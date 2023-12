Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 25-29 grudnia.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: „’Bezpieczny kredyt 2%’ w obecnej formule zostanie zastąpiony inną, „korzystną dla kredytobiorców” ofertą, zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku 2024 roku, dodano.

Wymogi kapitałowe: Minister finansów może zrealizować w I kwartale 2024 r. rekomendację Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) i wrócić do dodatkowego poziomu wymogu kapitałowego w odniesieniu do banków, zapowiedział wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Paweł Szałamacha.

Bezpieczny kredyt 2%: Bank Gospodarstwa Krajowego osiągnął limit dopłat w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” i wstrzyma przyjmowanie wniosków od 2 stycznia 2024 r., podał bank.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br. 13,9 tys. kredytów (wzrost o 21,7% r/r) o łącznej wartości 1,94 mld zł (wzrost o 32,6% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-listopad liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 142,7 tys. (+13,3%), a ich wartość sięgnęła 20,47 mld zł (+12,5%).

Wakacje kredytowe: Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt wakacji kredytowych na 2024 rok (z pierwszą wypłatą w marcu), który zakłada, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał, podał resort. Przy założeniu że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych szacuje się koszt na poziomie 2,5 mld zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 55,8 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 94,1 tys. wniosków.

Bank Światowy: Zakończył współpracę z Jackiem Kurskim, poinformował minister finansów Andrzej Domański

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 10,6% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 15,2% r/r.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 91,9% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 41,3% w skali roku.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 8,9% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 18,8%.

Kredyty mieszkaniowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,153 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 285 mld zł do 30 listopada 2023 r., podał BIK.

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 9,59 mld zł w listopadzie, co oznacza wzrost o 339,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 255,7% r/r do 23,7 tys.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 162,79 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Rynek złota: Na rynku złota rok 2024 może stać pod znakiem kontynuacji długoterminowej hossy po okresie konsolidacji, ocenia analityk analityk Investing.com Damian Nowiszewski. Podkreślił, że kończący się rok można zaliczyć do zdecydowanie udanych, jeżeli chodzi o stopę zwrotu złota, która obecnie wynosi niecałe 15%.

Rynek długu: Millennium TFI oczekuje, że pomimo istniejących ryzyk – w tym związanych z oczekiwanym luzowaniem polityki pieniężnej – dla funduszy dłużnych przeważają argumenty za dalszymi wzrostami cen jednostek uczestnictwa w przyszłym roku, podało Towarzystwo w swojej analizie. Główna przesłanka dla optymistycznego nastawienia TFI do funduszy dłużnych to wciąż atrakcyjne na tle historycznym dochodowości obligacji.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w październiku 2023 r. finansowania o wartości 363,5 mln zł (+19,4% m/m, +44,3% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W listopadzie wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,12 mld zł.

Oszczędności: Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wystarczają średnio na pokrycie ok. 6 miesięcy wydatków, w krajach strefy euro – 12 do 16 miesięcy, wynika z „Tygodnika Gospodarczego” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Według autorów raportu, gospodarstwa domowe w przyszłym roku część wynagrodzeń przeznaczą na odbudowę oszczędności, utraconych przez wysoką inflację, co spowoduje umiarkowane odbicie konsumpcji prywatnej w przyszłym roku – o 2,8% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

ING Bank Śląski: Wynik finansowy ING Banku Śląskiego będzie obciążony w IV kw. br. dodatkowymi istotnymi kosztami z tytułu zmiany szacunków dotyczących kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 105,1 mln zł, podał bank. Poinformował również o utworzeniu rezerwy restrukturyzacyjnej na lata 2024-2026 związanej z planowaną redukcją zatrudnienia o ok. 1450 etatów, co spowoduje zwiększenie kosztów działania banku o 86,1 mln zł.

Santander Bank Polska: Ocenia, że wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem IV kwartału 2023 r. wynosi 856 mln zł, w tym bank 672 mln złotych oraz Santander Consumer Bank 184 mln zł, podał bank.

ING Bank Śląski: Sustainable Fitch przyznał rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie 2 w pięciostopniowej skali, przy czym 1 oznacza ocenę najlepszą, a 5 najgorszą, podał bank. Ocena odzwierciedla działania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego w jego działalności, strategii i zarządzaniu.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kieruje ofertę Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje przede wszystkim do podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mogły nie mieć jeszcze styczności z systematyką zrównoważonego rozwoju (taksonomią UE), poinformował ISBnews dyrektor programu „Rozwój przemysłu” w BGK Marcin Terebelski. Oferta jest dostępna do końca 2024 r., bez limitu środków dla programu.

PZU: Stworzył opartego na generatywnej sztucznej inteligencji Asystenta AI i testuje go wśród swoich pracowników, podał ubezpieczyciel. Pilotaż rozwiązania w formie chata jest efektem prac jednostki GPT Lab, którą PZU powołał pół roku temu.

BGK: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, podał bank. Umowa opiewa na kwotę 499,85 mln zł, z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Źródło: ISBnews