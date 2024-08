Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 12-16 sierpnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Globalne zbiory zbóż: W sezonie 2023/2024 mogą wynieść 2 299 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W lipcu br. IGC szacowało te zbiory na poziomie 2 321 mln ton. Według prognoz IGC na sezon 2024/2025 – globalne zbiory zbóż mogą wynieść 2 315 mln ton, zapasy są szacowane na poziomie 581 mln ton, a konsumpcja na poziomie 2 321mln ton. Z kolei całkowity handel w sezonie 2024/2025 IGC szacuje na 419 mln ton. Zbiory pszenicy IGC prognozuje w 2024/2025 na poziomie 799 mln ton, podano.

Wsparcie dla rolników: Rząd planuje przyjęcie w III kw. rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego sektorowi owoców i warzyw oraz sektorowi wina dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez wiosenne przymrozki w kwietniu i grad w maju br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Kontrola jakości kawy i herbaty: Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) skontrolowała sklepy specjalistyczne oferujące kawy i herbaty, a podczas kontroli wzięli pod uwagę ogólne przepisy dotyczące jakości handlowej żywności oraz zweryfikowali kontrolowane towary pod względem deklaracji. Produktami priorytetowymi były: kawy, herbaty oraz herbatki owocowe i ziołowe sprzedawane luzem. Skontrolowano też towary sprzedawane w opakowaniach producenta, dostępne w sklepach podczas kontroli. W I kw. 2024 r. skontrolowano 91 sklepów w całej Polsce, kwestionując jakość towarów w 54 punktach sprzedaży (59,3%). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 36 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, 9 decyzji w związku z odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niską szkodliwość czynu. Dodatkowo nałożyli 11 mandatów karnych oraz wydali 49 zaleceń pokontrolnych.

Wsparcie dla młodych rolników: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o przedłużeniu naboru wniosków na premie dla młodych rolników do 2 września br. z 16 sierpnia. Na młodych rolników czeka łącznie 811 mln zł. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc ma formę premii w wysokości 200 tys. zł i będzie wypłacana w dwóch ratach: 140 tys. zł – po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty; 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nowy Departament Przetwórstwa i Handlu w MRiRW: Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapowiedział, że w celu kompleksowego zajęcia się sprawami przemysłu rolno-spożywczego we wrześniu chce utworzyć w resorcie rolnictwa Departament Przetwórstwa i Handlu oraz spotkał się z przedstawicielami branży spożywczej, którzy wyrazili chęć utworzenia Grupy Eksperckiej, która będzie na bieżąco analizowała sytuację tej branży. Grupa Ekspertów ma pracować w formie think tanku. Celem jej działalności będą badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów przemysłu rolno-spożywczego, a także wypracowywanie propozycji rozwiązań i przedstawianie ich ministrowi rolnictwa. Gotowość do uczestnictwa w Grupie Ekspertów wyrazili: Marek Marzec – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego; Andrzej Gartner – Polska Federacja Producentów Żywności; Witold Boguta – Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Dariusz Sapiński – Mlekovita; Paweł Wielgomas – Dawtona sp. z.o.o.; Marian Owerko – Bakalland SA; Mariusz Jaroszewski – Colian. Spotkania Grupy Eksperckiej mają odbywać się cyklicznie, co dwa miesiące. Jeśli będzie potrzeba bezpośredniego zapoznania się z sytuacją możliwe są też spotkania w terenie.

Ciągniki rolnicze: Liczna nowych ciągników rolniczych zarejestrowanych w lipcu wyniosła 712, co stanowi wzrost o 17 szt. r/r. Od początku roku zarejestrowano ich w sumie 4574, co oznacza spadek o 18,2% r/r, wynika ze sporządzonego na podstawie danych CEPiK przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) zestawienia dotyczącego rejestracji – a więc de facto sprzedaży – maszyn rolniczych w siódmym miesiącu tego roku. W czerwcu br. zarejestrowano 585 szt. nowych ciągników rolniczych, co i tak stanowiło postęp w stosunku do maja (518). „Być może to początek nowej, wzrostowej, tendencji albo sezonowe odbicie związane ze zbiorami” – ocenia Hubert Seliwiak z PIGMiUR, wskazując, że podobne wyniki dotyczą drugiej podstawowej kategorii maszyn, jaką stanowią nowe przyczepy. W lipcu 2024 zarejestrowano ich 918 i jest to, jak wskazuje PIGMiUR, dotychczas miesiąc z największą liczbą rejestracji nowych takich urządzeń.

