżająca się do 1 mld zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W raporcie półrocznym spółka podała, że na koniec czerwca 2024 r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w kraju wynosił 1,6 mld zł wobec 1,1 mld zł na koniec czerwca 2023 r., przy czym na II półrocze 2024 r. przypada 0,72 mld zł.

Portfel zamówień zagranicznych w budownictwie kubaturowym wynosił 0,2 mld zł. w porównaniu ze 0,6 mld zł w analogicznym okresie roku 2023r., przy czym na II półrocze 2024 r. przypada 0,3 mld zł.

Segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego posiadał portfel zamówień o wartości 0,67 mld zł, z czego na rok 2024 przypada 0,62 mld zł. W porównywalnym okresie 2023 portfel w tym segmencie wynosił 0,23 mld zł, podano także.

Segment OZE posiadał portfel zamówień o wartości 0,53 mld zł, z czego na rok 2024 przypada 0,37 mld zł. W porównywalnym okresie 2023 portfel w tym segmencie wynosił 0,56 mld zł.

Na koniec półrocza segment serwis dla przemysłu w kraju posiadał portfel zamówień o wartości 0,2 mld zł, z czego na rok 2024 przypada 0,12 mld zł. W porównywalnym okresie 2023 portfel w tym segmencie wynosił 0,10 mld zł.

Z kolei serwis dla przemysłu za granicą posiadał portfel zamówień o wartości 0,25 mld zł, z czego na rok 2024 przypada 0,14 mld zł. W porównywalnym okresie 2023 r. portfel w tym segmencie wynosił 0,23 mld zł.

Produkcja i sprzedaż drewnianych obiektów modułowych na koniec czerwca 2024 r. posiadała portfel zamówień o wartości 0,15 mld zł, z czego na rok 2024 przypada 0,1 mld zł. W porównywalnym okresie 2023 r. portfel zamówień opiewał na 0,12 mld zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews