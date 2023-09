SPAR Group zdecydowała o podjęciu strategicznych działań w kierunku sprzedaży biznesu SPAR w Polsce, który obecnie obejmuje 212 sklepów detalicznych, podała spółka.

„The SPAR Group Limited, jeden z największych południowoafrykańskich sprzedawców detalicznych, notowany na giełdzie w Johannesburgu, ogłosił decyzję o podjęciu strategicznych działań w kierunku sprzedaży biznesu SPAR w Polsce. Sieć SPAR Polska obejmuje 212 najwyższej klasy sklepów detalicznych – zarówno korporacyjnych, jak i prowadzonych przez niezależnych operatorów detalicznych, nowoczesną firmę produkującą dania gotowe oraz dwa regionalne centra dystrybucyjne w południowej oraz środkowej Polsce” – czytamy w komunikacie.

„Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy SPAR będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności SPAR w Polsce. W celu zapewnienia dalszej obecności marki SPAR w Polsce, bezpieczeństwa kontrahentów, partnerów detalicznych oraz zespołu w Polsce, jak również utrzymania obecnego polskiego biznesu SPAR, The SPAR Group potwierdziła, że nadal będzie zapewniać wymagane wsparcie dla SPAR Polska do czasu sfinalizowania procesu znalezienia odpowiedniego i wiarygodnego inwestora” – podano.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.

Źródło: ISBnews