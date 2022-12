Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27-30 grudnia.

RYNEK BANKOWY

E-płatności: Fundacja Polska Bezgotówkowa wydłuży okres finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne (tzw. softposy) do 12 miesięcy i będzie pokrywać koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu na terminal, podała Fundacja. Zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

WIRON: GPW Benchmark przeprowadził rekalkulację historycznych wartości indeksu WIRON oraz indeksów należących do Rodziny Indeksów Składanych WIRON przed rozpoczęciem stosowania indeksu w umowach i instrumentach finansowych, podała giełda.

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) uzgodniło z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), że Komisja będzie pracowała nad poluzowaniem rekomendacji S przy badaniu zdolności kredytowej. Prawdopodobnie bufor dla korzystających z rządowego programu mieszkaniowego zostanie ograniczony do 2,5 pkt proc. z 5 pkt proc. obecnie, co przełoży się poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów programu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy: W ramach programu preferencyjnego 2-proc. kredytu mieszkaniowego udzielanych będzie do ok. 40 tys. kredytów rocznie, szacują analitycy PKO Banku Polskiego.

Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br. 11,2 tys. kredytów (spadek o 9,5% r/r) o łącznej wartości 1,41 mld zł (spadek o 21,4% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie 11 miesięcy br. liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 125,3 tys. (-12,7%), a ich wartość sięgnęła 18,04 mld zł (-11,4%).

RYNEK UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia komunikacyjne: Ceny polis OC komunikacyjnego spadły średnio o 5% r/r w listopadzie 2022 r., a autocasco podrożały o niespełna o 7% wobec stycznia, wynika z analiz CUK Ubezpieczenia.

RYNEK KAPITAŁOWY

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamknęła transakcję zakupu 65,03% akcji Armenia Securities Exchange (AMX), podała GPW. Całkowita wartość transakcji to 873,74 mln dram (ok. 9,6 mln zł), GPW wpłaciła pierwszą transzę ceny (5,5 mln zł), druga (4,1 mln zł) będzie płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX. GPW podpisała umowę nabycia 65% akcji Armenia Securities Exchange za 9,6 mln zł w czerwcu br.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w październiku finansowania o wartości 197,7 mln zł (+1,6% m/m i 159,3% r/r, wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W listopadzie sektor tradycyjnych pożyczek udzielił finansowania o wartości 1,38 mld zł.

ROZWÓJ BIZNESÓW

mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała mBankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,76 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank w ujęciu skonsolidowanym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,12 pkt proc.

Santander BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,016 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Bank Millennium: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała Bankowi Millennium przestrzeganie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych (bufor P2R), podał bank. Nowy wymóg na poziomie skonsolidowanym został wyznaczony na poziomie 1,94 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego.

Allianz: Połączenie PTE Allianz Polska z Aviva PTE Aviva Santander zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska, podało Towarzystwo.

Santander BP: Zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych, co wynika z konieczności dostosowania poprzednich założeń do aktualnie posiadanych przez bank danych, w tym przyjęcia założenia, że z wakacji kredytowych skorzysta ok. 63,8% uprawnionych klientów, podał bank. Z tego tytułu, wynik finansowy brutto banku w IV kwartale 2022 r. zostanie obciążony kwotą ok. 33 mln zł.

mPay: Uruchomi ofertę B2B, podpisał list intencyjny dot. dostawy do mPay technologii do obsługi usług, które umożliwiają dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service), podała spółka.

mBank: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała mBankowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 2,03 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

BOŚ: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 1,44 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 1,34 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Millennium: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 1,72 pkt proc. i 1, 75 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Alior Bank: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Alior Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,15 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podał bank.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podał bank.

Bank Pocztowy: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Pocztowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 1,68 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Bank Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Polska Kasa Opieki (Pekao) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,43 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,42 pkt. proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

BNP Paribas BP: Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła BNP Paribas Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,80 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,77 pkt. proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Santander BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,26 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,23 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,72 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,66 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

ING BSK: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła ING Bankowi Śląskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w wysokości 0,52 pkt proc. na poziomie jednostkowym oraz 0,50 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał bank.

Santander TFI: Rada nadzorcza powołała Szymona Borawskiego-Reks w skład zarządu z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jego działania jako członka zarządu, dyrektora inwestycyjnego będą skoncentrowane w obszarze inwestycji. Ponadto, po uzyskaniu zgody KNF, Borawski-Reks przejmie obowiązki w zakresie nadzoru nad Działem Inwestycyjnym i procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Szymon Borawski-Reks jest związany z Santander TFI od maja 2003 roku, w lipcu 2016 roku objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego.

Źródło: ISBnews