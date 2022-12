Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27-30 grudnia br.

Big Cheese Studio: Szacuje datę debiutu „Cooking Simulator” w Chinach na I kwartał 2023 r., podała spółka. Polski producent otrzyma 80% przychodów generowanych na nowym rynku.

Big Cheese Studio, CD Projekt: Gry „Cooking Simulator” od Big Cheese Studio i mobilny „The Witcher’s Gwent Card” od CD Projekt uzyskały akceptację chińskiego regulatora, podała instytucja na swojej stronie internetowej.

SimFabric: Data premiery gry „Gardenia” na konsole Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop została ustalona na 20 stycznia 2023 r., podał SimFabric. Cena gry będzie wynosić 14,99 euro za sztukę. W procesie powstawania gry SimFabric odpowiedzialny był za produkcję, portowanie i wydanie. Jest również właścicielem praw majątkowych do gry

SimFabric: Zgodnie z informacją otrzymaną od spółki zależnej MobileFabric, spółki zależnej SimFabric, po 72 godzinach od wydania gry Quantum Storm w sklepie App Store, wszystkie koszty produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100%, podała SimFabric. Aktualnie gra na urządzeniach mobilnych z systemami iOS przynosi zyski z każdą sprzedaną kopią, podkreśliła spółka.

T-Bull: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wybrało projekt T-Bull pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do optymalizacji parametrów użytkowych oraz dochodowych w grach za pomocą sztucznej inteligencji – Systemu Automatycznej Parametryzacji oraz Optymalizacji”, o wartości 5,43 mln zł, do dofinansowania kwotą 2,71 mln zł, podała spółka. W opinii T-Bull projekt ten będzie miał pozytywny wpływ na rozwój spółki i jej wyniki finansowe, dlatego zaczął być realizowany jeszcze przed decyzją NCBR, tj. 1 grudnia 2022 r. Planowaną datą zakończenia jest 31 grudnia 2023 r.

Żabka: Z uwagi na duże zainteresowanie projektem Żabu sieć rozszerzyła do łącznie 9 tys. grupę testerów, którzy będą mieli szansę poznać pierwszą na europejskim rynku retail grę dostępną tylko w aplikacji Żappka. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad postacią Żabu. Testy Żabu umożliwią zdobycie gruntownej wiedzy na temat oczekiwań miłośników elektronicznej rozrywki, a zebrane informacje wyznaczą kierunki modyfikacji funkcjonalności zastosowanych w grze, podano w informacji.

Image Power: Uruchomił zbiórkę na platformie Kickstarter na rozwój gry „Creature Lab”.

Gaming: Do ponad 3,5 mld w 2025 roku z obecnych 3 mld USD urośnie liczba graczy na świecie – szacuje serwis Newzoo. Zakłada ponadto wzrost wartości branży gamingowej do niemal 226 mld USD w 2025 r.

Ten Square Games: Pracuje nad zwiększeniem monetyzacji flagowych tytułów, a szczególnie „Fishing Clash”. Priorytetem są tez nowe gry „Undead Clash” oraz „Fishing Masters”, wstępnie zaplanowane na 2023 r., pod warunkiem, że zrealizują oczekiwane podczas testów wskaźniki.

11 bit studios: W 2023 skupiać się będzie na produkcji trzech gier własnych, czyli „Frostpunk 2”, „The Alters”, „Projekt 8”. W obszarze wydawniczym trwają prace nad „Vitriol” produkowanym przez Fool’s Theory, „The Invincible” Starward Industries, a także „Botin” i „Ava” powstających w hiszpańskich studiach.

Poly: Firma pozyskała 3,9 mln USD kapitału venture, aby umożliwić projektantom tworzenie gier wideo i innych wirtualnych zasobów przy użyciu jedynie podpowiedzi tekstowych. Obecnie tysiące twórców korzysta z darmowej usługi Poly, aby generować „nieograniczoną liczbę aktywów do użytku niekomercyjnego”. Użytkownicy wygenerowali już ponad 2 mln tekstur na platformie.

Predator Games 2023: W ramach trwających zapisów do sezonu 0 międzyszkolnych rozgrywek esportowych po trzech tygodniach do udziału w turnieju zgłosiło się 8-krotnie więcej szkół niż przewidzianych miejsc.

All in! Games: Spółka wniosła do Taming Chaos wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Taming Chaos o kwotę 15 849 000 zł. Wniesiono część wyodrębnioną jako Zespół Internal Development, obejmującą m.in. pracowników oraz współpracowników, know how, ruchomości, prawo do firmy, prawa własności intelektualnej, związane z projektem gry pod roboczą nazwą „Project Rush” w wersji na komputery osobiste (PC) oraz konsole wraz z wszelkimi elementami związanymi z tworzeniem gry lub potrzebnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia, a następnie dystrybucji w formie cyfrowej i fizycznej, w tym w związku z marketingiem i promocją gry.

Gamivo: W 2022 r. wśród polskich fanów gier najczęściej wybieranym tytułem na platformie spółki był „The Witch Queen”, czyli dodatek do „Destiny 2”. Z kolei najczęściej globalnie kupowanym tytułem w 2022 roku okazała się wysokobudżetowa produkcja „Elden Ring”.

Moonlit: Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 549 999 akcji serii F. Cena emisyjna jednej akcji serii F została określona na 0,5 zł.

Ultimate Games: Zamierza otworzyć likwidację spółki zależnej Ultimate Games Marketing, co jest podyktowane aktualną sytuacją ekonomiczną i finansową oraz brakiem perspektyw na pozyskanie środków na dalszą działalność ULGM.

Źródło: ISBnews