Wina musujące: W Polsce włoskie prosecco odpowiada za ponad 46% wartości i 35% wielkości sprzedaży wszystkich win musujących, a jak mówi Anna Wagner, Client Business Partner w firmie NielsenIQ, wina musujące są odporne na deklaracje konsumentów o chęci ograniczenia zakupu alkoholu w ciągu tego roku i odnotowują wzrosty wielkości sprzedaży. „Sprzedało się ich o 2,6% więcej i już co piątą złotówkę jaką wydajemy na wina przeznaczamy na wina musujące. Prosecco cieszy się przede wszystkim dobrymi wynikami. Wina te rozwijają się dwucyfrowo, zarówno pod względem wartości, jak i wielkości sprzedaży, odpowiednio 15,1% i 10,6%. Włoskie bąbelki odpowiadają już za ponad 46% wartości sprzedaży i 35% wielkości sprzedaży wszystkich win musujących” – powiedziała Wagner, cytowana w komunikacie. Dodała, że ponad połowa sprzedanego prosecco w Polsce jest ze średniej półki cenowej i rozwijają się one szybciej dzięki dyskontom i sklepom małoformatowym. Cena win musujących mainstream wynosi – według danych NielsenIQ – 20-29,99 zł za butelkę 0,75 l. Z danych NielsenIQ za okres od maja 2023 do kwietnia 2024 roku, wynika też, że marka Mionetto utrzymuje dominującą pozycję w kategorii prosecco, a jej udziały rynkowe wynoszą 24,5% (wartościowo) i 20,4% (ilościowo).

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Decora: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem, że producent paneli podłogowych, spółka Decora mogła zawrzeć niedozwolone porozumienie ze sprzedawcami swoich produktów, podał Urząd. Ustalenia mogły dotyczyć cen paneli podłogowych (winylowych) oraz akcesoriów do nich np. podkładów i profili podłogowych oraz listw przypodłogowych. Przedsiębiorcy mogli również podzielić między sobą rynek sprzedaży tych produktów.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 16,4% r/r w lipcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 11,5%, a średnią wartość koszyka o 4,4% r/r do 202,3 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker. W relacji do czerwca 2024 r. lipcowy odczyt BaseLinker Index wyróżnia się wzrostem sprzedaży o 7,4%. Składa się na to wzrost liczby zamówień o 4,2% przy wzroście średniej wartości zamówienia o 3,2%, podano w komunikacie. Czerwcowy odczyt wskaźnika wyniósł 143 pkt wobec 133 pkt miesiąc wcześniej i 123 pkt rok wcześniej.

Sprzedaż on-line produktów z drugiej ręki: Popularność zakupów online towarów z drugiej ręki stale rośnie – w 2023 roku skorzystało z nich 75% Polaków, wynika z badania PMR przeprowadzonego w kwietniu br. na zlecenie Allegro Lokalnie. W ub.r. 74% użytkowników Allegro Lokalnie wybierało automaty paczkowe. Od czerwca 2024 r. prywatni sprzedawcy na Allegro Lokalnie mogą nadawać paczkę bez etykiety do ponad 40 tys. automatów paczkowych w całej Polsce, podano także.

Ceny w sklepach detalicznych: Wzrosły średnio o 3,9% r/r w lipcu 2024 r., wynika z raportu UCE Research i uczelni WSB Merito. W poprzednich dwóch miesiącach wzrosty wynosiły odpowiednio: 3,1% i 2,9% r/r.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu: Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych trafił do Zespołu ds. programowania prac rządu, by uzyskać wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, podało Ministerstwo Zdrowia.

Obiekty handlowe: Od początku roku w Polsce pojawiły się 23 nowe obiekty zakupowe, w tym 21 parków handlowych. Oprócz tego rozbudowanych zostało 9 obiektów, wynika z danych CBRE. Zainteresowanie deweloperów przesuwa się w kierunku małych miast – wśród całej powierzchni handlowej w Polsce 27% znajduje się w niewielkich miejscowościach.

Perspektywy branży handlowej: Większość firm z branży handlowej (79%) nie spodziewa się zmian w wysokości swoich nakładów inwestycyjnych w III kw. br., 5% planuje wzrost (w II kw. odsetek ten wynosił 2%), a spadek przewiduje 16%, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Według EFL co piąty zapytany (20%) prognozuje spadek zamówień w III kwartale br., a 8% wskazuje na ich wzrost, co jest najniższym wynikiem wśród badanych branż. W II kwartale br. 5% firm liczyło na wyższą sprzedaż, a 24% obawiało się jej spadku. Za niską sprzedażą idzie gorsza płynność finansowa firm handlowych. 20% obawia się słabszej kondycji finansowej, a 8% jej poprawy, co również jest najniższym wynikiem wśród sześciu branż. 70% respondentów nie spodziewa się zmian w tym obszarze.

Ochrona konsumentów: Prezydent podpisał nowelę ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich, wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, podała Kancelaria Prezydenta.

System kaucyjny: Należy poważnie zastanowić się nad przesunięciem daty wejścia w życie systemu kaucyjnego na 2026 r., co zresztą wiele krajów już zrobiło, uważa prezes sieci Biedronka Luis Araújo.

Amazon: Mali i średni przedsiębiorcy z Polski sprzedali globalnie za pośrednictwem serwisu Amazon ponad 30 mln produktów w 2023 r., o 5 mln więcej niż rok wcześniej, podał Amazon.

ROZWÓJ BIZNESU

E-Shopping Group: Jest w trakcie negocjacji kluczowych umów, które umożliwią dynamiczniejszy wzrost przychodów w II poł. 2024 roku i ma plany dotyczące ekspansji w nowe obszary działalności, podała spółka. Grupa planuje też kontynuować szybkie tempo rozwoju sklepów internetowych oraz marki własnej, przy której uzyskuje średnią marżę na poziomie 70%.

Poczta Polska: Zarząd ogłosił Plan Transformacji, zgodnie z którym spółka będzie stopniowo przekształcana w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową, podała Poczta. Zmiany obejmą kluczowe obszary działalności Poczty, takie jak usługi kurierskie czy finansowe. Nowy plan zakłada także modernizację systemów IT, procesów logistycznych oraz sieci sprzedaży. Powodem zmian profilu działalności jest wciąż pogarszająca się sytuacja finansowa.

Wawel: Odnotował 8,82 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 5,81 mln zł wobec 7,95 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,13 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 130,39 mln zł rok wcześniej.

Dadelo: Odnotowało 10,23 mln zł zysku netto w I poł. kw. 2024 r. wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 13,34 mln zł wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 159,79 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 99,2 mln zł rok wcześniej.

Biedronka: Utrzymuje zaplanowane tempo rozwoju sieci – w całym 2024 r. będzie ono zbliżone do ubiegłorocznego; traktuje Słowację jako pierwszy krok w kierunku budowy silnego gracza handlowego w całej Europie Środkowej i Wschodniej, poinformował prezes Luis Araújo. Dodał, że Biedronka zwiększa swój udział rynkowy niezależnie od zachowania konkurentów i ich „bardziej agresywnego pozycjonowania cenowego”.

Biedronka: Spadek marży EBITDA sieci Biedronka (do 7,6% w I półr. br. z 8,5% rok wcześniej) to cena, jaką spółka płaci za obronę swojej pozycji lidera na rynku, ale także skutek znaczących podwyżek wynagrodzeń pracowników sklepów i centrów logistycznych, poinformował prezes Luis Araújo. Według niego, sytuacja poprawi się „nieprędko”.

Kolporter: Pierwsze półrocze 2024 roku, w sieci saloników Kolportera, ubiegło głównie na pracach modernizacyjnych i optymalizacyjnych. W ciągu sześciu miesięcy od nowa zaaranżowano 18 funkcjonujących saloników i otworzono 7 nowych.

Grupa Henkel: Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły organicznie o 2,9% w I poł. 2024 r. do ok. 10,81 mld euro (o -1,0% w ujęciu nominalnym), zysk operacyjny wzrósł do 1,61 mld euro (+28,4%). W I poł. roku organiczny wzrost sprzedaży w regionie Europy wyniósł 1,8% (w II kw. +1,2). Obszar biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) osiągnął organiczny wzrost sprzedaży 3,1% (II kw.: +1,5%), obszar działalności Hair (produkty do pielęgnacji włosów) wzrost o 7,3% (II kw: +7,7%). Pozostałe Obszary Biznesowe Consumer Brands (marki konsumenckie) odnotowały wzrost 2,3% (II kw.: +0,7%).

Action: Miał 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 530,32 mln zł w II kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 48,06 mln zł. W całym I półroczu Action wypracował 17,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 1 145,9 mln zł, podano w komunikacie. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 101,1 mln zł.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Grupa InPost: Została nowym oficjalnym partnerem Atlético Madryt – czołowego klubu hiszpańskiej LaLiga, podała spółka. InPost jest także oficjalnym partnerem klubu angielskiej Premier League Newcastle United, najliczniejszego wyścigu Tour de France oraz sponsorem strategicznym reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ponadto InPost w ramach projektu InPost Sport Team sponsoruje polskich olimpijczyków na czele z Natalią Kaczmarek i Wojciechem Nowickim.

Lidl Polska: Jedną z marek własnych Lidl Polska jest marka Pilos, obejmująca nabiał, a tworzona we współpracy m.in. z polskimi mleczarniami. Podstawą większości wyrobów marki Pilos jest polskie mleko, pochodzące z dużych mleczarni, które są strategicznymi partnerami przy tworzeniu marki własnej m.in. takich jak SM Mlekovita, SM Mlekpol, OSM Koło, OSM Piątnica i SM Spomlek, a także tych mniejszych i lokalnych: Agrocoop, OSM Siedlce, Ciechanowska SM i MSM Mońki.

Źródło: ISBnews